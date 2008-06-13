S'exprimant aux côtés de Kento Koyama, cofondateur de Clover, Kamiya a livré à VGC son point de vue sur la fin imminente des jeux sur support physique pour les plateformes PlayStation.Kamiya a expliqué que, bien que cette nouvelle n'affecte pas particulièrement ses propres habitudes d'achat — puisqu'il achète désormais ses jeux « 100 % en numérique » —, il craint néanmoins que la disparition des jeux physiques n'entraîne la perte de quelque chose d'essentiel.
« Je n'achète plus le moindre jeu physique aujourd'hui ; tous les jeux que j'achète sont 100 % numériques », a-t-il déclaré. « Alors, quand je vois cette décision, je me dis : "Oui, j'imagine que c'est vers cela que l'on se dirigeait". »
Grand collectionneur de jeux rétro, Kamiya a précisé que sa principale préoccupation concerne la disponibilité future des jeux à mesure que le matériel et les plateformes de distribution évoluent.
« C'est là que réside l'enjeu majeur pour moi : savoir si les détenteurs de droits assumeront la responsabilité de garantir que tous ces jeux restent accessibles aux générations futures. Que ce soit sous forme physique ou numérique importe peu ; l'essentiel est que ces jeux demeurent accessibles au public à l'avenir. »
Pour Hideki Kamiya, la préservation des jeux prime sur le choix entre support physique et numérique. Il a poursuivi : « Car, comme vous le savez, il existe déjà tant de classiques d'autrefois qui sont totalement injouables sur le matériel moderne. J'espère que les détenteurs de droits en prendront conscience et continueront à rendre ces jeux accessibles aux générations futures, non seulement pour le plaisir de jouer, mais aussi pour préserver la culture du jeu vidéo et continuer à nourrir et développer cette culture. »
« Pour moi, le plus important n'est pas tant que les jeux soient proposés en version physique ou numérique, mais simplement qu'ils restent disponibles. » Kamiya a cité la série *Arcade Archives* de Hamster Corporation comme exemple de la manière dont les jeux classiques peuvent rester accessibles sur du matériel moderne. L'ancien vice-président de PlatinumGames possède plus de 200 cartes de jeux d'arcade, mais il a confié qu'il se tourne tout de même vers *Arcade Archives* sur les plateformes actuelles lorsqu'il souhaite y jouer sans les contraintes liées à l'installation du matériel d'origine.
Kento Koyama, président de Clover, a déclaré que si la fin des disques de jeux PlayStation pouvait sembler logique d'un point de vue commercial, l'idée de voir disparaître les collections de jeux physiques l'attristait.
« Pour ma part, j'achète une plus grande proportion de jeux en version numérique ces derniers temps », a-t-il expliqué. « Mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'un jeu vraiment spécial que je souhaite conserver sur le long terme, je veille toujours à en acheter une copie physique.
« Chez moi, je dispose d'une salle de jeux dédiée où se trouvent presque toutes mes anciennes consoles — comme la Xbox originale, la Dreamcast, etc. — ainsi que des étagères remplies de jeux.
« Parfois, le simple fait d'entrer dans cette pièce et de parcourir les titres inscrits sur la tranche des boîtiers me procure un petit pincement au cœur ; je trouve qu'il y a quelque chose de triste à l'idée que cela puisse disparaître. »
Kamiya a ensuite donné un exemple personnel illustrant la valeur des jeux physiques, qui dépasse le simple fait de pouvoir y jouer, en évoquant une rencontre avec le regretté président de Nintendo, Satoru Iwata.
« Vous vous souvenez certainement de la série "Iwata Asks" (Les entretiens d'Iwata), dans laquelle l'ancien président de Nintendo, Satoru Iwata, interviewait des développeurs. J'ai eu l'occasion d'y participer une fois et j'avais apporté ma collection de tous les anciens titres NES sur lesquels il avait travaillé à l'époque où il n'était encore que programmeur. » « Je crois qu’il s’agissait de Pinball, Golf, F1 Race et quelques autres… en tout, environ sept jeux. Je les avais apportés et lui avais demandé de les dédicacer ; je les expose encore fièrement aujourd’hui. Cela soulève un point important : à l’avenir, il est possible que l’on ne puisse plus vivre ce genre d’expérience. »
Un avenir entièrement numérique pourrait, en théorie, compliquer la préservation des jeux si les éditeurs ne rendaient pas leurs anciens titres disponibles sur les plateformes plus récentes. La Video Game History Foundation (VGHF) a récemment appelé les organisations professionnelles à trouver une solution pour assurer la préservation à long terme des jeux numériques.
Source : https://www.videogameschronicle.com/news/hideki-kamiya-says-game-preservation-matters-more-to-him-than-whether-games-are-physical-or-digital/
Le plus important c'est de tout conserver et s'en souvenir, c'est tout, on avance avec notre temps, aujourd'hui c'est Sony, demain ça sera Nintendo et Microsoft si ils existent encore.
Hier c'était "FDP de Microsoft, c'est à cause de vous les DLC et les Microstansactions". Aujourd'hui c'est fuck Sony, merci Microsoft de penser aux joueurs !!!
spoiler: non et encore moins si demain sony, nintendo ou microsoft arrête le jeu vidéo.....rappelons quand même que microsoft joue sa dernière carte avec la helix et qu'on ne donnaient pas chère de nintendo après le bide de la wii u....sérieusement, vous les voyez vraiment maintenir des serveurs pour la beauté de la préservation vous?
Et rappelons que se passage au tout numérique à aussi pour but de maximiser les profits en réduisant les intermédiaires....quel sera la prochaine recette une fois qu'ils auront le monopole sur la distribution?
Bref j'en veux toujours pas et j'en voudrais jamais et je sais exactement comment tout ça va finir et une chose est sur je ne serais pas là.
Ça donne une assurance sur le faite de pouvoir retelecharger un jeux switch.
J'ai pas de ps5 mais j'imagine que c'est le même store que celui de la ps4.
Microsoft avec sont store , y a des jeux xbox 1.
Bref on voit quand même qu'ils essayent de rendre compatible les ancien jeix avec les nouvelles consoles.
Car les architecture des consoles actuel ne change plus des masses.
Donc quand demain un nouveau joueur achètera la ps8, la switch4, ou la xbox truc bidule, il aura la possibilité d'avoir accès a toute la ludothèque depuis la première consoles jusqu'à celle en cour.
D'ailleurs par exemple, nintendo fait des upgrade de ses titre switch. Ils on aussi ressortie 95% du catalogue wii u sur la switch.
Alors biensur tous n'est pas dispo. Mais demain avec l'ia, d'avatange de titre arriveront d'ancienne consoles.
Un constructeur comme sony microsoft ou nintendo n'a aucun intérêt a faire disparaître toute une ludothèque.
Le premier qui fera ça , ben il va se tirer un obus dans le pied....
c'est pour ca qu'il faut faire tomber ces constructeur... parce qu'on a le droit a vouloir du jeux video de manière saine et responsable et pas être a la merci des capitalistes... le jeux video est surement d'ailleurs le seul secteur des média ou l'ensemble de sa communauté n'est pas des moutons dociles et donc le seul secteur ou on peu encore changer le futur, le soucis c'est que la part de mouton progresse sans cesse et non content de devoir se battre pour un jeux video sain, il faut se battre contre une armée de mouton....
Dit-il alors qu'il n'a pas pu preserver Devil World, mais "c'est un jeu mobile" alors on s'en fout . Ils ce sont pourtant casser le cul à racheter l'IP à DeNA.
Et Babylon Fall est injouable aujourd'hui même si c'est une daube .
Ce qui est faux. Le problème n'est pas le démat mais la connexion obligatoire et/ou dépendre d'un serveur pour pouvoir retélécharger son jeu à loisir dans 30 anbs, ce qui nuit à l'accessibilité sur le long terme.
Si la connexion obligatoire n'existerait pas, ou si les serveurs prometteraient un accès à vie, on aurait personne qui ne crâcherait sur le démat.
« Mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'un jeu vraiment spécial que je souhaite conserver sur le long terme, je veille toujours à en acheter une copie physique.
100% numérique mais il achète en boite quand il veut le garder, y'a pas comme une contradiction là? xD
Par contre, sur les stores Nintendo, Sony et Microsoft, mes jeux démat ne m’appartiennent pas du tout. Alors que sur GOG, si, pour le peu de jeux que j’en ai.
Et toi qui t'ériges en élite du JV qui n'est pas un mouton. As-tu déjà joué sur internet avec une console et donc payé le live, acheté un dlc, un jeu démat' ? Si oui tu ne vaux pas mieux que les joueurs-moutons que tu critiques.
Qu'est-ce qu'elle a fait quand le physique a quasi disparu sur pc ? Rien.
elle est passée sur console...
Idem pour le live payant sur consoles, les dlc, les micro-transactions, les loot boxes.
bah oui mais comme j'ai dis, une partie de la communauté c'est battu contre, et se bat encore contre aujourd'hui...
Et toi qui t'ériges en élite du JV qui n'est pas un mouton. As-tu déjà joué sur internet avec une console et donc payé le live, acheté un dlc, un jeu démat' ?
je n'ai jamais payer le live, jamais pris de dlc... par contre oui des jeux en démat faute d'avoir le choix, mais ca ne veut pas dire que j'approuve ni ne cautionne la chose et si un choix différent se présente je le prendrais...
actuellement le pc est le meilleurs choix, malgré le démat c'est celui qui offre aujourd'hui le plus haut taux de conservation des jeux et de préservation, l'internet gratuit, et les jeux les moins cher, donc de la même manière que l’environnement change, je change de manière de consommer... je précise au passage que je n'ai pas d'abonnement streaming video non plus...
Si oui tu ne vaux pas mieux que les joueurs-moutons que tu critiques.
donc voila je vaux mieux donc que les moutons que je critiques...
Tout peux mourrir d'un coup.
A la limite ya que l'emulation qui peux sauver, faudrait que 100% des jeux soient émulés sur pc. Et donc peuvent etre lancé indépendamment de tout ça.
Mais il faut aussi posséder le jeu dématérialisé, ce que presque aucun site de vente de jeux dématérialisés ne permet.
http://www.theesa.com/resources/essential-facts-about-the-us-video-game-industry/2026-data/
si on prend le rapport complet par exemple tu y découvre
que sur les ventes de jeux 24% sont physique, 33% sont digital et 58% sont des free to play, c'est a dire qu'en vrai même quand on annonce les ventes digitale versus physique les free to play sont pris en compte et on parle des USA pays ayant le plus faible taux de vente physique...
ca montre a quel point la communication est corrompue...
Donc aux USA officiellement 42% des joueurs consomme du physique en 2026 et 19 % prête/échange encore leur jeux au usa
en autre stat la VR interesse plus les jeunes que les vieux, vu que 17% des 5-13 ans y joue, et 14% des 14-29...
C'est mignon d'avoir les jeux des années 80 à 2010 disponibles, mais si la retro-compatibilité n'est pas au point ça ne sert à rien de racheter et racheter et racheter les mêmes jeux retro sur PS4/PS5
et PS6 demain, ça été une critique pour Nintendo notamment (racheter le même jeu sur Wii/3DS/WiiU juste parce que les résolutions n'étaient pas la même...).
En plus certains croient vraiment que tout va bien avec les jeux incomplet en physique, les "GKC" et sans avoir que des jeux PS5/XS sont en "GC". Demain Playon ou Ubisoft meurent là et que tout est débranché, si vous n'avez pas encore acheté et téléchargé Crimson Desert, Assassin's Creed Shadows ou Star War Outlaws vous n'y aurez plus jouer.
Le dire qu'il "faut préserver" ne suffit pas. Il faut savoir comment on veut procéder à cette accessibilité, surtout dans un système "100% dématériel" qui moi ne me plait pas. Est-ce qu'on oblige (légalement peut être) Sony/Nintendo/Microsoft à avoir une retrocompatibilité dématérielle des jeux first party et third party, c'est à dire nos jeux NES/PS1/3DS/PS4/X360/ect et ect acheté en dématériel on pourrait y jouer sur les consoles actuel ? Est-ce qu'on se contente de la génération actuel et tan pis pour les 40 ans de gaming d'avant ? Ou est-ce qu'on part du principe que vous vous en foutez royalement en vrai, alors racheter les même jeux chaque cycle ça ne vous pose pas problème qu'en même ? Voilà ce genre de questionnement qu'il faut avoir.
La question de l'accessibilité pose aussi la question de la sélection, tous les jeux qui ont existé et tous les contenus additionnel ne peuvent pas être sauvé : a déjà perdu un nombre incalculable de jeu mobile, sans parler de l'ère SNES à Dreamcast parce que vous êtes peu à savoir qu'il a bien eu des "jeux" et des "DLC" exclusif online avant l'ère Internet (c'était via connexion satellite). Genre Zelda 1 a déjà eu son pseudo-remake SNES, mais personne ou presque ici n'y à joué.
Non il n'y aura pas de préservation possible de la part d'entreprises qui ne ce soucient pas du média et qui se soucient plus de leur rentabilité à court terme. Il n'y a que la piraterie qui saura préserver les jeux vidéo.
Et oui, triste a dire mais ils se sont mis dans une situation, ou oui pour la préservation de l'oeuvre le piratage et nécéssaire (bon il y a gog aussi, autant les soutenir financièrement car eux il le mérite du moins pour le moment)
saram Comment on pourra préserver des tonnes de roms PS5, Xbox avec l'émulation ? Des jeux qui dépassent souvent les 130go. C'est pas comme pour les consoles retro ou les full set tiennent dans une carte SD lol
99% des jeux ps5 ou xbox ont une version pc
Tu ne pourras pas seul, mais est-ce un drame ?
Donc tu cautionnes l'idiocratie ? Le "c'est la majorité qui décide avec leur porte-monnaie", vu la majorité de gens incultes qu'on a aujourd'hui, on ne va pas aller loin. Vous ne pourrez pas continuer à vous retrancher derrière cette excuse le jour où on prendra vos organes.
Vous oubliez qu'en tant que consommateurs vous avez des droits. Je suis en droit de demander à quoi me sert ma PS5 si Sony arrête ses usines à presser des disques.
C'est à oublier le siècle des Lumières...
Je me méfie de ceux qui veulent indiquer comment le peuple doit se comporter, ce sont historiquement, devenus des merdes humaines.
Tu devrais relire Montesquieu d’ailleurs ! Et ton comparo n’a aucun sens, c’est idiot ! Comme disait Aron « Plus grande est la surface de la société couverte par l'État, moins celui-ci a des chances d'être démocratique. »
Laissons la liberté et le choix aux consommateurs de choisir. Je fais le choix du demat, je me fous royalement du plastique et si ça doit disparaître, dont acte, j’ai plus important dans ma vie que des bouts de code.
Pour le moment, je peux encore jouer à des jeux achetés y’a des années sur Steam. Ça me va !
Mais qui parle de l'Etat ou de politique shambala93 ? Je parle des gens. Et oui, on peut tout se s'influencer les uns les autres.
Ça va à l'encontre de ma vision, donc on fait comment pour trancher ? Toi tu étais pénard jusqu'à maintenant, il n'y a aucune, AUCUNE raison que ça change.
Pour le prix oui.
Tu ne parles pas des gens, tu abordes la notion de contrôle et compagnie. Qui décide ce qui est bon ou non ? Qui décide des droits ? Bref …
Mais ta vision on s’en branle si la majorité des autres en ont une autre. C’est le marché ! Nous choisissons avec notre portefeuille !
Tu montres une forme d’insécurité émotionnel dans ta consommation du JV à venir. Pourquoi pas, j’aurais la même chose avec le livre… mais si les citoyens font le choix en masse de lire numériquement, et que le livre disparaît, c’est ainsi.
Je n’ai pas envie de voir l’état dans les affaires du privé !
Voilà ce que j'ai dis :
Le "peut être" est significatif . Je ne dis pas que l'Etat doit, mais qu'il le devra peut être. Faut pas dire ce que je n'ai pas dis, puisque je n'écarte pas d'autres solutions.
Tu veux pas voir l'Etat s'en mêlé ? Bah fais déjà un effort de compréhension tu veux .
Encore une fois, si le marché est débile, on ne devrait pas souffrir à cause de la majorité. Il faut de la pédagogie et plus d'actions des gens comme Doesitplay et cie par exemple. Il va bien falloir sortir de votre zone de confort et confronter les opnions des gens, avant de parler du portemonnaie des gens.
Le marché est debile, selon toi, et comme t’es pas non plus un parangon d’intelligence, ça n’a aucun intérêt comme remarque.
Tu es en insécurité et ça se sent. Ça passera avec le temps.
Traite moi d'insecure aussi longtemps par manque d'argument, en tout cas moi avec mes critiques je n'aurais rien à me reprocher dans le future.