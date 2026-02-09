S’adressant à ASCII Japon dans une nouvelle interview commémorant le prochain Trails In The Sky 2nd Chapter, le président et chef de la direction de Nihon Falcom, Toshihiro Kondo, a récemment parlé des plans du studio pour les futures sorties, à la fois en termes de remakes et d’entrées principales.



L'une des questions brûlantes que les fans ont est de savoir si Trails in the Sky le 3e recevra le traitement complet de remake 3D comme ses prédécesseurs. Selon Kondo, alors que la position officielle de la société est toujours que la question est «indécise», sur le plan personnel, il pense qu’il serait impensable de ne pas refaire le jeu.



« En fait, à peu près au moment où nous avons terminé le travail sur 2nd, le personnel a commencé à me demander: «Pouvons-nous commencer à travailler sur le 3ème encore?» C’est à quel point tout le monde est motivé en interne, donc je veux certainement le faire à un moment donné », dit-il.



Dans le même temps, Kondo est pleinement conscient des attentes de la communauté lorsqu’il s’agit de poursuivre la série de sentiers principaux. Commentant l’arc du Calvard en cours, il dit que Nihon Falcom « ne peut plus se permettre de traîner les choses ». Par conséquent, le studio travaille à la livraison d'une nouvelle annonce aux fans dès que possible.



De plus, Kondo a répété qu’il avait l’intention de mener à terme l’histoire du Calvard plus tôt que tard. "Je sais que les joueurs vont dire: "C'est juste le président qui dit qu'il va l'envelopper" (rires). Mais depuis que le match précédent a pris fin quand l’histoire était vraiment en train de chauffer, j’aimerais lui donner une sorte de résolution dans la prochaine. »



En ce qui concerne l’ensemble des sentiers, Kondo a confirmé qu’il n’y avait pas eu de changements au plan d’entrée dans la « phase finale » de la série une fois l’arc du Calvard terminé. Cela dit, l’équipe n’a qu’un concept général pour cela à l’esprit en ce moment. « Rien n’a été définitivement décidé en termes de comment nous allons procéder », dit Kondo.