Alors que la machine médiatique autour de GTA 6 passait à la vitesse supérieure cette semaine, un aspect discrètement émouvant a émergé au milieu de l'effervescence, une chose qui me marquera durablement. Tandis que la longue présentation de 27 minutes accumulait des millions de vues sur YouTube, un thème récurrent est apparu dans les commentaires. Bon nombre des messages les plus plébiscités étaient de brefs hommages à des amis ou des proches qui adoraient GTA mais sont décédés avant la sortie du jeu ; une réaction étonnamment poignante face à l'ultraviolence teintée d'ironie de la vidéo elle-même.
Même si GTA 6 risque d'éclipser quelque peu les autres titres cette année, le fait qu'une entreprise comme Netflix cherche si ardemment à s'y associer, même brièvement, est un excellent signe quant à l'impact que le jeu aura sur l'industrie dans son ensemble. Le parcours de Netflix dans le domaine du jeu vidéo est en dents de scie : après avoir longtemps cherché à en faire un pilier de son offre médiatique, l'entreprise semble avoir récemment revu ses ambitions à la baisse et recentré sa stratégie dans ce secteur. Cela reflète la situation observée chez d'autres géants de la technologie, tels qu'Amazon, Google et Meta, qui ont tous réduit — voire totalement abandonné — leurs activités liées au jeu vidéo ces dernières années, laissant Microsoft comme le dernier géant technologique à conserver une présence significative sur ce marché.
Son succès (supposé) se chiffrant en milliards de dollars entraînera inévitablement une vague de nouveaux investissements. Ce retrait s'explique en partie par l'échec de certaines initiatives spécifiques, tandis que la réallocation massive de capitaux vers les infrastructures et les projets d'IA générative s'est également faite au détriment des activités liées au jeu vidéo. Quelle qu'en soit la raison, le constat est sans appel : les grandes entreprises technologiques et médiatiques se désengagent du secteur du jeu vidéo.
Au-delà de son importance commerciale, ce jeu revêt également une dimension culturelle majeure : il réaffirme la place du jeu vidéo sur un pied d'égalité avec les autres médias au sein des échanges et de la circulation des styles, des influences et des idées. Il y a une ironie cruelle à constater la difficulté croissante de concrétiser des projets de jeux vidéo alors même que ce média atteint le sommet de son influence et de son importance culturelle. Peut-être que GTA 6 rendra cette pertinence si incontournable, si impossible à ignorer, que sa sortie marquera ce tournant tant espéré pour le modèle économique du développement de jeux. C’est sans doute une vision optimiste, mais difficile de ne pas ressentir un certain sentiment que tout est possible à l’approche du lancement d’un projet de l’envergure de GTA 6.
Source : https://www.gamesindustry.biz/gta-6-will-have-a-halo-effect-for-the-entire-industry-opinion/
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posted the 09/02/2026 at 05:29 PM by link49
par contre si les chiffres sont mid, ce sera le second crash du jv au USA
Personne ne peut se comparer à Rockstar dans ce média et croire que la majorité des joueurs de GTA vont s’intéresser à autre chose que GTA pour les 10 prochaines années, c'est juste encore une fois du délire.
Les gens vont profiter un max de GTA VI et un bon moment mais à un moment ils vont aussi jouer à d'autres trucs
"les 10 prochaines années" pourquoi pas 20 tant qu'on y est
keiku
ils ne seront vraiment pas mid, c'est pas un cas d'usage réaliste le bide de GTA VI
Par contre je pense que les ventes PC, en 2027 je l'espère, seront beaucoup plus puissantes que celles de GTA V à sa sortie PC
Le semi-crash c'est surtout l'IA et sa pénurie de composants horrible qui peut la provoquer à moyen/long terme.
c'est pour ca que gta est un bon annonceur de la suite
Il vont retrouver le milliard, je me fais pas de soucis.
ca voudra dire que le seuil de rentabilité aura été dépassé, et donc qu'on a atteint le plafond de l'investissement..., et ca ce sera un coup dur pour l'industrie, et c'est pour ca que la com au état unis essaye de te monter la hype a fond, parce que comme je dis si gta n'atteint pas les 50 millions sur la fin de cette gen, la suite va être compliquer...
Nope faudra juger sur des années
Les ventes de GTA V sont toujours très très fortes 10-15 ans après, c'est pareil, c'est un marathon pas un sprint pour eux ils s'en fichent
s'il fait moins que GTA V ça ne voudra rien dire, faudra juger sur le long terme, pas le 3 premiers mois seulement
Surtout que GTA VI online sortira tot ou tard
s'il fait moins que GTA V ça ne voudra rien dire, faudra juger sur le long terme, pas le 3 premiers mois seulement
s'il les 6 fait moins sur les 2 ans de vie de la ps5 que le 5 sur les 2 ans de vie de la ps3 (ce qui a peu de chance d'arriver ) sa signifiera tout... par contre oui il faudra voir les ventes sur le long terme , parce que le 6 va faire un meilleurs lancement que gta5... et donc c'est en effet sur le long terme qu'on verra les ventes...
mais on pourra déja observer celle des première année, car contrairement a gta5, gta6 ne va plus reconquérir un nouveau publique, il va devoir faire revenir celui du 5 sur le 6 et ca par contre c'est plus compliquer a faire
Surtout que GTA VI online sortira tot ou tard
décembre je pense d'après les leak
Oui mais le rachat PS3 -> PS4 ces ventes en moins ne traduiraient pas un crash ou une baisse de vitesse de GTA, juste une raison valable et facilement devinable
Puis c'est le online qui ramène l'argent, les shark cards etc, que tu aies acheté 2 copies ou pas, au final si t'as + de joueurs sur le online ça fera beaucoup d'argent en plus quand même (car beaucoup surtout en europe ne jouent pas à GTA:Online en réalité c'est très US/Amériques latines)
Bref, je ne me fais pas de soucis pour GTA et son avenir, je pense par contre que les pénuries et les augmentations de prix sont le vrai danger et de loin pour le JV et c'est pas un reset ou une tournure positive car c'est indépendant des studios/créatifs
parce que ca va automatiquement faire des comparaison... même si le jeu rapporte des milliards, le soucis ne sera pas la... le soucis a l'instant T sera le jeu a couté plus cher et a moins de joueurs...
pour rockstar, ca n'aura aucune incidence directe par contre pour le reste de l'industrie ou le nombre de licenciement s'enchaine plus vite que les burger au fastfood la c'est un autre soucis qui aura des répercutions en chaine
Désormais PlayStation = PlayStation Store.
PlayStation, c'est Votre compte PSN qui est la pierre angulaire
Et plus votre PS5 et vos jeux physique que vous pouvez revendre d'occasion ^^ !