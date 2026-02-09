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Grand Theft Auto VI
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[Grand Theft Auto VI] Le jeu aura un effet halo sur toute l'industrie?


Alors que la machine médiatique autour de GTA 6 passait à la vitesse supérieure cette semaine, un aspect discrètement émouvant a émergé au milieu de l'effervescence, une chose qui me marquera durablement. Tandis que la longue présentation de 27 minutes accumulait des millions de vues sur YouTube, un thème récurrent est apparu dans les commentaires. Bon nombre des messages les plus plébiscités étaient de brefs hommages à des amis ou des proches qui adoraient GTA mais sont décédés avant la sortie du jeu ; une réaction étonnamment poignante face à l'ultraviolence teintée d'ironie de la vidéo elle-même.

Même si GTA 6 risque d'éclipser quelque peu les autres titres cette année, le fait qu'une entreprise comme Netflix cherche si ardemment à s'y associer, même brièvement, est un excellent signe quant à l'impact que le jeu aura sur l'industrie dans son ensemble. Le parcours de Netflix dans le domaine du jeu vidéo est en dents de scie : après avoir longtemps cherché à en faire un pilier de son offre médiatique, l'entreprise semble avoir récemment revu ses ambitions à la baisse et recentré sa stratégie dans ce secteur. Cela reflète la situation observée chez d'autres géants de la technologie, tels qu'Amazon, Google et Meta, qui ont tous réduit — voire totalement abandonné — leurs activités liées au jeu vidéo ces dernières années, laissant Microsoft comme le dernier géant technologique à conserver une présence significative sur ce marché.

Son succès (supposé) se chiffrant en milliards de dollars entraînera inévitablement une vague de nouveaux investissements. Ce retrait s'explique en partie par l'échec de certaines initiatives spécifiques, tandis que la réallocation massive de capitaux vers les infrastructures et les projets d'IA générative s'est également faite au détriment des activités liées au jeu vidéo. Quelle qu'en soit la raison, le constat est sans appel : les grandes entreprises technologiques et médiatiques se désengagent du secteur du jeu vidéo.

Au-delà de son importance commerciale, ce jeu revêt également une dimension culturelle majeure : il réaffirme la place du jeu vidéo sur un pied d'égalité avec les autres médias au sein des échanges et de la circulation des styles, des influences et des idées. Il y a une ironie cruelle à constater la difficulté croissante de concrétiser des projets de jeux vidéo alors même que ce média atteint le sommet de son influence et de son importance culturelle. Peut-être que GTA 6 rendra cette pertinence si incontournable, si impossible à ignorer, que sa sortie marquera ce tournant tant espéré pour le modèle économique du développement de jeux. C’est sans doute une vision optimiste, mais difficile de ne pas ressentir un certain sentiment que tout est possible à l’approche du lancement d’un projet de l’envergure de GTA 6.

Source : https://www.gamesindustry.biz/gta-6-will-have-a-halo-effect-for-the-entire-industry-opinion/
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    posted the 09/02/2026 at 05:29 PM by link49
    comments (13)
    keiku posted the 09/02/2026 at 05:42 PM
    Oui, au état unis en tous cas..., pas sur que ca influe le japon par contre...
    par contre si les chiffres sont mid, ce sera le second crash du jv au USA
    raioh posted the 09/02/2026 at 06:01 PM
    C'est pas une vision optimiste, c'est du délire complet.
    Personne ne peut se comparer à Rockstar dans ce média et croire que la majorité des joueurs de GTA vont s’intéresser à autre chose que GTA pour les 10 prochaines années, c'est juste encore une fois du délire.
    vyse posted the 09/02/2026 at 06:01 PM
    keiku un crash pourquoi pas ? peut etre qu'il est temps d'arreter 40 ans de course à l'armemement et de prendre du recul sur ce qu'est devenu le media pour le recentrer sur ce qui compte vraiment : le gameplay et l'experience de jeu
    wickette posted the 09/02/2026 at 06:07 PM
    raioh
    Les gens vont profiter un max de GTA VI et un bon moment mais à un moment ils vont aussi jouer à d'autres trucs

    "les 10 prochaines années" pourquoi pas 20 tant qu'on y est

    keiku
    ils ne seront vraiment pas mid, c'est pas un cas d'usage réaliste le bide de GTA VI

    Par contre je pense que les ventes PC, en 2027 je l'espère, seront beaucoup plus puissantes que celles de GTA V à sa sortie PC

    Le semi-crash c'est surtout l'IA et sa pénurie de composants horrible qui peut la provoquer à moyen/long terme.
    keiku posted the 09/02/2026 at 06:44 PM
    wickette 50 millions c'est mid... pour gta... même 100 d'ici la fin de la prochaine gen en vrai
    keiku posted the 09/02/2026 at 06:49 PM
    vyse totalement, ca ne serait pas une mauvaise chose, et je pense que l'industrie actuelle en a déja bien besoin, en tous cas la crise on y est déja depuis 2025... donc soit ca se redresse, soit ca crash, et si ca prend plusieurs année a rester dans l'état actuel, alors ca crachera automatiquement

    c'est pour ca que gta est un bon annonceur de la suite
    cyr posted the 09/02/2026 at 06:54 PM
    keiku gta6 est la pour se vendre sur les 10 prochaines années minimum.

    Il vont retrouver le milliard, je me fais pas de soucis.
    keiku posted the 09/02/2026 at 07:16 PM
    cyr ah oui, je n'ai pas dis qu'il ne serait pas rentable, loin de la, il va rapporter des milliards, mais gta5 c'est 230 millions de ventes, si le 6 fait 115 millions... ca sera persu comme un échec car un jeu qui aurait couté 3 a 5 fois plus que le précédent vend 2 fois moins ?

    ca voudra dire que le seuil de rentabilité aura été dépassé, et donc qu'on a atteint le plafond de l'investissement..., et ca ce sera un coup dur pour l'industrie, et c'est pour ca que la com au état unis essaye de te monter la hype a fond, parce que comme je dis si gta n'atteint pas les 50 millions sur la fin de cette gen, la suite va être compliquer...
    wickette posted the 09/02/2026 at 07:24 PM
    keiku
    Nope faudra juger sur des années

    Les ventes de GTA V sont toujours très très fortes 10-15 ans après, c'est pareil, c'est un marathon pas un sprint pour eux ils s'en fichent

    s'il fait moins que GTA V ça ne voudra rien dire, faudra juger sur le long terme, pas le 3 premiers mois seulement

    Surtout que GTA VI online sortira tot ou tard
    keiku posted the 09/02/2026 at 07:32 PM
    wickette sauf que gta5 a profiter de la ps3 qui n'était pas rétrocompatible et a forcer les utilisateurs a racheter le jeux sur ps4, chose qui n'arrivera pas entre la ps5 et la ps6 (surtout qu'en plus il ne sortent pas le jeu en disque )


    s'il fait moins que GTA V ça ne voudra rien dire, faudra juger sur le long terme, pas le 3 premiers mois seulement

    s'il les 6 fait moins sur les 2 ans de vie de la ps5 que le 5 sur les 2 ans de vie de la ps3 (ce qui a peu de chance d'arriver ) sa signifiera tout... par contre oui il faudra voir les ventes sur le long terme , parce que le 6 va faire un meilleurs lancement que gta5... et donc c'est en effet sur le long terme qu'on verra les ventes...

    mais on pourra déja observer celle des première année, car contrairement a gta5, gta6 ne va plus reconquérir un nouveau publique, il va devoir faire revenir celui du 5 sur le 6 et ca par contre c'est plus compliquer a faire

    Surtout que GTA VI online sortira tot ou tard

    décembre je pense d'après les leak
    wickette posted the 09/02/2026 at 07:42 PM
    keiku
    Oui mais le rachat PS3 -> PS4 ces ventes en moins ne traduiraient pas un crash ou une baisse de vitesse de GTA, juste une raison valable et facilement devinable

    Puis c'est le online qui ramène l'argent, les shark cards etc, que tu aies acheté 2 copies ou pas, au final si t'as + de joueurs sur le online ça fera beaucoup d'argent en plus quand même (car beaucoup surtout en europe ne jouent pas à GTA:Online en réalité c'est très US/Amériques latines)

    Bref, je ne me fais pas de soucis pour GTA et son avenir, je pense par contre que les pénuries et les augmentations de prix sont le vrai danger et de loin pour le JV et c'est pas un reset ou une tournure positive car c'est indépendant des studios/créatifs
    keiku posted the 09/02/2026 at 08:53 PM
    wickette bien sur, mais ici je ne parle pas ni d'argent, ni de rentabilité, mais bien de la vision qu'a l'industrie de GTA...

    parce que ca va automatiquement faire des comparaison... même si le jeu rapporte des milliards, le soucis ne sera pas la... le soucis a l'instant T sera le jeu a couté plus cher et a moins de joueurs...

    pour rockstar, ca n'aura aucune incidence directe par contre pour le reste de l'industrie ou le nombre de licenciement s'enchaine plus vite que les burger au fastfood la c'est un autre soucis qui aura des répercutions en chaine
    suzukube posted the 09/02/2026 at 10:28 PM
    vyse c'est exactement ce que fait Sony en transformant chaque PS5 en client du PlayStation Store : Ils savent qu'il n'y aura pas d'après PS5, mais faut éviter que ce marché stagne dans les années à venir, d'où le revirement demat' only.

    Désormais PlayStation = PlayStation Store.
    PlayStation, c'est Votre compte PSN qui est la pierre angulaire

    Et plus votre PS5 et vos jeux physique que vous pouvez revendre d'occasion ^^ !
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