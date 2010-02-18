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Dante's Inferno
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name : Dante's Inferno
platform : PlayStation 3
editor : Electronic Arts
developer : Electronic Arts
genre : action
multiplayer : non
european release date : 02/18/2010
us release date : 02/16/2010
other versions : PC - PSP - Xbox 360
official website : http://www.dantesinferno.com/
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adamjensen
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Dante's Inferno : PC-Recomp Project


Dante's Inferno est désormais jouable sur PC.
La version Xbox 360 de Dante’s Inferno bénéficie désormais d’un portage PC non officiel, réalisé par recompilation statique (projet hells-gate-recomp / ReXGlue).
Il ne s’agit donc plus d’émulation (pas de Xenia ni de RPCS3), le jeu tourne nativement sur PC.

Résultat : de meilleures performances, FPS plus élevés et plus stables, meilleurs graphismes, résolution supérieure, etc.
Il faut bien sûr l'iso du jeu Xbox 360.





Toutes les infos, ainsi que le lien pour en profiter, sont ci-dessous :

https://github.com/florinp93/hells-gate-recomp
    tags : dante dante's inferno inferno
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    burningcrimson, oreillesal, tripy73, sussudio, churos45, 22, xrkmx
    posted the 09/03/2026 at 12:55 AM by adamjensen
    comments (12)
    adamjensen posted the 09/03/2026 at 01:06 AM
    Ce jeu était vraiment une excellente surprise à l’époque.
    Rien que le premier Boss où on affronte "La Mort", c'était un truc de fou.

    S’il avait mieux marché, je suis sûr qu’il aurait pu devenir une franchise, mais cela n’a malheureusement pas été le cas.

    Attention toutefois à ceux qui voudraient le faire.
    Le jeu n’a pas de fin et n’en aura jamais, et il se termine sur un "à suivre".
    grundbeld posted the 09/03/2026 at 01:18 AM
    Impossible de refaire un jeu pareil. Aussi sale, violent, sexuel. C’est un jalon qui montre le recul de la liberté de ton dans notre société.

    Je l’ai toujours sur 360 donc aucun besoin de recourir à ce « portage » mais comme il n’a jamais eu de version PC officielle et n’en aura probablement jamais, j’imagine que faute de grives on mange des merles.
    burningcrimson posted the 09/03/2026 at 02:04 AM
    adamjensen +1 Je ne l'ai jamais terminé malheureusement mais j'en garde un très bon souvenir
    oreillesal posted the 09/03/2026 at 02:35 AM
    adamjensen un bon jeu, de très bonnes idées (le boss de la gourmandise était dégueulasse), mais une durée de vie rachitique.
    Je l'avais platiné en trois jours.

    L'univers du rétro gaming prend une nouvelle dimension avec ces recompilations
    adamjensen posted the 09/03/2026 at 02:53 AM
    burningcrimson


    oreillesal
    Je me souviens encore du Boss de fin avec sa grosse bite et ses couilles bien poilues.

    Mais ouais, l’avancée du rétro gaming PC et des recompilations devient vraiment folle et progresse à une vitesse hallucinante.
    gasmok2 posted the 09/03/2026 at 07:11 AM
    J'ai adoré ce jeu, son seul soucis ça a été le timing avec la sortie de God of war 3
    serve posted the 09/03/2026 at 07:17 AM
    Ils font ça avec beaucoup de jeux, par exemple Zelda: Twilight Princess ou encore Animal Crossing la version GameCube, qui sont jouables nativement sur PC.
    kujotaro posted the 09/03/2026 at 07:34 AM
    Magnifique jeu, qui n'a sûrement pas eu le budget nécessaire pour en faire un étalon graphique mais tout le reste c'était masterclass.
    sussudio posted the 09/03/2026 at 07:45 AM
    parfait, un de plus à tester, cet hiver je vais me faire plaisir
    malroth posted the 09/03/2026 at 07:51 AM
    Oh excellent ça
    xrkmx posted the 09/03/2026 at 09:54 AM
    Trop bien ! J'ai adoré ce jeu
    metroidvania posted the 09/03/2026 at 12:09 PM
    Génial. J'adore ce jeu. Je l'ai encore sur ps360. Merci
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