Par la scénariste de Another Code et Hotel Dusk : Room 215Prévu sur PC/NS2Date de sortie : Été 2027Langues : Anglais / Chinois / Japonais / Coréen.Histoire : Les Chromageists.Ce sont des êtres nés des pensées, des émotions et des souvenirs contenus dans des peintures.Derrière le visage singulier et insolite de chaque Chromageist se cache un esprit privé de souvenirs essentiels.Un jour, un garçon nommé Vince s'aventure dans leur demeure : un lieu connu sous le nom de « Musée perdu ».Au sein du musée, il découvre un stylo magique aux pouvoirs mystiques.Stylo en main, il se rapproche peu à peu des Chromageists......des émotions qu'ils recèlent et du mystère entourant leurs souvenirs perdus.Notre héros : Vince, un jeune humain.Alors qu'il cherche son grand frère disparu, il se retrouve à l'intérieur du Musée perdu.D'un naturel serviable et soucieux de plaire, il se plie aux caprices des différents Chromageists, tout en tissant progressivement des liens de confiance avec eux.Son compagnon : Novi, un Chromageist à l'allure enfantine.Premier Chromageist que Vince rencontre, Novi arbore un visage fait de lumières scintillantes et on le voit souvent flotter dans les airs.Novi s'attache beaucoup à Vince ; tous deux nouent des liens et grandissent ensemble à mesure qu'ils découvrent les souvenirs des Chromageists.