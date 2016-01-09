Metroid Prime Federation Force est sorti le 2 septembre 2016 en Europe sur Nintendo 3DS, developpé par Next Level Games (Mario Strikers, Punch Out!! Wii, Luigi’s Mansion 3).Conspué lors de son reveal, le jeu a été un échec critique et commercial à sa sortie. Son premier trailer a été la video a recevoir le plus de dislike sur la chaine youtube de Nintendo of America (à l’epoque les dislike etaient visible).Mais apparemment c’est un bon jeu multi. Il fallait juste pas le vendre sous la licence Metroid