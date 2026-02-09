https://www.facebook.com/alex.kiddmw
profile
PlayStation Studios
11
Likers
name : PlayStation Studios
profile
famimax
70
Likes
Likers
famimax
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 990
visites since opening : 2460161
famimax > blog
all
Au final, "For the Players" n’était qu’une erreur de parcours
Jeux Vidéo


Sony a annoncé qu’à partir de 2028, les nouveaux jeux PlayStation ne sortiront plus sur disque. Ça fait forcément beaucoup réagir, mais quand on regarde l’histoire de la marque, ce n’est pas vraiment une surprise. C’est même assez logique.

Dès 2009, Sony avait tenté le tout-numérique avec la PSP Go, sans lecteur UMD. À l’époque, ça avait mal marché : les joueurs avaient déjà leurs collections physiques, sans vraie solution pour les transférer, et surtout les boutiques avaient encore beaucoup de poids. Certaines avaient même refusé de vendre la console, puisqu’après avoir vendu la machine, elles étaient totalement exclues des ventes de jeux et du marché de l’occasion.



Il faut aussi rappeler que Sony n’était pas seul à vouloir faire reculer ce marché. Les gros éditeurs poussaient déjà dans cette direction depuis des années, parce qu’ils ne touchaient rien sur les reventes. EA, Ubisoft, THQ et d’autres avaient ainsi lancé leurs propres Online Pass : un code était fourni avec le jeu neuf pour débloquer le multijoueur, tandis que l’acheteur d’occasion devait repayer. Sony a ensuite adopté le même principe avec son PSN Pass. À l’époque, plusieurs informations faisaient aussi état de pressions des éditeurs pour que Sony et Microsoft trouvent des moyens de mieux contrôler l’occasion.



Puis arrive 2013 et le fiasco Xbox One. Microsoft annonce ses DRM, sa connexion obligatoire et ses restrictions sur le prêt et la revente. Les joueurs explosent, Microsoft se fait démonter, et Sony saisit parfaitement l’occasion avec sa fameuse vidéo où Shuhei Yoshida tend simplement un disque à Adam Boyes pour montrer comment prêter un jeu PS4. C’était drôle, très bien joué, et commercialement brillant.

Mais ça ne veut pas dire que Sony n’avait jamais envisagé le même genre de système. Un brevet existait déjà pour associer un disque à un utilisateur, et Geoff Keighley expliquait à l’époque que, selon ses sources, Sony réfléchissait lui aussi à une forme de DRM sur l’occasion, avec justement une pression des éditeurs pour avoir quelque chose de comparable sur PS4 et Xbox One.



Avec le recul, toute l’époque "This is for the Players" ressemble presque à une parenthèse dans la stratégie de Sony. Après une génération PS3 compliquée, Sony devait reconquérir le public, pendant que Microsoft faisait exactement tout ce qu’il fallait pour le perdre. Pendant quelques années, les intérêts de Sony et ceux des joueurs se sont simplement retrouvés alignés.

La PS5 Digital a ensuite remis le tout-numérique au centre. Puis le lecteur est devenu détachable sur la PS5 Slim, donc optionnel, avant que la PS5 Pro ne sorte carrément sans lecteur malgré son prix élevé, avec en plus un lecteur externe longtemps difficile à trouver. Difficile de ne pas y voir une façon de pousser encore un peu plus les joueurs vers le dématérialisé.



Et avec le numérique, Sony et les éditeurs n’ont même plus besoin des vieux Online Pass ou de DRM compliqués pour lutter contre l’occasion. Il suffit de supprimer le disque. Un jeu numérique ne peut pas être revendu, prêté comme un objet physique ou racheté par un magasin. Même si les boutiques continuent demain à vendre des codes, tout finit au même endroit : dans l’écosystème PlayStation.

C’est aussi pour ça que le disque restait gênant. Ce n’était pas seulement un support, c’était aussi un des derniers trucs que Sony ne contrôlait pas totalement : les prix en magasin, les promos, l’occasion, le prêt ou la revente entre particuliers. Et ce qui est intéressant, c’est qu’en 2009 les boutiques avaient encore assez de poids pour refuser de vendre la PSP Go. En 2028, elles devront probablement se contenter de vendre des consoles, des accessoires et des codes pour des jeux qu’elles ne pourront jamais reprendre ou revendre.

Après le disque, il reste évidemment le cloud. Sony travaille dessus depuis PlayStation Now, et le PlayStation Portal permet déjà de lancer certains jeux directement depuis le cloud. Ça ne veut pas dire que la prochaine PlayStation sera forcément 100 % streaming, mais la logique est facile à suivre : d’abord on supprime le support physique, ensuite le téléchargement local peut devenir moins important, puis un jour la console elle-même peut devenir secondaire.



Quand on remet tout dans l’ordre : PSP Go, Online Pass, PSN Pass, réflexions autour des DRM, PS5 Digital, lecteur détachable, PS5 Pro sans lecteur, cloud, puis fin des disques... la décision de 2028 paraît finalement très cohérente avec une évolution que Sony et une bonne partie de l’industrie poussent depuis longtemps.

Microsoft avait surtout commis l’erreur de vouloir imposer tout ça beaucoup trop tôt et beaucoup trop brutalement en 2013. Sony, lui, aura avancé par petites étapes, jusqu’à arriver pratiquement au même résultat quinze ans plus tard.

La vraie anomalie dans tout ça, c’était peut-être surtout l’époque "For the Players"...
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    aeris201, iglooo
    posted the 09/02/2026 at 04:43 PM by famimax
    comments (35)
    taiko posted the 09/02/2026 at 04:50 PM
    Ils auront vraiment réussit à détruire l'image de la marque sur cette gen à tous les niveaux
    famimax posted the 09/02/2026 at 04:56 PM
    taiko Après, on ne va pas faire les surpris, c’était prévisible depuis l’époque où ils ont commencé à basculer vers les jeux service
    playstation2008 posted the 09/02/2026 at 04:56 PM
    taiko a croire que c’est volontaire tant c’est exagéré
    shambala93 posted the 09/02/2026 at 04:57 PM
    taiko
    Perso ce n’est pas l’annonce du demat qui a posé problème mais la politique dans leurs jeux et PSN, le niveau du gameplay chiant de leur jeux, la lenteur des sorties, la fin de Japan studio, le prix des machines et SURTOUT, leur communication degeulasse à coup de postes de blog alors qu’ils marchaient sur l’eau de 2012 à 2018 sur les conférences …
    famimax posted the 09/02/2026 at 05:01 PM
    playstation2008 Non, ils s’en branlent surtout parce que Xbox est quasiment mort sur ce secteur et qu’il n’y a plus vraiment de concurrence. Du coup, ils ont pu se permettre de tenter à fond le pari des gaas (parce que si ça prend c’est le jackpot...), de ralentir le développement des jeux solo puisque rien ne les pressait vraiment, et de laisser tomber la VR (sympa pour ceux qui ont acheté le PSVR2…)
    ratchet posted the 09/02/2026 at 05:14 PM
    Vous allez faire des TS en 2028 ?
    jobiwan posted the 09/02/2026 at 05:16 PM
    PlayStation a toujours su saisir rapidement la balle au rebond. La PS1, ce fut le même topo avec les 299 $ face au 399 $ demandés pour une SEGA Saturn.

    Mais pour pouvoir saisir la balle au rebond, il faut toujours 'avoir la chance' de passer après les autres qui essuient les plâtres.
    walterwhite posted the 09/02/2026 at 05:17 PM
    Décision cohérente avec leur volonté d’imposer le tout démat’ en fil rouge mais loin d’être la bonne.

    Leur image de marque est saccagée, la sympathie et leur position customer-friendly (surtout durant la PS4) s’est complètement évaporée et le pire dans tous ça c’est qu’ils n’arrivent même plus à mettre tout le monde d’accord avec leurs exclus.

    ND il leur faut 7 ans pour sortir un nouveau jeu entre un remake et un remaster de TLOU.

    Japan Studio n’est plus.

    Insomniac va chier du Marvel jusqu’à la fin des temps

    Le reste ça va sortir du TPS lambda sans saveur.

    SONY est devenu un choix par défaut parceque la concurrence est quasi morte, dans les faits c’est juste devenu une boite comme les autres qui voient les joueurs comme des vaches à lait.
    khazawi posted the 09/02/2026 at 05:19 PM
    A partir du moment où les consoles okt des mises à jour régulières, que les éditeurs et développeurs proposent des DLC/microtransactions, le online (surtout oayant), les gens ont accepté tout cela. Donc logique que le full démat soit la norme
    keiku posted the 09/02/2026 at 05:31 PM
    Dire que la baffe de la psp go ne leurs a pas suffit, celle prise par xbox non plus... mais bon quand on apprend pas de ses erreurs, on sait tous comment ca fini...
    shambala93 posted the 09/02/2026 at 05:54 PM
    keiku
    Le marché a changé. Les joueurs PC se sont adaptés, et les joueurs console suivront. En réalité, ils ont déjà commencé à le faire.

    Par curiosité et pour sympathiser avec certains, j’ai demandé aujourd’hui à quelques étudiants, pendant la pause, s’ils joueraient en dématérialisé. Ils n’étaient même pas au courant de la décision de PlayStation et, globalement, ils s’en fichent.

    Ils achètent trois ou quatre jeux par an, profitent des promotions quand elles sont intéressantes et prennent leur FIFA en version dématérialisée. Bref, cela ne les empêchera pas de jouer de temps en temps. Dans le lot, il y avait bien un étudiant qui faisait de la musique et achetait encore quelques vinyles, mais les autres ont indiqué qu’ils n’achetaient ni films ni musique. Comme beaucoup de gens de leur génération (et la mienne), ils sont déjà passés au dématérialisé.

    Cela vaut ce que cela vaut, mais je pense que quelques milliers de personnes sur X et une pétition de 300 000 signatures représentent finalement assez peu de chose à l’échelle du marché.
    vyse posted the 09/02/2026 at 06:04 PM
    keiku oui et la baffe d' OnLive en 2002 a empechait les services de streaming de jeu video ? C'est juste une question de timing. Don Matrick avait 10-15 ans d'avance sur ce qu'allait devenir le jeu vidéo et la psp go egalement. Le marché aurait pu etre autrement ; mais l'histoire leur donne raison...malheureusement
    walterwhite posted the 09/02/2026 at 06:07 PM
    shambala93 Pendant la pause déj’ aujourd’hui. 2 nouveaux apprentis sont au fait du moove de SONY. L’un est déjà sur PC et a très justement souligné que le démat’ y était plus avantageux et qu’il ne faille pas payer pour jouer en ligne.

    Le 2ème a clairement dit qu’il envisage de se faire un PC.

    Des collègues se sont greffés à la discussion et sont également au courant de l’abandon du physique par SONY. Ils sont tous au courant que les prix sur le store Playstation sont trop chers, que les jeux en magasin sont souvent 20€ moins chers, que SONY supprimeraient ton compte en cas d’inactivité et qu’ils seraient plus possible de revendre des jeux.

    Conclusion : ceux qui veulent continuer à jouer ne le feront pas sur Playstation. Joueurs chevronnés ou jeunes de la génération Z le constat est le même de mon côté.
    keiku posted the 09/02/2026 at 06:28 PM
    shambala93 le marché n'a pas changer, les chiffre récent et détaillé l'on prouver... par contre certain font tout pour le faire croire et les plus naif tombe dans le panneau...

    et je m'en fou de tes exemple au cas par cas, on parle de manière générale, les chiffres l'ont prouvé par rapport au nombre de jeux sortit en physique en 2025 le ratio de vente physique/démat n'a pas changer par rapport a 2009... donc a quoi bon vouloir débattre en donnant n'importe quel excuse ? vu que le fait est la...

    vyse
    oui et la baffe d' OnLive en 2002 a empechait les services de streaming de jeu video ? C'est juste une question de timing. Don Matrick avait 10-15 ans d'avance sur ce qu'allait devenir le jeu vidéo et la psp go egalement. Le marché aurait pu etre autrement ; mais l'histoire leur donne raison...malheureusement

    en vrai, c'est ce que le marketing essaye de faire croire, mais actuellement ce n'est pas le cas... mais je sais bien la force que le marketing a sur les gens...

    ils ont bien réussi a imposer les dlc payant et qu'on vienne pas me dire encore aujourd'hui que les gens sont content de devoir payer ce qu'il pouvait débloquer en jeu a l'époque...

    c'est pareil, le but du marketing c'est de te faire croire que tous le monde agis d'un certaine facon alors que ce n'est pas le cas, et quand c'est bien rentrer dans le crane des gens, ils finissent pas l'accepter , comme disait je ne sais plus qui : 1984 de George Orwell, c'est déja maintenant...
    heracles posted the 09/02/2026 at 06:32 PM
    En 2013 ils ont eu une opportunité en or et l'on simplement saisi. Dans les coulisses ils appréciaient probablement les idées derrière la One
    cyr posted the 09/02/2026 at 06:42 PM
    Les promesse n'engagent que ceux qui les écoutent.

    Marketin, sur le moment et avec ce que avez annoncé microsoft avec la one, c'était juste une opportunité comercialise.

    Une entreprise n'est pas gentille. Elle sont la pour prendre votre pognon.

    Elle en a rien a faire de vos état d'âme.

    Une entreprise qui est tournée vers le passé et amener a disparaître.

    Regarder Kodack....il n'ont pas cru au numérique pour les photos ...aujourd'hui 98% de la population prend des photos avec sont téléphone. Fini les pellicule, les devellopement de pellicule.....

    Et oui les photos sont devenu pur demat. Car avant on garder le négatif sui permettais de ressortir des photos.

    Tous es sauvegarder sur le cloud. Piratage, perte , ou abonnement....
    walterwhite posted the 09/02/2026 at 06:55 PM
    cyr Blackerry s’est aussi moqué de l’iPhone en 2008…Playstation se moque aussi de ses joueurs en pensant que ces derniers continueront de leur conter fleurette ad vitam eternam.
    saram posted the 09/02/2026 at 06:59 PM
    Respirez, vous allez vous en remettre un jour ou l'autre du doigt dans le cul de Sony.
    gaymer40 posted the 09/02/2026 at 07:11 PM
    Gamekyo, au coeur de l' information
    vyse posted the 09/02/2026 at 07:25 PM
    gaymer40 Toujours !!! pk tu crois que le site survit !
    dooku posted the 09/02/2026 at 07:52 PM
    Sony a toujours été comme ça. Déjà à l'époque de la Dreamcast et la Saturn c'était pareil, enfin tout le monde s'en rend compte
    shambala93 posted the 09/02/2026 at 07:59 PM
    walterwhite Les joueurs continueront d’aller chez PlayStation, Xbox et Nintendo malgré le dématérialisé. De toute façon, le démat est déjà largement devant. Et vu le prix des PC, il n’y a pratiquement aucune chance que le grand public occidental s’y tourne massivement.

    keiku Le marché a changé. La part du dématérialisé n’a plus rien à voir avec l’époque de la PSP Go, tu le sais très bien, inutile de faire semblant de ne pas le comprendre. Et non, le ratio a bel et bien évolué.

    D’ailleurs, lorsque Sony indique qu’environ 3 % de ses revenus proviennent des jeux physiques contre 20 % pour le dématérialisé, cela montre bien à quel point le marché a changé. Certes, Sony réalise une marge plus importante sur une vente dématérialisée, mais si le ratio physique/démat était resté le même qu’autrefois, cela signifierait que les ventes physiques génèrent désormais des revenus extrêmement faibles, ce qui paraît quand même peu crédible.
    walterwhite posted the 09/02/2026 at 08:07 PM
    shambala93 La question se posera au changement de gen’. 1000€ dans une PS6 avec un seul et unique store au prix fort ou un peu plus dans un PC avec le online gratuit, STEAM, le piratage, le marché gris …

    Même pour le grand public, la question ne sera pas aussi simple.

    Le démat’ OK, de toute façon plus le choix, mais pas n’importe où.
    asmo889 posted the 09/02/2026 at 08:25 PM
    Walter White qui y’a 2 mois à peine sucer Sony a tout bout de champ et mtn il est déteste comme le diable mdr jusqu’à dire que tout les jeux sont merdique alors qu’il est sur kiffer il y’a qlq temps mdr pas à nous
    walterwhite posted the 09/02/2026 at 08:35 PM
    asmo889 Tu veux un autographe ?

    J’ai jamais dit que leurs jeux sont merdiques, j’ai dit que les exclu ne mettaient plus tout le monde d’accord.

    Si t’as des soucis de compréhension, prends des cours avec ton CPF si tu travailles…sinon go chez un ophtalmo.
    asmo889 posted the 09/02/2026 at 08:38 PM
    Oui oui bien sûr bien sûr et comme j’suis là pour faire des dictées c’est bien en tout cas un bon hypocrite mdr
    walterwhite posted the 09/02/2026 at 08:48 PM
    asmo889 Faut être vif d’esprit, si t’aime te faire prendre par derrière grand bien te fasse. Moi je prends la tangente quand on essaie de ma la mettre.
    asmo889 posted the 09/02/2026 at 08:55 PM
    J’ai 13500 jeux sur mon pc avec mon propre luncher personnaliser sur Playnite j’ai tout les jeux ps1 ps2 ps3 ps4 Xbox 360 dreamcast nes gamecube… en 4k120 fps avec mods et le tout gratuitement mieux que vos ps5 Xbox series x swtich2 hélix machin là tkt pas pour moi mdr
    suzukube posted the 09/02/2026 at 09:08 PM
    walterwhite Ouais mais les jeux 20€ moins cher, c'est vrai en France, mais pas au Canada par exemple... où les jeux démat sont justement moins cher de quelques dollars que les jeux physiques.

    Du coup si y'a que en France (aller l'Europe) que c'est un problème financier ça ne va pas aider au débat au niveau mondial (ou c'est plus la conservation qui est mis en avant)...

    D'ailleurs la preuve, GTA 6 est dispo en version boite à Leclerc à 60 balles si c'est vraiment le problème du "prix dans les stores"
    walterwhite posted the 09/02/2026 at 09:16 PM
    suzukube Même à prix égal ou légèrement plus cher, le physique reste plus intéressant, tu peux revendre ton jeu.

    Pour le coup, au dela du débat physique/démat, c’est la proposition des différents écosystèmes qui sont très différentes et ou SONY a l’offre la moins bonne et la moins complète face à Xbox et surtout PC.

    asmo889 T’es tellement bien que tu défends SONY telle une groupie le DC.
    asmo889 posted the 09/02/2026 at 10:17 PM
    Je vois pas en quoi je l’ai défend mdr
    churos45 posted the 09/03/2026 at 06:03 AM
    Toujours les mêmes qui racontent la même chose, on rompiche
    mrpomme posted the 09/03/2026 at 09:12 AM
    For the payers
    iglooo posted the 09/03/2026 at 04:03 PM
    Je me rappelle des discussions avec le coup de com' de Sony en 2013, quand on disait ici-même qu'ils n'avaient fait ça que suite au torrent de merde que s'était pris MS dans la nuit...
    stanis posted the 09/03/2026 at 04:47 PM
    Lol, comme si la décision de janvier 2028 avait été prise au hasard et peu de temps avant..Ca fait longtemps que c'est calculé et planifier.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo