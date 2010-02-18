Dante's Inferno est désormais jouable sur PC.La version Xbox 360 de Dante’s Inferno bénéficie désormais d’un portage PC non officiel, réalisé par recompilation statique (projet hells-gate-recomp / ReXGlue).Il ne s’agit donc plus d’émulation (pas de Xenia ni de RPCS3), le jeu tourne nativement sur PC.Résultat : de meilleures performances, FPS plus élevés et plus stables, meilleurs graphismes, résolution supérieure, etc.Il faut bien sûr l'iso du jeu Xbox 360.Toutes les infos, ainsi que le lien pour en profiter, sont ci-dessous :