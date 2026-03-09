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nicolasgourry
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Si vous avez aimé le scénario de Another Code et Hotel Dusk


Par la scénariste de Another Code et Hotel Dusk : Room 215

Prévu sur PC/NS2
Date de sortie : Été 2027
Langues : Anglais / Chinois / Japonais / Coréen.

Histoire : Les Chromageists.
Ce sont des êtres nés des pensées, des émotions et des souvenirs contenus dans des peintures.
Derrière le visage singulier et insolite de chaque Chromageist se cache un esprit privé de souvenirs essentiels.
Un jour, un garçon nommé Vince s'aventure dans leur demeure : un lieu connu sous le nom de « Musée perdu ».
Au sein du musée, il découvre un stylo magique aux pouvoirs mystiques.
Stylo en main, il se rapproche peu à peu des Chromageists...
...des émotions qu'ils recèlent et du mystère entourant leurs souvenirs perdus.
Notre héros : Vince, un jeune humain.
Alors qu'il cherche son grand frère disparu, il se retrouve à l'intérieur du Musée perdu.
D'un naturel serviable et soucieux de plaire, il se plie aux caprices des différents Chromageists, tout en tissant progressivement des liens de confiance avec eux.
Son compagnon : Novi, un Chromageist à l'allure enfantine.
Premier Chromageist que Vince rencontre, Novi arbore un visage fait de lumières scintillantes et on le voit souvent flotter dans les airs.
Novi s'attache beaucoup à Vince ; tous deux nouent des liens et grandissent ensemble à mesure qu'ils découvrent les souvenirs des Chromageists.




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https://www.youtube.com/watch?v=aI-Py7TrymE
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    apollokami, adamjensen, kikoo31, famimax, churos45, kevinmccallisterrr, zybear
    posted the 09/03/2026 at 08:05 AM by nicolasgourry
    comments (10)
    cyr posted the 09/03/2026 at 08:10 AM
    Another code j'ai aimer mais ultra cour (sur DS)

    Et hôtel dusk , c'etais pas trop mal, mais jamais fini.

    Je me demande si il est possible de repartir sur ma partie et d'essayer de continuer.....
    apollokami posted the 09/03/2026 at 08:16 AM
    Merci pour la découverte
    forte posted the 09/03/2026 at 08:16 AM
    J'ai adoré la duologie de Kyle Hyde. Merci pour l'info !
    adamjensen posted the 09/03/2026 at 08:17 AM
    Ah, la même scénariste que Hotel Dusk, ce jeu est donc pour moi.
    J’avais aussi adoré sa suite, Last Window.

    Bon là, il n’y a vraiment pas grand-chose à voir, donc je vais attendre un vrai Trailer.
    J’espère quand même qu’ils sortiront une traduction FR, même si ça ne m’empêchera pas de le faire.
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 08:22 AM
    thejoke posted the 09/03/2026 at 08:36 AM
    J'ai donné plusieurs heures à hotel dusk mais j'ai jamais réussi à le finir. Il manquait quelque chose pour accrocher à l'histoire.
    famimax posted the 09/03/2026 at 09:03 AM
    Ah ptin super ! Aprés si c’est pas en francais c’est domage pour ce genre de jeu narratif, avec des enigmes, des indices à trouver etc...
    22 posted the 09/03/2026 at 09:18 AM
    Another code, l'original est mieux ou le remake switch ?
    churos45 posted the 09/03/2026 at 09:19 AM
    J'ai bien aimé ces titres mais pas sûr d'accrocher au thème. j'attends d'en voir plus
    gaeon posted the 09/03/2026 at 06:56 PM
    J'ai beaucoup aimé les deux hotel dusk pour l'ambiance, le côté sérieux, la DA... mais là avec l'histoire de Chromageist bon... c'est peut être très bien malgré tout hein
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