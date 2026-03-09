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[GTA 6] Comment une boite avec un code peut couter moins cher qu'un téléchargement direct ?
Et la réponse est donnée par Bienvenue au Cabinet, qui a décortiqué toute la stratégie de Take Two :
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https://otakugame.fr/pourquoi-gta-6-coute-moins-cher-en-boite-quen-telechargement-direct/
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posted the 09/03/2026 at 12:20 AM by
suzukube
comments (
25
)
altendorf
posted
the 09/03/2026 at 12:27 AM
Il dit beaucoup d'énormités en général lui, faut faire attention à ses analyses et si possible confronter avec d'autres sources
suzukube
posted
the 09/03/2026 at 12:32 AM
altendorf
Ah ouais ? Mais il a dit quoi de faux comme ça dans cette vidéo ?
altendorf
posted
the 09/03/2026 at 01:13 AM
suzukube
Je sais pas, j'ai pas encore regardé mais sur d'autres sujets, c'était le bal du grand n'importe quoi entre une mauvaise lecture des chiffres, des interprétations bidons, des "accusations" fallacieuses ect...
jf17
posted
the 09/03/2026 at 03:46 AM
J'ai pas regardé la vidéo , mais c'est simple en ligne c'est Sony et Microsoft qui fixe les prix et en boîte c'est les commerçants. A la fin rockstar, que ce soit en ligne ou pseudo boîte, la même somme rentre dans leurs poches, pas besoin de youtube pour comprendre ça
cyr
posted
the 09/03/2026 at 05:09 AM
jf17
?
Alors comment sony ou microsoft arrive a savoir si le jeux doit etre vendu 70€ ou 50€?
Il tire a la roulette russe ?
Et c'est sony microsoft qui decide quand les jeux tiers entre en promo?
Biensur que non, l'editeurs fixe le prix.
keiku
posted
the 09/03/2026 at 06:02 AM
le monsieur oublie juste dans son exemple que le démat a un cout par téléchargement sur 100 giga c'est environs 3 euros..., ce qui diminue le profit du tout démat a 44 euros, après 1 téléchargement, a 41 après 2 téléchargement, a 38 euro après 3 téléchargement et ainsi de suite...
et j'ai envie de dire que s'il continue a vendre des boite a code comme il le dit en magasin, comme il l'indique, la seul chose que veut faire sony c'est déposséder les gens, pas faire de l'argent... et ca c'est inadmissible
Et oui l'industrie se pète la gueule comme il le dit, mais il ne pointe pas le vrai soucis, a savoir le jeux service qui en est la principale cause, il ne parle pas non plus des cause sur le long terme de la suppression du physique face au plateforme et a la consommation des gens
Donc oui il a bien cerné les différent problème de l'industrie actuelle, mais pas les conséquence sous-jacente aux décisions prise qui vont affecter cette industrie, il remarque que ca bat de l'aile mais ne détermine pas pourquoi l'industrie est dans cet état aujourd'hui...
cyr
microsoft et sony donne le prix conseillé, pour déterminer si le jeux doit être a 50 ou a 70 c'est pas compliquer il regarde la part qu'il récupère en royalties... et c'est pour ca que les jeux ont tous le même prix de base
Et c'est sony microsoft qui decide quand les jeux tiers entre en promo?
si c'est comme steam, oui en partie, steam pousse constamment les éditeurs a faire des promo, par contre le % de promo est choisie par l'éditeurs
djfab
posted
the 09/03/2026 at 06:54 AM
C'est la même chose pour les boites avec disque ! Comment une boite avec disque peut couter moins cher qu'un téléchargement direct ?
magneto860
posted
the 09/03/2026 at 07:08 AM
La boîte en magasin en précommande est moins chère en hypermarchés pour attirer du monde et se rattraper sur les fruits et légumes par exemple.
La boîte en magasin est à un prix magasin conseillé, avec une faible marge, donc le prix bouge peu (si on retire les jeux Ubisoft de l'équation
).
Le téléchargement direct est au prix communément accepté par les joueurs et indiqué, je pense, aux éditeurs par le store en question (donc un jeu PS5 en démat est plus cher qu'un jeu PC en démat, sur volonté de Sony).
Un prix plus cher sur le PSN permet à Sony de vendre davantage en promos, ce que les magasins ne peuvent pas faire.
fiveagainstone
posted
the 09/03/2026 at 07:28 AM
Parce qu'on se fait enfiler sur les marges quand on achète sans promo sur un store.
nyseko
posted
the 09/03/2026 at 08:01 AM
Simplement parce que les éditeurs acceptent de gagner moins sur la vente en magasins.
nyseko
posted
the 09/03/2026 at 08:05 AM
surtout qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse, ils gagnent la même chose qu'avant sur la vente en magasin et ils gagnent bien plus sur la vente en dématérialisé.
gamerdome
posted
the 09/03/2026 at 08:31 AM
Comment une boite avec un code peut couter moins cher qu'un téléchargement direct ?
Et comment des gens peuvent payer plus cher au lieu de prendre la boite ?
suzukube
posted
the 09/03/2026 at 09:48 AM
keiku
même qu'après 10 téléchargements, l'éditeur ne gagne plus que 14 euros par jeu, 11 euros au 11 téléchargement, 8 euros au 12 ème téléchargement, 5 euros au 13 ème telechargement et 2 euros au 14 ème téléchargement !
Ensuite au 15 ème téléchargement de GTA 6 ben... Rockstar doit nous payer 1 euros
En fait j’ai rien compris
keiku
posted
the 09/03/2026 at 10:02 AM
suzukube
pour faire simple, le téléchargement a un cout en donnée de transfert, ce cout dépend du nombre de giga transféré, mais ce cout n'est jamais pris en compte par les gens qui explique l'avantage du démat... et surtout ce cout se produit après la vente, parfois plusieurs année après... c'est d'ailleurs une des raison pour laquelle les constructeur veulent la fermeture des stores dans le temps
c'est d'ailleurs aussi pour ca, qu'il y a eu une énorme polémique dans les année 2000 car certaine plateforme voulait limité le nombre de téléchargement possible d'un jeux a 5 fois... et puis steam est arrivé... mais ca ne veut pas dire que ca ne reviendra pas, car en terme de cout c'est conséquent
suzukube
posted
the 09/03/2026 at 10:33 AM
keiku
j’en loue des serveurs et je n’ai jamais eu ce problème. J’ai toujours eu un trafic illimité, ma limite étant la bande passante du serveur (j’en ai un a 8gb/s hehe) c’est tout.
Peux tu me fournir ta source pour ces 3 euros le téléchargement de 100 go ? Ça m'intéresse pour plusieurs partenaires d’ailleurs, qu’on jette un œil la dessus
keiku
posted
the 09/03/2026 at 10:41 AM
suzukube
les source c'est simplement les cout des prix des pour les serveur a gros débit de transfert... a 0.03 cent le giga de moyenne, pour un serveur azure de microsoft par exemple :
http://azure.microsoft.com/fr-ca/pricing/details/bandwidth/
et je ne sais pas combien de donnée transite par tes serveur (8gbs seconde c'est rien quand tu pense aux 20 millions de gta a 200 giga qui vont être télécharger en même temps)
suzukube
posted
the 09/03/2026 at 10:50 AM
keiku
alors déjà c’est 0.02 dollars, ensuite c’est le coût en intercontinental mais faudrait etre mazo pour faire un européen télécharger son jeu depuis les USA...
J'espère quand même que les administrateurs serveurs de Sony n'en sont pas à ce niveau de connaissance serveurs, sinon ouais, j’m’inquiete de l’avenir full demat (non)
keiku
posted
the 09/03/2026 at 11:22 AM
suzukube
c'est 0.02 pour l'europe et l'amérique , c'est 0.08 pour l'asie...
j'ai bien dit une moyenne...
ensuite pour la tarification il faut prendre la sortie internet, c'est ce qui est utilisé quand il y a plusieurs type de réseaux qui entre en compte (résaux playstation -> résaux asure -> diffusion via le résaux des joueurs... donc ce n'est pas juste du transfert de azure a azure, c'est du transfert de sony aux joueurs... les cout se font donc par quota
donc on part de base sur du 0.087 mais vu le transfert de donnée on arrive plutot a du 0.05 voir moins vu que les débit sont encore plus haut... donc on a bien une moyenne de 0.03
keiku
posted
the 09/03/2026 at 11:32 AM
suzukube
pour preuve tu peux creer un compte psnetwork asiatique sur ta playstation en europe
keiku
posted
the 09/03/2026 at 11:54 AM
suzukube
et sony a bien confirmer qu'il utilisait azure pour leur transfert de donnée
et je vais meme allez encore plus loin, 3 euro c'est pour 100 giga mais gta ca sera 200 giga, donc si tu applique ca a un code in the box ca rend la boite avec code moins rentable que le disque !
C'est une aberration, mais parce que comme je l'explique le but de sony n'est pas de faire du profit mais bien de briser le dernier point qui permet la possession au joueur... pour après passez a un système de service de location limité dans le temps et ne plus pouvoir permettre aucun achat même digital... et pour ca ils sont obliger dans un premier temps d'anéantir le physique
suzukube
posted
the 09/03/2026 at 06:03 PM
keiku
je pense que tu trolles pour faire du ragebait
keiku
posted
the 09/03/2026 at 08:24 PM
suzukube
c'est pas du troll du tout, mais je sais que ca fait mal au derge a tous les défenseur du démat... donc qu'il ne veuille pas accepter la réalité
suzukube
posted
the 09/03/2026 at 11:22 PM
keiku
bah ecoute, sony ou rockstar ou je sais pas qui va faire faillite car à partir du 15eme GTA VI téléchargé, ils vont perdre en moyenne 3 cts par jeu.
Tout ça parce que GTA VI n’est pas proposé en disque. C’est ballot...
Source : Keiku
keiku
posted
the 09/04/2026 at 06:14 AM
suzukube
bah ecoute, sony ou rockstar ou je sais pas qui va faire faillite car à partir du 15eme GTA VI téléchargé, ils vont perdre en moyenne 3 cts par jeu.
t'a rien compris, je parle de la marge quand une même personne rechargeable plusieurs fois le même jeux, un peu de bon sens stp et oui si tu télécharge 15 fois gta5 , sony ou rockstar, je ne sais pas a qui les cout sont imputé, commence a perdre de l'argent... mais sur 1 vente, par contre si tous le monde télécharge 15 fois sont jeux, la c'est certain ca coule la boite
keiku
posted
the 09/04/2026 at 06:25 AM
suzukube
Et oui le démat coute BEAUCOUP plus cher que le physique une fois qu'on dépasse les 100 giga de donnée pour un jeu
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Alors comment sony ou microsoft arrive a savoir si le jeux doit etre vendu 70€ ou 50€?
Il tire a la roulette russe ?
Et c'est sony microsoft qui decide quand les jeux tiers entre en promo?
Biensur que non, l'editeurs fixe le prix.
et j'ai envie de dire que s'il continue a vendre des boite a code comme il le dit en magasin, comme il l'indique, la seul chose que veut faire sony c'est déposséder les gens, pas faire de l'argent... et ca c'est inadmissible
Et oui l'industrie se pète la gueule comme il le dit, mais il ne pointe pas le vrai soucis, a savoir le jeux service qui en est la principale cause, il ne parle pas non plus des cause sur le long terme de la suppression du physique face au plateforme et a la consommation des gens
Donc oui il a bien cerné les différent problème de l'industrie actuelle, mais pas les conséquence sous-jacente aux décisions prise qui vont affecter cette industrie, il remarque que ca bat de l'aile mais ne détermine pas pourquoi l'industrie est dans cet état aujourd'hui...
cyr microsoft et sony donne le prix conseillé, pour déterminer si le jeux doit être a 50 ou a 70 c'est pas compliquer il regarde la part qu'il récupère en royalties... et c'est pour ca que les jeux ont tous le même prix de base
Et c'est sony microsoft qui decide quand les jeux tiers entre en promo?
si c'est comme steam, oui en partie, steam pousse constamment les éditeurs a faire des promo, par contre le % de promo est choisie par l'éditeurs
La boîte en magasin est à un prix magasin conseillé, avec une faible marge, donc le prix bouge peu (si on retire les jeux Ubisoft de l'équation ).
Le téléchargement direct est au prix communément accepté par les joueurs et indiqué, je pense, aux éditeurs par le store en question (donc un jeu PS5 en démat est plus cher qu'un jeu PC en démat, sur volonté de Sony).
Un prix plus cher sur le PSN permet à Sony de vendre davantage en promos, ce que les magasins ne peuvent pas faire.
Et comment des gens peuvent payer plus cher au lieu de prendre la boite ?
Ensuite au 15 ème téléchargement de GTA 6 ben... Rockstar doit nous payer 1 euros
En fait j’ai rien compris
c'est d'ailleurs aussi pour ca, qu'il y a eu une énorme polémique dans les année 2000 car certaine plateforme voulait limité le nombre de téléchargement possible d'un jeux a 5 fois... et puis steam est arrivé... mais ca ne veut pas dire que ca ne reviendra pas, car en terme de cout c'est conséquent
Peux tu me fournir ta source pour ces 3 euros le téléchargement de 100 go ? Ça m'intéresse pour plusieurs partenaires d’ailleurs, qu’on jette un œil la dessus
http://azure.microsoft.com/fr-ca/pricing/details/bandwidth/
et je ne sais pas combien de donnée transite par tes serveur (8gbs seconde c'est rien quand tu pense aux 20 millions de gta a 200 giga qui vont être télécharger en même temps)
J'espère quand même que les administrateurs serveurs de Sony n'en sont pas à ce niveau de connaissance serveurs, sinon ouais, j’m’inquiete de l’avenir full demat (non)
j'ai bien dit une moyenne...
ensuite pour la tarification il faut prendre la sortie internet, c'est ce qui est utilisé quand il y a plusieurs type de réseaux qui entre en compte (résaux playstation -> résaux asure -> diffusion via le résaux des joueurs... donc ce n'est pas juste du transfert de azure a azure, c'est du transfert de sony aux joueurs... les cout se font donc par quota
donc on part de base sur du 0.087 mais vu le transfert de donnée on arrive plutot a du 0.05 voir moins vu que les débit sont encore plus haut... donc on a bien une moyenne de 0.03
et je vais meme allez encore plus loin, 3 euro c'est pour 100 giga mais gta ca sera 200 giga, donc si tu applique ca a un code in the box ca rend la boite avec code moins rentable que le disque !
C'est une aberration, mais parce que comme je l'explique le but de sony n'est pas de faire du profit mais bien de briser le dernier point qui permet la possession au joueur... pour après passez a un système de service de location limité dans le temps et ne plus pouvoir permettre aucun achat même digital... et pour ca ils sont obliger dans un premier temps d'anéantir le physique
Tout ça parce que GTA VI n’est pas proposé en disque. C’est ballot...
Source : Keiku
t'a rien compris, je parle de la marge quand une même personne rechargeable plusieurs fois le même jeux, un peu de bon sens stp et oui si tu télécharge 15 fois gta5 , sony ou rockstar, je ne sais pas a qui les cout sont imputé, commence a perdre de l'argent... mais sur 1 vente, par contre si tous le monde télécharge 15 fois sont jeux, la c'est certain ca coule la boite