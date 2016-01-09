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Metroid Prime : Federation Force
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name : Metroid Prime : Federation Force
platform : Nintendo 3DS
editor : Nintendo
developer : Next Level Games
genre : FPS
multiplayer : 1 à 4 (online)
european release date : 09/01/2016
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aeris201
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aeris201 > blog
[Anniversaire] Metroid Prime Federation Force est sorti il y a 10 ans
Metroid Prime Federation Force est sorti le 2 septembre 2016 en Europe sur Nintendo 3DS, developpé par Next Level Games (Mario Strikers, Punch Out!! Wii, Luigi’s Mansion 3).

Conspué lors de son reveal, le jeu a été un échec critique et commercial à sa sortie. Son premier trailer a été la video a recevoir le plus de dislike sur la chaine youtube de Nintendo of America (à l’epoque les dislike etaient visible).

Mais apparemment c’est un bon jeu multi. Il fallait juste pas le vendre sous la licence Metroid

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    posted the 09/03/2026 at 07:06 AM by aeris201
    comments (7)
    amario posted the 09/03/2026 at 07:17 AM
    Cette article c'est du troll ?
    giru posted the 09/03/2026 at 07:17 AM
    La réception du jeu aurait été tout autre s'ils l'avaient annoncé à côté d'un nouveau Metroid Prime ou side-scroller.

    Malgré tout cette reception aura peut être aidé d'une certaine manière... l licence a su bien rebondir après Federation Force, surtout côté side-scroller vu qu'on a eu Samus Returns, Dread et visiblement bientôt 1 voir 2 autres jeux (Metroid 6 et le remake de Super Metroid).

    On entend souvent que la saga est morte ou en léthargie, mais dans les faits il y a eu pas mal de jeux Metroid ces 10 dernières années et ça n'est visiblement pas sur le point de s'arrêter.
    rocan posted the 09/03/2026 at 07:31 AM
    J'ai vraiment pas aimé du tout
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 08:12 AM
    amario
    kidicarus posted the 09/03/2026 at 09:11 AM
    Le jeu n'est pas mauvais pour du multi, mais la DA est immonde. Il est là le problème du jeu,on n'a pas envie de le découvrir.
    gally099 posted the 09/03/2026 at 10:14 AM
    Ce jeu n'existe pas !
    badeuh posted the 09/03/2026 at 01:51 PM
    L'anniversaire de la honte
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