Dante's Inferno est désormais jouable sur PC.
La version Xbox 360 de Dante’s Inferno bénéficie désormais d’un portage PC non officiel, réalisé par recompilation statique (projet hells-gate-recomp / ReXGlue).
Il ne s’agit donc plus d’émulation (pas de Xenia ni de RPCS3), le jeu tourne nativement sur PC.
Résultat : de meilleures performances, FPS plus élevés et plus stables, meilleurs graphismes, résolution supérieure, etc.
Il faut bien sûr l'iso du jeu Xbox 360.
Toutes les infos, ainsi que le lien pour en profiter, sont ci-dessous :
Rien que le premier Boss où on affronte "La Mort", c'était un truc de fou.
S’il avait mieux marché, je suis sûr qu’il aurait pu devenir une franchise, mais cela n’a malheureusement pas été le cas.
Attention toutefois à ceux qui voudraient le faire.
Le jeu n’a pas de fin et n’en aura jamais, et il se termine sur un "à suivre".
Je l’ai toujours sur 360 donc aucun besoin de recourir à ce « portage » mais comme il n’a jamais eu de version PC officielle et n’en aura probablement jamais, j’imagine que faute de grives on mange des merles.
Je l'avais platiné en trois jours.
L'univers du rétro gaming prend une nouvelle dimension avec ces recompilations
oreillesal
Je me souviens encore du Boss de fin avec sa grosse bite et ses couilles bien poilues.
Mais ouais, l’avancée du rétro gaming PC et des recompilations devient vraiment folle et progresse à une vitesse hallucinante.