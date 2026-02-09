En compilant les données annuelles fournies par le SELL entre 2013 et 2025, on peut voir clairement le déclin des jeux complets en physique, passant d'un milliard d'euros à moins de 400 millions en 2025.
Malgré les prix attractifs pratiqués par certains hypermarchés, malgré le succès de la Switch, la tendance à la baisse se poursuit pour les jeux physiques en France.
La montée en puissance du démat, surtout des DLC/microtransactions/abonnements n'ont fait qu'aggraver les choses. Le SELL a commencé à séparer les jeux complets en démat et les autres produits digitaux avec la gen PS5/Xbox Series. ET même là, les jeux démat complets seuls sont passé devant les jeux physiques...
Les rayons se réduisent à vue d'œil, même les sites marchands comme Amazon voit régulièrement des cartes prépayées dans le top des ventes JV.
A partir de 2028, il ne restera que le rayon Nintendo avec ses key cards dans les rayons et sur le marché de l'occasion des jeux récents.
En 2030, on pourrait estimer le marché du physique en France à 100M d'euros, essentiellement du Nintendo donc...
Le marché de l'occasion aussi va en souffrir car il dépend évidemment des jeux neufs physiques qui sortent régulièrement et c'est un des objectifs de longue date de beaucoup d'éditeurs que de tuer le marché de la seconde main.
Au moins sur PC j'ai la tête tranquille,la transition full démat a été facile ici, le marché PC physique c'est vite cassé la gueule, aussi et surement un public plus agés mais aussi le choix que nous avons...
Un site, dont je ne citerais pas le nom, qui n'est pas du tout du piratage, permet d'accéder à toutes les archives du net crée depuis le tout début...une mine d'or le truc...des jeux de 1998-2000 trouvable faut le faire...
Même les jeux démat complets sont passé devant les versions physiques.
Et si tu veux ton jeux en boîte au lancement tu a intérêt de le réserver en boutique.
D'ailleurs les gens on préféré acheter leur jeux chez leclerc et amazon, et ironiquement micromania vit grâce au ventes d'autre produits comme les goodies, figurine etc.
Le responsable ? Celui qui se plaint aujourd'hui de la disparition du physique.
Il faut pas comparer le marché dans sa globalité, ça n'a aucun sens, les jeux qui existent en physiques représentes une infime partie des jeux qui sortent réellement, sans parler des DLC et micro-transactions qui comptent évidemment comme du démat
Je l'ai dis et redis donc encore, la seule comparaison recevable, c'est au cas par cas : par exemple RE 9 - physique VS demat
Je crois que l'image du graphique ne tient pas entièrement. Cliqué dessus pour voir.
Le chiffre d'affaires qui baisse, c'est un recul des ventes en volume.
Et c'est encore pire en ajoutant les DLC et cie.
Quelques jeux ne font pas une généralité.
Regardez les rayons des magasins et les Led fermetures des cash et indépendants au fil des années.
[img=700] pour l'image entière .
tripy73 fdestroyer Non mais apparemment selon les esclaves, on est des menteurs et des crétins. Vous parlez à des gens qui ne veulent pas piger car pour certains ils sont trop bêtes, pour d’autres ils veulent pas abandonner leur confort donc ils font l’autruche. Et y en a c’est les deux.
Ceci dit vous en faites pas. Sur le court terme ils rigolent mais sur le long terme, ce sera nous. On a pas fini de se gausser de leur infortune (choisie) future.
C'est une prise de position impopulaire, j'allais dire majoritairement mais en vrai non, les 3/4 des gens s'en foutent, ça changera pas leurs habitudes, mais les analyses des habitudes de consommation des joueurs + les très probables études de marché ont clairement montrer que c'est la prochaine évolution et tout le monde y viendra. Ont aura beau dire que oui mais les jeux solo dans certains pays toussa, oui ok, mais ça représente quoi sur la masse de jeux qui se vendent chaque années ? Ont est loin des 50% donc c'est une décision lourde qui a potentiellement été étudier depuis un moment. Et si la date d'échéance est finalement aussi lointaine c'est parce qu'ils savent que quelque part l'année prochaine sera un tournant décisif pour le support CD.
Le choix est là mais en dehors des livres qui ne sont jamais que des mots posés sur une page à un prix plus ou moins raisonnable et trouvables par millier gratos à la bibliothèque, tout le reste est passé en consommation de masse en demat.
C’est normal que ceux qui acquièrent du pouvoir d’achat, passe aussi aux transactions demat. La commande est ligne est l’un des trucs les plus simples a faire meme pour un objet physique.
Moi j’allie encore les deux. J’ai précommandé Onimusha PS5 et Fire Emblem en physique. J’y retournerai pour trails 2, mais je compte prendre Castlevania en demat. FF resonnance ce sera en physique mais GTAV day one en demat.
Oui pour les gens qui ont moins d'accès, c'est compliqué mais j'ai l'impression que certains acteurs s'en foutent et préfèrent maximiser les marges avec le public déjà existant. En même temps, le marché des consoles ne dépasse pas 150M d'acheteurs par constructeur. Or la population mondiale a augmenté...
Donc se passer d'une partie du public, ils sont prêts a le faire aujourd'hui
khazawi Oui non tu as bien fait, j'émettais juste un sentiment
naoshige11 Tout à fait, et tu me rappelles un fait, lors de la présentation de la PS4, des rumeurs couraient comme quoi Playstation voyait le marché de l'occasion aux oubliettes, et on changer de fusil d'épaule lorsqu'ils ont vu XBOX se faire détruire par la presse et les joueurs au dernier moment...d'où la pub troll du prêt.
Ils ont des idées depuis des lustres....
Du reste, Sony compte deux achats pour un jeu en version PS4 et PS5, un achat pour un jeu gratuit ou une app (Fortnite, Amazon Prime, Disney+...) et un achat pour chaque DLC, donc il serait logique que le format fasse 80%+ à ce stade, si on compte tous les achats de la meme manière. Sans oublier les ajouts Ps Plus qui sont ptet comptés aussi (mais j'en doute).
Les rayons se réduisent à vue d'œil, même les sites marchands comme Amazon voit régulièrement des cartes prépayées dans le top des ventes JV.
A partir de 2028, il ne restera que le rayon Nintendo avec ses key cards dans les rayons et sur le marché de l'occasion des jeux récents.
En 2030, on pourrait estimer le marché du physique en France à 100M d'euros, essentiellement du Nintendo donc...
Analyse spéculative : une carte prépayée ne sert pas uniquement pour acheter un jeu numérique donc avec un gros marché du numérique (tout confondu + abonnement car oui, une carte PSN peut servir à payer son abonnement trimestriel, semestriel ou annuel) il n' y a rien de surprenant que ce soit dans le top des ventes.
En 2030, on ne peut rien estimer car nous savons pas de quoi sera fait l'avenir : nouvel acteur sur le marché du vidéo, essoufflement du marché du jeu vidéo,une nouvelle crise sanitaire, ...
Et non, à partir de 2028, le rayon Playstation ne va pas disparaitre du jour au lendemain. Certes, il sera de moins en moins fourni au fil des mois. Au cas où, cela vous a échappé, nous trouvons encore des jeux PS4, 6 après l'arrivée de la PS5.
Côtés rayons dans les différents magasins, rien n'a changé: XBOX minoritaire (logique, vu sa faible part sur notre marché), PlayStation et Nintendo font un peu près jeux égales. Le seul rayon que j'ai vu baisser aux fils des années, c'est celui des CD Audio au profit des Vinyls.
Un jeux vendu 70€, 20% va a l'état (les voleurs), donc une dizaine d'euros pour arrondir.
Ensuite la marge du revendeurs, une dizaine d'euros environ.
Donc on arrive a 50€.
Ensuite le coup de la logistique, transport, fabrication. Un peu moins de 10€ mis tous a bout (la par contre c'est de la spéculation mon chiffre).
Bref il doit rester un peu plus de 40€ qui revient a l'éditeur. A voir ce qu'il prends dessus avant de verser la part aux devellopeur.
A ne pas oublier, que ceux qui sont entrain de trinquer en ce moment c'est belle et bien les devellopeur.
Les coûts sont tellement devenu énormes pour faire un jeux vidéo de nos jours que voilà.
Et ne pas oublier ce qui est reverser aux devellopeur, qu'il faut payer l'électricité, les charges, le loyer, le matériel avant d'arriver aux salaires.
70€ c'est une donnée, l'inconnu reste de savoir combien de jeux sera vendu a ce tarif. Il y a une grande par de prise de risque ,vouloir dégagé plus d'argent. C'est plus un acte de survie qu'autre chose
Un nouvel acteur ? Qui ? Xbox depuis 25 ans galère. Un nouvel acteur ne proposera que du démat comme Steam (ils ne sont pas nouveaux d'ailleurs).
Une machine qui va lire des jeux physiques coûte très très cher en RD.
J'ai fini par admettre que le physique était condamné. Surtout que le blu ray est une vieille technologie dépassée en 2026.
Les rapports sont bien jolis mais ils étudient le marché dans sa globalité où tu vois un petit * qui te renvoies sur un autre petit tableau plus détaillé.
De plus, ces rapports sont focalisés sur l'aspect financiers ce qui faussent la représentativité en terme de vente à l'unité car un jeu physique rapporte beaucoup moins qu'un jeu en démat. Par exemple pour un jeu vendu dans les deux formats, 60 % de vente en physique rapporte financièrement la même chose voire peut-être moins que 40 % de vente en démat.
normal que si tu as 10000 jeux sur le marché et que tu passes a 1000 le chiffre d'affaire diminue, mais ce n'est pas du déclin, c'est de l'orientation de marché... en plus que le nombre de AAA est un chute constante et les durée pour les sortir sont de plus en plus longue... bref encore une fois ce n'est pas le physique qui décline, le physique va très bien
mais ne pas être capable de comprendre qu'un graphique de ce genre ne veut rien dire, déja parce qu'il parle en revenu et pas en nombre et ensuite parce qu'il n'indique pas en parallèle le nombre de sortie physique comparer au nombre de sortie non physique...
le ratio de ventes du physique n'ont pas bougée depuis 2009... donc en 2026 on est toujours au même ratio qu'en 2009 a savoir plus de 65% de vente en physique pour les jeux qui ont droit a une version physique
Bref on va pas demander a des chèvres de faire des mathématiques...
Quand on discute avec les chefs de rayons JV des magasins, des vendeurs en boutique indé/cash, quand on constate visuellement la réduction progressive des rayons, quand on voit des enseignes comme Micromania qui a fermé des boutiques comme Game Stop, etc...
À part ne pas admettre la réalité des faits, tout est démontré que les jeux physiques sont voués à disparaître progressivement.
Pourquoi alors les acteurs insistent sur les chiffres du démat comme Capcom ? Pourquoi vouloir tuer le marché de l'occasion ? Pourquoi les DLC/microtransactions/abonnements ?
Ce qui fonctionnait il y a 15 ans n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Le monde évolue. Les jeunes sentaient royalement des jeux physiques pour beaucoup et ce seront eux qui nous succéderont.
La PS5 fait plus de chiffres et de bénéfices que la PS4.
Tous les voyants montrent que c'est le déclin
La PS5 fait plus de chiffres et de bénéfices que la PS4.
en vendant moins de console, et ce n'est pas une bonne chose, en économie de faire de la rétention...
Tous les voyants montrent que c'est le déclin
exactement , plus de profit avec moins de vente, un nombre de polémique en hausse, des graphique sans les informations essentiel a sa compréhension pour diriger le marché, c'est la stratégie microsoft de la one, tu a vu ce que ca a donner
bref encore une fois je vais le répéter , vouloir faire de l'économie sans les notions de base c'est comme vouloir conduire un avion avec un permis moto...
Comme ci les 90 millions de joeurs ayant déjà une ps5 allait se foutre de gta6 .
Et le jeux sort aussi sur xbox serie. C'est pas une exclu.
Après la version pc.. comme d'habitude.
La course à la puissance condamne à pousser des temps de développement qui atteigne presqu'une décennie. Dans le même temps, mauvais choix stratégique, tu mets 11 projets à la poubelle et accepte 1 échec : ressources utilisées à mauvais escient. Conséquence tu diminues fortement l'offre des jeux AAA.
En parallèle, les petits jeux indés se portent bien mais il n'ont pas les moyens pour financer un jeu physique.
Et le plus gros morceau du gâteau qui est en excellente santé : les microtransactions
Il n'y a pas de secret, c'est comme le marché des smartphones où les jeux vidéos rapportent énormément en terme de microtransactions. Je crois que c'est même devant celui du marché traditionnel des consoles.
Pour rappel, Sony lorsqu'il a annoncé de sa venue en tant que constructeur d'hardware console, bon nombre de personnes a rigolé. Idem, pour Microsoft.
Conclusion, tout le monde ne réussit pas mais parfois une marque arrive à se détacher du lot et à réussir. La seule interrogation : pour combien de temps.
Si mon jeu est en physique, je le prends en physique. Si mon jeu n'y est pas (comme 90+% des jeux du PSN) et que je le veux quand même, ben je le prends en démat.
Les 78 millions de joueurs mensuels Fortnite sur Playstation, ils sont considérés comme des achats. C'est trop facile de dire qu'ils constituent une tendance. Ce n'est qu'un jeu (gratuit), et ça compte pour 78 millions de ventes.
Et les joueurs de Fortnite, la plupart s'en fout du physique.
La tendance à la baisse du physique montre simplement l'évolution du monde, qu'on ne veuille ou non. Les entreprises qui ne s'adaptent pas, elles sont voués à disparaître du marché et/ou faire autre chose comme Nokia.
jobiwan bah oui, les microtransactions ont changé radicalement le marché. On ne peut pas faire semblant.
keiku ça fait bien longtemps que pas mal de gens ne te prennent plus au sérieux.
Pardon, j'avais oublié, le VR va sauver le JV et le physique
Puisque que Sony inclut un Fortnite à 78 millions d'achats et des applications comme Disney Plus, Prime, Paramount, Netflix et j'en passe (oui, on reçoit un email "Merci pour votre achat" à chaque fois), ben la part du démat sur le physique est forcément faussée.
(Parce que oui, jamais on ne trouvera des supports physiques PS5 gratuits en magasin).
magneto860 Fortnite est plus rentable que n'importe quelle IP de PlayStation. D'ailleurs y a aussi GTA V, Fifa/EA FC et CoD parmi les jeix payants qui ont rapporté énormément royalotes avec pour beaucoup les microtransactions et les DLC.
Ca rapporte bien plus que les ventes de jeux eux même, et donc en physique.
On peut remercier les plus jeunes qui sont encore sur Fortnite. Tout le monde voulait son Fortnite. Pourquoi ?
Tous mes exemples cumulés, on est probablement à plusieurs centaines de millions d'applications considérées comme des achats, mais pour lesquelles le joueur n'a rien payé sur le PSN.
Rien que mes exemples cumulés, c'est ptet 30 fois les ventes d'un Spiderman 2, et des applications gratuites de ce type je pourrais t'en lister beaucoup d'autres (Dazn, Roblox, Genshin, etc).
Ce que je dis c'est que les chiffres de Sony et les graphiques ne dévoilent pas une tendance, ils sont basés sur des éléments qui ne sont tout simplement pas comparables.
et puis il y aura le retour a la réalite...
khazawi
ça fait bien longtemps que pas mal de gens ne te prennent plus au sérieux.
Pardon, j'avais oublié, le VR va sauver le JV et le physique
il y a juste les cons qui ne me prennent pas au sérieux, mais bon je peux pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute...
les PS4 étaient bradées sur la fin de vie alors que les PS5 c'est le contraire. Donc avec moins de ventes, y a plus de profit. Sand compter que la PS4 de 2013 à 2017, y avait pas Fortnite. Et, on le voit sur la courbe, depuis l'arrivée de Fortnite, les gains en démat ont explosé !
Et ? moins de console , moins de joueurs combiné avec une hausse de prix , c'est ce que je dis de la rétention, signe d'un essoufflement et d'un contraction de marché...
faire plus de bénéfice en économie ce n'est pas une bonne chose, c'est parfois même une mauvaise, suivant comment ces bénéfice sont fait... je rappelle microsoft a fait des bénéfice record avec la one
http://news.microsoft.com/source/2014/01/23/microsoft-reports-record-revenue-of-24-52-billion-in-second-quarter-2/?ver=3.7.1
C'est ce que je dis, le monde évolue qu'on le veuille ou non. Et y a des éléments à prendre en compte qui ont bouleversé l'industrie du JV.
Sony avec la PS2 et la PS3, ils ont été dans le rouge vif. La PS3 a failli coûté la vie à PlayStation.
keiku oui quand on est pas de ton avis, on est con
Sinon, tu as remarqué que malgré la hausse de la population, les 150M en 2006 de la PS2 ont été égalé en 2012/2013 par la DS et par la Switch en 2025. Normalement le record aurait du être battu. La PS4 a fait 115M, loin de la PS2. Pourtant les bénéfices sont largement pour la PS4 face à la PS2. Et encore pire avec la PS5.
Tu ne t'es pas dit qu'il y avait un plafond de verre pour le marché des consoles ? Pour le coup, le pro PC 51love avait raison sur ce point.
Donc faut trouver d'autres façons de gagner de l'argent pour ne pas revivre la période mi PS2 à la fin PS3 en étant dans le rouge ! Mais ça encore faut-il que tu le comprennes
Sinon, tu as remarqué que malgré la hausse de la population, les 150M en 2006 de la PS2 ont été égalé en 2012/2013 par la DS et par la Switch en 2025. Normalement le record aurait du être battu. La PS4 a fait 115M, loin de la PS2. Pourtant les bénéfices sont largement pour la PS4 face à la PS2. Et encore pire avec la PS5.
encore une fois tu ne comprend pas l'économie pour dire ca, tu connais le concept de l'inflation ? ca veut dire que chaque année ton argent vaut moins que l'année précédent, donc il t'en faut plus pour avoir la même valeur, voila pourquoi en bourse si tu ne grimpe pas c'est que tu es en perte...
ensuite a l'époque de la ps2, sony était encore en phase d'investissement, ce qui voulait dire que le marché était en croissance, ce qui c'est terminé en 2018... donc sony a commencer a ralentir ses investissement et donc automatiquement moins tu dépense, plus tu gagne c'est aussi une logique économique , mais ca ne veut pas dire que tu va mieux encore une fois...
bref, tu ne comprend rien a l'économie , tu me sors des comparaison random en me disant tu a vu B est plus grand que A donc c'est que ca va... (facepalm)
Tu ne t'es pas dit qu'il y avait un plafond de verre pour le marché des consoles ? Pour le coup, le pro PC 51love avait raison sur ce point.
bien sur qu'il y en a un et il a été atteint en 2015 sur console qui a atteint le plus haut tot de console vendue et jamais dépassé... et oui j'ai globalement toujours été de l'avis de 51love en ce qui concerne l'avenir des consoles qui se fera sur pc... donc pourquoi me mettre en opposition alors qu'on pense la même chose ?
Donc faut trouver d'autres façons de gagner de l'argent pour ne pas revivre la période mi PS2 à la fin PS3 en étant dans le rouge ! Mais ça encore faut-il que tu le comprennes
mais encore une fois être dans le rouge en économie ce n'est pas une mauvais chose, microsoft (pas xbox) a une dette de 90 milliard et va très bien économiquement parlant... surtout que justement a l'époque sony investit la blinde, sans la ps2 et la ps3 sony n'aurait jamais l'argent qu'il a aujourd'hui... sauf qu'aujourd'hui sony fait de l'argent mais sur le dos de sa fanbase, qui est en train de diminuer a vue d'oeil... car il n'arrive plus a maintenir le cap aquis durant la ps4 avec la ps5 et les investisseurs quand il voit que les chiffres baisse, ils sont pas content, c'est d'ailleurs pour ca que totori c'est empresser de vendre ses actions, ils le sait lui comment ca va se terminer c'est comme kotic, il a compris que le seul moyen de continuer a faire croitre son bénéfice c'est de presser la fanbase, mais le soucis de ca, c'est que plus tu presses ta fanbase et plus elle s’amincit et une fanbase qui s'aminci , c'est exactement la chose qu'il c'est passé entre la 360 et les séries sans oublier la one...
microsoft durant cette période a fait plein de bénéfice... avec le résultat dans laquel xbox est aujourd'hui... mais encore faut il que tu le comprenne toi...
Sony n'a pas de fonds illimité, même aujourd'hui encore.
Sony, comme beaucoup d'autres, n'ont pas.me choix pour continuer à exister que trouver de nouveaux leviers. Et c'est totalement par hasard que Fortnite a pu leur donner un coup de boost financier ainsi que les les délires d'EA avec Fifa et son FUT. Sinon, ils allaient finir par mourir.
Sony est totalement dépend des tiers et encore plus avec le store démat.
Les jeux physiques, c'était la seule facon de vendre des jeux mais avec le démat, forcément ça augmenter les offres avec la possibilité d'acheter des jeux inexistants en physique car trop coûteux à produire, les indépendants et certains AA. Et je ne parle même pas des free to play, des DLC...
Le monde évolue. Y a que les nostalgiques des années 90 qui pensent que le modèle qu'ils ont connu est le meilleur.
Tout va vers le démat et les jeunes d'aujourd'hui ne font que valider cela. Ils s'en foutent du physique pour la plupart.
non, ca c'est une invention totale de ta part, ca n'a jamais même été évoquer...
Sony, comme beaucoup d'autres, n'ont pas.me choix pour continuer à exister que trouver de nouveaux leviers. Et c'est totalement par hasard que Fortnite a pu leur donner un coup de boost financier ainsi que les les délires d'EA avec Fifa et son FUT. Sinon, ils allaient finir par mourir.
c'est faux, c'est parce qu'il pratique l'économie a l'américaine qu'il sont dans cette situation, nintendo a plus de 200 ans et se porte mieux que jamais... même EA ou Activision malgré leur milliard de bénéfice n'ont pas tenu aussi longtemps et ont du vendre...
Ce n'est pas qu'il n'ont pas le choix, c'est qu'il se sont mis dans cette situation d'eux même... et doivent maintenant assumer leur mauvaise décision financière...
quand j'avais dis que mettre les exclus sur pc s'était une très mauvaise chose, vous étiez en train de vous foutre de ma gueule en disans que sony savait ce qu'il faisait, conclusion :
j'avais raison et sony a fait marche arrière quelque année plus tard...
Quand j'ai dis que s'il ne mettait pas plus en avant le psvr2 ca allait être un échec : re bingo...
Quand j'ai dis qu'après que microsoft soit tomber les gens suivrait sur sony : on y est en plein dedans...
Quand j'ai dis que si sony se lancait sur les jeux service ca allait être catastrophique et qu'ici vous étiez en train de me dire que c'était ce qui fonctionnait et qu'il allait faire des milliards , le résultat ? concorde, marathon et le prochain fairgame
Quand j'ai dis a l'époque de la ps3, que sony ne faisait que suivre microsoft et qu'il finirait de la même manière : on y est également aujourd'hui...
bref la liste est sans fin et tous c'est déroulé comme je l'avais dis, de la manière que je l'avais dis et pour les raisons que j'avais donnée...
Et donc aujourd'hui ils doivent assumer leur décision de merde... déja leur console n'atteint pas les chiffres de la ps4, ensuite ils sont en mode damage controle sur le physique, et la gen n'est même pas encore finie que la prochaine s'annonce déja être un bordel sans nom et personne n'a hâte d'y être sauf les 4 hippies du fond de la classes
bien sur la technologie évolue, mais en vrai les débat d'aujourd'hui sont les même qu'il y a 30 voir 40 ans, a l'époque c'était le pc qui allait prendre les emplois, aujourd'hui c'est l'IA... a l'époque, c'était séga et nintendo, aujourd'hui c'est sony et microsoft ...
la crise du jv de l'époque est de retour aujourd'hui, le monde évolue mais les même erreurs se répète en boucle depuis le moyen age et la facon de progresser est toujours la même depuis 5000 ans...
des gens prenne le pouvoir, on fait tomber le pouvoir, on évolue technologiquement, des gens en profite et reprenne le pouvoir... c'est une boucle sans fin qui se répète dans tous les modèle, la technologie, le monde du travail, l'économie, les pays, et bien sur le jeux video...
et oui ils ont raison de penser que le modèle qu'ils ont connu était le meilleurs, et il le sera jusqu'a ce que l'industrie crash, et se redresse et remonte jusqu’à refaire un modèle qui soit a nouveau sain, et puis que des personnes prennent la grosse tête et recommence a la pourrir jusqu'au prochain crash et ainsi de suite...
Tu as raison? Shuhei Yoshida avait expliqué que les pertes liées à la PS3 étaient telles qu'il avait personnellement pensé que PlayStation pouvait disparaître. Y’a des articles où il avait déclaré que Sony perdait environ 1 milliard de dollars et que la division n'a survécu que parce que l'activité téléviseurs de Sony générait alors suffisamment de bénéfices pour compenser ces pertes…
Nintendo hein. Les seuls à savoir vendre leurs exclusivités. Sony a toujours du compter sur les tiers pour exister. Donc forcément, le modèle est différent. L'arrivée de Sony a contraint Nintendo à changer de stratégie en lisant sur un hardware rentable immédiatement et en innovant sur les jeux, faisant une croix sur la course à la puissance qui pompe beaucoup de dollars en RD.
Sur PS2, 150M de consoles et le jeu lenolus vendu est San Andreas avec 20M. Un jeu tiers et qui ne fait "que" 20M sur un parc de 150M. Piratage et tout ça...ça pas aidé.
Le PSVR mdr. Tu as juste les boules que ton gadget n'ai pas marché. Si ça n'a pas été mis en avant, c'est parce que c'était déjà voué a l'échec. Les gens en ont rien a cirer du VR sur console. Ça avait pas marché avec Nintendo avec son ancêtre le Virtual Boy.
Bref, juste un aigri qui parle de son joujou.
Le physique allait mourir avec le temps tout simplement car les plus jeunes s'en tapent royalement. Un peu comme l'argent liquide qui disparaît de plus en plus. Les agences bancaires ferment les unes après les autres.
Ce qui était valable avant ne l'est plus aujourd'hui. Ça s'appelle l'évolution. Soit on s'adapte, soit on meurt.
shambala93 laisse tomber. Le mec pense que c'était juste des investissements sans conséquences, que c'était nécessaire et que surtout PlayStation n'était pas en position de survie totale avec la PS3...
Je ne suis pas sûr que les gens aient envie de retourner a cette époque.
Les crashs ? Y en a dans tous les domaines et de tout temps. Le cycle de la vie hein.
khazawi : Tu as la source de cette image, parce que ce n'est pas très clair concernant les jeux complets numériques
Les jeux complets numériques sont les jeux dans le store tout simplement. Ceux qui sont généralement au prix éditeurs que ce soit les jeux maison ou tiers (AAA, AA, indé...)
Pas de DLC/microtransactions étaient inclus par le SELL de 2013 à 2020. A partir de la gen PS5, le SELL a mis les jeux complets physique, les jeux complets démat et les DLC/microtransactions séparés.
sauf qu'encore une fois a l'époque toute les consoles était vendu a perte, c'est encore le cas de xbox aujourd'hui et surement pareil pour la ps5 donc rien de différent qu'a l'époque...
Nintendo hein. Les seuls à savoir vendre leurs exclusivités. Sony a toujours du compter sur les tiers pour exister. Donc forcément, le modèle est différent. L'arrivée de Sony a contraint Nintendo à changer de stratégie en lisant sur un hardware rentable immédiatement et en innovant sur les jeux, faisant une croix sur la course à la puissance qui pompe beaucoup de dollars en RD.
c'est pour ca que sony a abandonné les tier depuis la ps3... faut pas refaire l'histoire... sony est devenu américain avec la ps3... c'est la que tout a basculé... nintendo ils ont pas changer, ils ont fait leur portable comme a l'époque de la gameboy, et la console de salon c'était le bonus, c'est d'ailleurs toujours la même chose aujourd'hui
Sur PS2, 150M de consoles et le jeu lenolus vendu est San Andreas avec 20M. Un jeu tiers et qui ne fait "que" 20M sur un parc de 150M. Piratage et tout ça...ça pas aidé.
sauf qu'a l'époque je rappelle que 1 millions c'était déja un énorme succès, les jeux a l'époque ca coute 5 a 10 millions les AAA a produire (le prix d'un gros indé/petit AA d'aujourd'hui...), tu manque de mise a l'échelle comme a chaque fois...
donc clair obscur aujourd'hui c'est le gta de l'époque...
Le PSVR mdr. Tu as juste les boules que ton gadget n'ai pas marché. Si ça n'a pas été mis en avant, c'est parce que c'était déjà voué a l'échec. Les gens en ont rien a cirer du VR sur console. Ça avait pas marché avec Nintendo avec son ancêtre le Virtual Boy.
Bref, juste un aigri qui parle de son joujou.
bah, ils c'est très bien vendu sur ps4... donc non j'ai pas les boules, j'ai d'ailleurs mon quest 3 que j'use régulièrement pour jouer sur tout les AAA en vr sur mon pc... raison de plus d'ailleurs de lacher les consoles en vrai...
Le physique allait mourir avec le temps tout simplement car les plus jeunes s'en tapent royalement. Un peu comme l'argent liquide qui disparaît de plus en plus. Les agences bancaires ferment les unes après les autres.
c'est pas ce que les chiffres prouve, les chiffre prouve par contre que les jeune s'en tape royalement des console... donc en vrai le nostalgique c'est plutot toi qui ne veut pas accepter que comme le physique les console c'est has been...
Ce qui était valable avant ne l'est plus aujourd'hui. Ça s'appelle l'évolution. Soit on s'adapte, soit on meurt.
exactement et quand je te dis que justement tu va devoir faire sans les console, tu me sors des escuses a la con, faut évoluer mec...
khazawi et non avant ce n'était pas mieux : jeux très chers notamment les cartouches Nintendo. Les consoles de salon étaient zonées. On avait les jeux des années après leurs sorties au Japon et aux USA et souvent pas traduits. Pas d'internet pour simplement s'aider si on était coincés dans jeu.
bien sur que c'était mieux avant, mais quand je dis avant, ca décris l'age d'or du jv, des banger chaque semaine, complet, sans patch ,sans cout supplémentaire, vendu a 50 euro voir moins en day one... et a vie...
et oui il fallait parfois attendre pour avoir certain jeu... mais j'ai envie de dire maintenant on a même plus une VF sur kingdom heart, ni sur fable...
ca régresse... en plus sans le physique, justement les jeux que je savais avoir a l'époque en import c'est fini du moins sur console car les store console sont zoné...
Je ne suis pas sûr que les gens aient envie de retourner a cette époque.
http://gamefaqs.gamespot.com/poll/9825-which-decade-do-you-think-was-the-best-for-video-games
le sondage est sans appel année 90 a 2000 : 81% , année 2020 a 2025 : 5%
donc sans aucun doute...
Les crashs ? Y en a dans tous les domaines et de tout temps. Le cycle de la vie hein.
non, des crise oui, des crash non encore une fois, la quantité de betise a la seconde que tu débites, le dernier ca date de 2009
Pour Saver c'est surtout une question de générer des bénéfices sur ce type de format, afin de démontrer que ce format n'est pas quelque qui leur fait perdre de l'argent comme certains éditeurs/constructeurs veulent nous le faire croire...
Concernant les USA la situation est différente vu que ça fait des années qu'ils font le nécessaire pour tuer les magasins et limiter les rayons physique, limiter les stocks et autres méthodes comme on l'a vu encore avec le procès contre Sony où ils ont interdit aux magasins de vendre des jeux sous forme de code.
Faut pas ce leurrer, il n'est aucunement question de détruit un format qui serait soit disant plus utile, mais uniquement d'augmenter encore et toujours plus les marges pour satisfaire les actionnaires et investisseurs en chiant sur une partie des joueurs.
Et pour Capcom, ils ont dit que les GKC serait considéré comme des ventes déma, car cela leur permet de vendre le narratif que ce type de distribution représenterai la quasi totalité des ventes...
Meta a visiblement annulé des jeux et fermer des studios pour le VR
Le sondage fait pour les trentenaires et plus
Sans smartphone, sans Netflix, sans internet tout court. Si c'était possible, on verrait combien de temps ils tiendraient sans cela.
Même des gens de 50 ans et plus aujourd'hui sont accrocs aux téléphones et cie tout en affirmant que leur époque étaient meilleure
Du blabla en somme
Y a toujours de bonnes excuses. Les USA, souvent c'est les tendances qui arrivent après chez nous. Ce sont les gens qui ont progressivement délaissé les boutiques et jeuw physiques. Je le répète, mais les les plus jeunes s'en fichent du physique. Ce ne sont que les nostalgiques des années 90 qui parlent mais ils ne sont pas la cible. Les acteurs du JV veulent attirer et fidéliser les plus jeunes qui préfèrent les free to play sur mobile.
Ils sont bien gentils Saber mais ceux qui achètent leur jeu sont âgés et le temps fera qu'on sera de moins en moins nombreux.
suzukube je ne sais pas si c'est ironique ou pas. Mais j'ai fini par ouvrir les yeux et admettre que le monde que j'ai connu gamin n'existe plus depuis fort longtemps que ma position anti démat total est totalement marginale.
c'est un succès des propres mots de sony avec : des ventes supérieur au prévision... et n'oublie pas non plus que derrière les ventes de casque plusieurs dizaine de millions de jeux ont été vendu a l'époque du 1
d'ailleurs ils en ont fait un 2 preuve que c'était rentable...
Meta a visiblement annulé des jeux et fermer des studios pour le VR
ils ont surtout fermer leur métaverse de merde que personne ne voulait...
et c'est une très bonne chose... d'ailleurs leur prochain casque est prévu pour fin de l'année prochaine...
Le sondage fait pour les trentenaires et plus
on apelle ca le déni de la réalité, et tu en es un expert , tu préfère bricoler tes propres chiffre que de prendre les chiffres réel...
Maintenant que le déma est prit le pas sur les ventes globales, ça ne change rien au fait que les deux peuvent parfaitement coexister, comme c'est le cas dans les autres domaines comme les livres, cd, films, ce qui démontre bien que les jeux physique peuvent parfaitement continuer à être vendu malgré les déclarations des constructeurs/éditeurs et ce genre de graphique pour justifier leur choix.
Et non ce n'est pas parce que les USA font une chose, que ça va devenir la norme de partout et encore heureux d'ailleurs.
Bizarre, à te lire, c'est un marché incroyable avec un large public et toussa toussa.
Pourtant ici, c'est un sujet anecdotique. Idem pour le grand public. Et surtout, tous les gros projets du JV, bah le VR semble être aussi anecdotique.
Sinon pour les fermetures. Encore un mensonge puisque ce n'est pas que le flop du metaverse mais 4 studios en 2026 :
Sanzaru (Asgard's Wrath I et II)
Twisted Pixel (Deadpool VR)
Armature (Resident Evil 4)
Within (Supernatural)
Pour un secteur rentable et tenu a 80% par Meta...
En plus c'est du 100% démat. Donc pas plus mal que les jeux démat se cassent un peu la gueule en ces temps difficiles pour le physique.
Encore un qui soutient finalement le démat après les futurs acheteurs de GTA6 qui pourtant attaquaient Sony mdr
Là où Elden Ring avait encore des parts de physique supérieur au démat, chez eux c'était l'inverse (60/65% démat...).
Les livres, ça ne coûte pas cher à produire. Ce sont justes des lettres sur un papier. Et y a un réel avantage de lire avec un livre papier par rapport à un livre démat. Le confort n'est pas le même du tout. Alors qu'un jeu physique ou démat, ca ne change rien à la façon de jouer.
Pour les films/series/musique, longtemps le format physique permettait d'avoir une meilleire qualité. Mais de nos jours, me streming et la qualité des réseaux (fibre notamment) font que la qualité CD se retrouve aussi dans le digital/streaming.
Le jeu physique lui n'a jamais été un avantage pour une meilleure qualité d'image/son par rapport à son équivalent démat. La seule chose est de pouvoir le revendre éventuellement.
c'est la ps5 qui est le plus gros flop de toute la carrière de sony...
Sanzaru (Asgard's Wrath I et II)
Twisted Pixel (Deadpool VR)
Armature (Resident Evil 4)
Within (Supernatural)
donc tu es d'accord de dire que la ps5 qui ferme japan et london studio c'est aussi un flop ? parce que vu que tu associe fermeture a flop autant allez jusqu'au bout et pas deux poids 2 mesure...
c'est pas comme si le physique existait encore... sinon je te jure que je prendrais en physique... mais la réalité c'est que le démat c'est pas compatible avec les console, le pc lui n'a aucun soucis car le démat n'est pas un format propriétaire sur pc
bref encore en train de mélanger tout comme d'hab
Jim Rayan, oui c'était un idiot avec ses idées pourries mais justement il a été mis au placard, un peu tardivement.
Mais le PSVR, c'est un flop en soi car y a pas de vrai marché porteur.
Sinon pour Japan Studio. Leurs jeux ne se sont pas bien vendus. Ils ont essayé mais le public n'a pas répondu présent. Eh oui, Sony n'est pas Nintendo pour vendre ses jeux correctement.
Même Astro Bot, il a fait même pas 5 millions de ventes. Pourtant y en a eu du marketing et il a même eu le GOTY 2024. Mais ca ne fait pas les chiffres de Spiderman ou même Horizon...
Donc pourquoi ça t'étonne donc ?
et c'est pour ca que c'est le plus gros échec de sony... si tu as alzheimer j'ai expliquer pourquoi juste au dessus...
Mais le PSVR, c'est un flop en soi car y a pas de vrai marché porteur.
la vr a 200 millions de joueurs, oui c'est un flop, surtout si on compare sony et ses 95 milions de console et oui le psvr2 (et je dis bien le 2) est un flop car ryan l'a pourri...
Sinon pour Japan Studio. Leurs jeux ne se sont pas bien vendus. Ils ont essayé mais le public n'a pas répondu présent. Eh oui, Sony n'est pas Nintendo pour vendre ses jeux correctement.
donc la ps5 c'est un flop... merci d'avoir confirmer...
Même Astro Bot, il a fait même pas 5 millions de ventes. Pourtant y en a eu du marketing et il a même eu le GOTY 2024.
donc 5 millions pour un AA c'est aussi un flop maintenant ? et tu compare un AA qui a couter 20 millions a produire a horizon et spiderman qui ont couter 200 millions a produire ? si on garde la même échele du coup spiderman et horizon sont des flop aussi parce qu'il aurait du se vendre 50 millions pour ne pas être des flop vu qu'il sont couter 10 fois plus qu'astro pour être produit ?
et c'est moi qu'on ne prend pas au sérieux
Donc venir se cacher derriere Jim Rayan alors que c'était voué à l'échec quoi qu'il arrive...
200M d'utilisateurs mais 4 studios fermés dans un marché où seul Meta existe. Donc même tout seul en monopole, ils arrivent à flopée avec 200M d'utilisateurs. C'est chaud
Astro Bot est très rentable mais très loin de ce que fait Nintendo dans ce créneau.
D'ailleurs, Asobi n'a fait que du Astro Bot. Pour le moment, y a rien de prévu car justement, c'est peut-être risqué pour eux de faire autre chose car le couperet pourrait tomber en cas de flop...
Sly, Jak et Daxter...on a jamais revu ces licences alors que les bénéfices de Sony n'ont jamais été aussi forts. Pourquoi ? Parce que ces licences ont plus de chances de flopée.
Racheter and Clank pourrait aussi suivre et devenir une licence morte.
Y a que Nintendo qui réussit à vendre ce type de jeu.
Bon du coup ça confirme ce que je pensais, il s'agit bien des ventes déma tous jeux complets confondus, donc le cumul de ceux qui sont dispo uniquement en déma et ceux qui sont dispo dans les deux formats, ce qui fausse totalement les résultats.
Quand ils parlent des jeux complets, ça ne veut pas dire dispo dans les deux formats, mais le fait de compatibiliser les jeux complets vendus sur les stores et donc en excluant les DLC et MT. Par exemple un jeu comme Denshattack qui est vendu uniquement en déma, est compatibilisé dans les ventes déma alors qu'il n'a pas de version physique.
Je t'invite à lire la double page qui concerne la méthodologie sur la page 5 du pdf, c'est parfaitement expliquer quand il parle du panel retail et digital ainsi que l'obtention de leurs données. En plus du fait que les ventes physiques sont basées sur de l'extrapolation et donc ne donne pas une vision regroupant 100% de ce panel comme ils le disent eux-mêmes.
D'ailleurs ton graphique concerne le chiffre d'affaire et non pas les ventes réelles, ce qui fausse encore les chiffres vu que les jeux physique sont vendus moins cher qu'en déma, ces derniers générant ainsi plus rapidement de l'agent et donc gonfle le chiffre d'affaire de façon disproportionnée.
C’est cool d’avoir un article qui s'appuie sur une source
Nous connaissons déjà la lecture et l'analyse pour 2026 : la part de démat et son chiffre d'affaires explosent littéralement l'année 2025. Sauf que ces analyses ne préciseront pas l'effet GTA 6, vente uniquement en démat dont la version à 99 € a les faveurs du public, si biensur, celui-ci sera bien au rendez-vous en terme des ventes. Je vois déjà le discours de Playstation ...
non, comme je l'ai dis a l'époque de la ps3 sony investissait, donc c'est normale que leur bénéfice soit bas voir, même dans le rouge, il se sont planté, c'était d'ailleurs pareil avec microsoft a l'époque
il se sont planté avec la ps3 parce qu'il n'ont pas suivi la vision de kutaragi, qui voulait faire comme la ps2 a savoir vendre la ps3 a 400 euro, comme un lecteur blueray de luxe et peu cher pour vendre non seulement leur film et leur jeux pour compenser
la production de la ps3 prenait trop de temps a sortir et prenant panique face a microsoft yoshida a préféré rusher sa sortie et la mettre a 650 euro et on a vu ce que ca a donner (en terme de vente et de fiabilité)... et pour l'avenir playstation c'est pareil... car si la ps3 était sortit au prix de la xbox arcade, ils auraient exploser les ventes, et les revenu... c'est d'ailleurs a ce moment précis que sony est devenu américain et a changer son approche pour une économie a l'américaine et détruit au passage tous ce que kutaragi avait fait et mener a la situation ou on en est aujourd'hui
Nous connaissons déjà la lecture et l'analyse pour 2026 : la part de démat et son chiffre d'affaires explosent littéralement l'année 2025. Sauf que ces analyses ne préciseront pas l'effet GTA 6, vente uniquement en démat dont la version à 99 € a les faveurs du public, si biensur, celui-ci sera bien au rendez-vous en terme des ventes. Je vois déjà le discours de Playstation ..
nous ne la connaissons pas, et non le démat n'explose pas, encore une fois si khazawi rajoutait simplement a son graphique une ligne le nombre de jeu sortit en physique entre 2013 et 2025 par ans et bien le graphique changerait littéralement de signification, mais il ne le fera pas car ca ira a l’opposer de ce qu'il essaye de faire croire...
Sauf que ces analyses ne préciseront pas l'effet GTA 6, vente uniquement en démat dont la version à 99 € a les faveurs du public
encore une fois cela démontre a quel point le marketing vous trompe, on est a 3 millions de précomande, donc dire que la version a 99 a les faveur du publique, c'est n'importe quoi, de quel publique on parle ? des 3% qui a fait des préco ?
bien sur que playstation tournera les chiffres en leur faveur, mais encore une foi et c'est pour ca que je dis que les graphiques sont faux ca parle en chiffre d'affaire plutot qu'en nombre, et ca n'indique pas le nombre de jeux physique sortit qui est la donnée ultime pour démontrer que non ce n'est pas le démat qui explose, les valeurs correspondent a la seule ligne qui n'est pas dans le graphique a savoir le faite que le nombre de jeux sortit en physique par rapport a 2009 a été divisé par 9 et donc en vrai en comparaison le ration de l'argent rapporté par le physique en fonction du nombre de jeux physique sortit n'a pas changer et que donc non le démat n'a pas exploser voir même est en terme d'argent rapporté même en diminution ces dernière année par rapport au nombre de jeux vendu
Que tu le veuilles ou non, PlayStation était en danger de mort sur la gen PS3.
Tous les indicateurs montrent que ta vision est fausse. Sinon le physique ne serait même pas un sujet. Bizarre que beaucoup veuillent en finir avec ce format, et depuis longtemps déjà ils voulaient en finir.
Sinon, ton marché VR avec Meta qui ferme 4 studios en 2026 alors qu'ils n'ont aucune concurrence, que c'est du pur démat...ça le fait tellement marrer
Ils sont où les 200M de joueurs ? Où sont les AAA en VR qui vont sauver le JV du crash ?
Les rayons en magasin sont un des meilleurs indicateur pour le physique. Ce dernier meurt a petit feu et ce sera encore plus en 2028.
Oui pour les jeux complets, c'est soit les 2 formats soit uniquement en démat.
Après y a toujours des limites dans les méthodologies.
Mais justement, le fait qu'une version démat existe et pas systématiquement la version physique, cela veut dire que la priorité est toujours donnée au store démat et après éventuellement une sortie physique pour les jeux indé et certains AA. Parce que produire en parallèle un jeu en physique engage beaucoup de frais que peu de petits studios peuvent supporter.
Et entre 2017 et 2018, l'arrivée de Fortnite se voit dans le graphique avec une explosion des revenus du démat avec les microtransactions et cie.
Faut faire le deuil de notre enfance car certains ne veulent pas l'accepter. J'ai mis du temps à admettre que c'était fini
42% des joueurs américain qui achète des jeux consommes du physique... en 2026
donc plus de débat possible vu que officiel...
http://www.theesa.com/resources/essential-facts-about-the-us-video-game-industry/2026-data/
pour les détails, il faut prendre le pdf en fin de page
Aux USA, le physique est tombé au même niveau qu'en 1995
https://www.pushsquare.com/news/2026/03/physical-game-sales-hit-all-time-low-in-the-us
Y a tout qui montre que le physique est en déclin mais tu as le fou du bus qui dit le contraire en usant de biais de confirmation.
Ce qui est officiel, c'est la fin des disques pour Sony. C'est GTA 6 en démat uniquement. C'est Capcom qui fait 90% de ses revenus en démat (PC, DLC/microtransactions, stores consoles).
tous le reste ce n'est que du mensonge, mais tu préfères les chiffres mensonger au chiffre officiel...donc on ne s'en sortira pas... le biais c'est toi qui l'a... les faits prouve directement le contraire et tu arrives encore a chercher des escuses... les chiffres sont la, peut importe que tu prennes des cas par cas pour tenter de prouver le contraire... tu a tors, accepte le... et ce n'est pas moi qui le dis ici c'est le gouvernement américain
Tout le reste est du blabla et des interprétations personnelles.
Même ton gadget de VR est un flop total mais tu continues à t'accrocher encore aux chimères
bah oui mais ca ne contredis pas ce que je dis ni les chiffres officiel... donc j'ai raison et tu as tors.. fin...
Même ton gadget de VR est un flop total mais tu continues à t'accrocher encore aux chimères
encore une fois les 10% du publique américain te donne tors... mais quand on a des œillères...
Bah si ça contredit le fait que le physique n'est plus une priorité pour le marché. Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
Déjà dans les années 2000, les éditeurs au Japon avaient voulu faire interdire la location des jeux. Déjà ils faisaient comprendre que les jeux ne sont pas une propriété pour les joueurs.
Le marché en 2025 du physique a atteint son plus bas niveau surtout et ca ne va qu'empirer. Les magasins ont vu les rayons se réduire au fil des années.
Mais non, on a un random qui vient dire que c'est un complot
mais les chiffres sont la... le random complotiste c'est toi, tu nie les preuves officiele et tu inventes les tiennes... et tu persiste dans l'erreur malgré tout
donc voila, j'ai terminer cette discutions avec toi, la vérité a parler... que tu l’accepte ou non ce n'est pas mon problème, les faits et chiffres sont la...