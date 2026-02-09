Jeux Vidéo

Sony a annoncé qu’à partir de 2028, les nouveaux jeux PlayStation ne sortiront plus sur disque. Ça fait forcément beaucoup réagir, mais quand on regarde l’histoire de la marque, ce n’est pas vraiment une surprise. C’est même assez logique.Dès 2009, Sony avait tenté le tout-numérique avec la PSP Go, sans lecteur UMD. À l’époque, ça avait mal marché : les joueurs avaient déjà leurs collections physiques, sans vraie solution pour les transférer, et surtout les boutiques avaient encore beaucoup de poids. Certaines avaient même refusé de vendre la console, puisqu’après avoir vendu la machine, elles étaient totalement exclues des ventes de jeux et du marché de l’occasion.Il faut aussi rappeler que Sony n’était pas seul à vouloir faire reculer ce marché. Les gros éditeurs poussaient déjà dans cette direction depuis des années, parce qu’ils ne touchaient rien sur les reventes. EA, Ubisoft, THQ et d’autres avaient ainsi lancé leurs propres Online Pass : un code était fourni avec le jeu neuf pour débloquer le multijoueur, tandis que l’acheteur d’occasion devait repayer. Sony a ensuite adopté le même principe avec son PSN Pass. À l’époque, plusieurs informations faisaient aussi état de pressions des éditeurs pour que Sony et Microsoft trouvent des moyens de mieux contrôler l’occasion.Puis arrive 2013 et le fiasco Xbox One. Microsoft annonce ses DRM, sa connexion obligatoire et ses restrictions sur le prêt et la revente. Les joueurs explosent, Microsoft se fait démonter, et Sony saisit parfaitement l’occasion avec sa fameuse vidéo où Shuhei Yoshida tend simplement un disque à Adam Boyes pour montrer comment prêter un jeu PS4. C’était drôle, très bien joué, et commercialement brillant.Mais ça ne veut pas dire que Sony n’avait jamais envisagé le même genre de système. Un brevet existait déjà pour associer un disque à un utilisateur, et Geoff Keighley expliquait à l’époque que, selon ses sources, Sony réfléchissait lui aussi à une forme de DRM sur l’occasion, avec justement une pression des éditeurs pour avoir quelque chose de comparable sur PS4 et Xbox One.Avec le recul, toute l’époque "This is for the Players" ressemble presque à une parenthèse dans la stratégie de Sony. Après une génération PS3 compliquée, Sony devait reconquérir le public, pendant que Microsoft faisait exactement tout ce qu’il fallait pour le perdre. Pendant quelques années, les intérêts de Sony et ceux des joueurs se sont simplement retrouvés alignés.La PS5 Digital a ensuite remis le tout-numérique au centre. Puis le lecteur est devenu détachable sur la PS5 Slim, donc optionnel, avant que la PS5 Pro ne sorte carrément sans lecteur malgré son prix élevé, avec en plus un lecteur externe longtemps difficile à trouver. Difficile de ne pas y voir une façon de pousser encore un peu plus les joueurs vers le dématérialisé.Et avec le numérique, Sony et les éditeurs n’ont même plus besoin des vieux Online Pass ou de DRM compliqués pour lutter contre l’occasion. Il suffit de supprimer le disque. Un jeu numérique ne peut pas être revendu, prêté comme un objet physique ou racheté par un magasin. Même si les boutiques continuent demain à vendre des codes, tout finit au même endroit : dans l’écosystème PlayStation.C’est aussi pour ça que le disque restait gênant. Ce n’était pas seulement un support, c’était aussi un des derniers trucs que Sony ne contrôlait pas totalement : les prix en magasin, les promos, l’occasion, le prêt ou la revente entre particuliers. Et ce qui est intéressant, c’est qu’en 2009 les boutiques avaient encore assez de poids pour refuser de vendre la PSP Go. En 2028, elles devront probablement se contenter de vendre des consoles, des accessoires et des codes pour des jeux qu’elles ne pourront jamais reprendre ou revendre.Après le disque, il reste évidemment le cloud. Sony travaille dessus depuis PlayStation Now, et le PlayStation Portal permet déjà de lancer certains jeux directement depuis le cloud. Ça ne veut pas dire que la prochaine PlayStation sera forcément 100 % streaming, mais la logique est facile à suivre : d’abord on supprime le support physique, ensuite le téléchargement local peut devenir moins important, puis un jour la console elle-même peut devenir secondaire.Quand on remet tout dans l’ordre : PSP Go, Online Pass, PSN Pass, réflexions autour des DRM, PS5 Digital, lecteur détachable, PS5 Pro sans lecteur, cloud, puis fin des disques... la décision de 2028 paraît finalement très cohérente avec une évolution que Sony et une bonne partie de l’industrie poussent depuis longtemps.Microsoft avait surtout commis l’erreur de vouloir imposer tout ça beaucoup trop tôt et beaucoup trop brutalement en 2013. Sony, lui, aura avancé par petites étapes, jusqu’à arriver pratiquement au même résultat quinze ans plus tard.La vraie anomalie dans tout ça, c’était peut-être surtout l’époque "For the Players"...