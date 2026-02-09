En compilant les données annuelles fournies par le SELL entre 2013 et 2025, on peut voir clairement le déclin des jeux complets en physique, passant d'un milliard d'euros à moins de 400 millions en 2025.Malgré les prix attractifs pratiqués par certains hypermarchés, malgré le succès de la Switch, la tendance à la baisse se poursuit pour les jeux physiques en France.La montée en puissance du démat, surtout des DLC/microtransactions/abonnements n'ont fait qu'aggraver les choses. Le SELL a commencé à séparer les jeux complets en démat et les autres produits digitaux avec la gen PS5/Xbox Series. ET même là, les jeux démat complets seuls sont passé devant les jeux physiques...Les rayons se réduisent à vue d'œil, même les sites marchands comme Amazon voit régulièrement des cartes prépayées dans le top des ventes JV.A partir de 2028, il ne restera que le rayon Nintendo avec ses key cards dans les rayons et sur le marché de l'occasion des jeux récents.En 2030, on pourrait estimer le marché du physique en France à 100M d'euros, essentiellement du Nintendo donc...Le marché de l'occasion aussi va en souffrir car il dépend évidemment des jeux neufs physiques qui sortent régulièrement et c'est un des objectifs de longue date de beaucoup d'éditeurs que de tuer le marché de la seconde main.