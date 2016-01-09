Metroid Prime Federation Force est sorti le 2 septembre 2016 en Europe sur Nintendo 3DS, developpé par Next Level Games (Mario Strikers, Punch Out!! Wii, Luigi’s Mansion 3).
Conspué lors de son reveal, le jeu a été un échec critique et commercial à sa sortie. Son premier trailer a été la video a recevoir le plus de dislike sur la chaine youtube de Nintendo of America (à l’epoque les dislike etaient visible).
Mais apparemment c’est un bon jeu multi. Il fallait juste pas le vendre sous la licence Metroid
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posted the 09/03/2026 at 07:06 AM by aeris201
Malgré tout cette reception aura peut être aidé d'une certaine manière... l licence a su bien rebondir après Federation Force, surtout côté side-scroller vu qu'on a eu Samus Returns, Dread et visiblement bientôt 1 voir 2 autres jeux (Metroid 6 et le remake de Super Metroid).
On entend souvent que la saga est morte ou en léthargie, mais dans les faits il y a eu pas mal de jeux Metroid ces 10 dernières années et ça n'est visiblement pas sur le point de s'arrêter.