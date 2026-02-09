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lightside
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Nouvelle bande annonce de la série HBO Harry Potter !
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shinz0
posted the 09/02/2026 at 03:08 PM by
lightside
comments (
40
)
gasmok2
posted
the 09/02/2026 at 03:12 PM
Ca ressemble tellement au film mais en moins bien que je ne comprends vraiment pas l'intérêt, autre que financier, de cette série...
lightside
posted
the 09/02/2026 at 03:14 PM
gasmok2
L'intérêt, c'est d'adapter fidélement les livres, en incluant des scènes/personnages/intrigues qui ne sont pas dans les romans. Le format série se prête très bien pour ça
malroth
posted
the 09/02/2026 at 03:14 PM
gasmok2
exactement ce que j'allais dire
C'est quoi l'intêret de cette serie en fait ?
Vrai question.
malroth
posted
the 09/02/2026 at 03:16 PM
lightside
ah donc yaura des ajouts qui n'etaient pas dans les films ?
Bon apres les grandes lignes restent les meme je suppose. Je sais pas si ça vaudra le coup (si on a vu tous les films)
lightside
posted
the 09/02/2026 at 03:19 PM
malroth
Bien sur. Sinon aucun intérêt de refaire la même chose
Par exemple on verra au début Harry au lycée moldu, et le tout 1er chapitre du roman où on voit le quotidien de l'oncle Vernon qui n'est pas dans les films.
tripy73
posted
the 09/02/2026 at 03:19 PM
lightside
: ouais enfin autant il y a certains éléments qui pourraient être intéressants d'intégrer pour mieux coller aux livres, autant il y a des choses qui n'ont aucune intérêt à être adapté et vont juste rendre le tout trop long, et chiant à suivre.
altendorf
posted
the 09/02/2026 at 03:23 PM
C'est toujours non merci. Courage aux gamins, je vois pas la série tenir le coup.
aozora78
posted
the 09/02/2026 at 03:27 PM
Je regarderai, en espérant que cette proposition m'emporte... mais j'y crois moyen. Au delà de la Nostalgie, les 4 premiers films ont tellement des propositions singulières et fascinantes que ce sera tellement difficile à surpasser.
Puis pour le mec jouant Severus, bonne chance à lui hein, il va falloir passer derrière un acteur qui avait non seulement la gueule parfaite pour le rôle mais qui le jouait très bien aussi.
shinz0
posted
the 09/02/2026 at 03:35 PM
ratchet
posted
the 09/02/2026 at 03:35 PM
Sérieux c’est le 1er films tout craché. La même DA, les mêmes plans, tout est pareil…
Aucun intérêt ce projet en plus j’ai l’impression et le sentiment que jamais ça n’ira jusqu’au bout…
J’adore HP donc je vais regarder mais ça sera vraiment une série 0 suspense
ratchet
posted
the 09/02/2026 at 03:36 PM
lightside
ça c’était l’argument de base de la série. Puis il y a eus le cast de Rogue. On connais la suite, ça sera pas plus fidèle que les films.
ravyxxs
posted
the 09/02/2026 at 03:39 PM
altendorf
C'est HBO, tu as déjà vu leurs séries être des bouses ?
Et de toute façon les hypocrites anti DEI et JK Rowling vont tous se ruer dessus chez eux, puis dire du mal de la série entre "ami(e)s".
jackfrost
posted
the 09/02/2026 at 03:52 PM
ratchet
Si ça sera forcément plus fidèle comme il manque des choses dans les films.
Bref, vivement
.
ratchet
posted
the 09/02/2026 at 03:54 PM
jackfrost
bah personne ne dit qu’elles seront dans la série non plus hein
On jugera quand ça sera dispo.
newtechnix
posted
the 09/02/2026 at 04:05 PM
Les acteurs enfant dans l'ensemble cela va par contre le Dumbledore fait très très random.
La voix d'Hagrid VF m'a paru pas top.
Bon une relecture soit disant plus fidèle aux livres, l'intention mercantile donc cette fois plus louable.
En fait l'intérêt du truc est là: on va regarder avec un oeil comparatif envers le premier et si la promesse de fidélité est tenu. Vu que l'auteure Rolling est derrière ce serait dommage si tel n'était pas le cas.
Maintenant why not car les premiers films ont salement vieillit.
aozora78
d'autant qu'il fait plus jeune que l'acteur du film (qui était vraiment parfait dans ce rôle).
yanssou
posted
the 09/02/2026 at 04:20 PM
La gueule du troll
il était mieux fait en 2001
thorim
posted
the 09/02/2026 at 04:23 PM
ça sens le flot à des années lumière^^
syfer
posted
the 09/02/2026 at 04:25 PM
Fidèle il a dit l'autre
Rien que le casting est pas fidèle, ça sent la bouse 100 % à des km, HBO est plus synonyme de qualité depuis longtemps, y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec HoD est un étron woke comparé à GoT.
mrvince
posted
the 09/02/2026 at 04:25 PM
Ca va être mieux que les films. La nostalgie joue a plein chez certains. HBO en plus. Ils se ratent quasi jamais.
zanpa
posted
the 09/02/2026 at 04:30 PM
Tout pareil en moins bien !
bennj
posted
the 09/02/2026 at 04:50 PM
syfer
HBO n'est plus synonyme de qualité ? Ah bon ? J'imagine que tu vas me citer toutes les bouses qu'ils sont sortis ses dix dernières années.
"HoD est un étron woke comparé à GoT."
Ah oui donc t'es juste un vieux racelar en fait tout s'explique.
e3ologue
posted
the 09/02/2026 at 04:51 PM
J'ai cru que le à Noel c'était un sous titre
Perso c'est une saga que je n'aime pas, je ne trouve pas ça mauvais.
J'ai juste un peu de mal avec le nouveau Harry, rien contre l'acteur ou son physique, mais il fait si jeune, ça fait bizarre.
Après par contre, erreur totale de casting pour Dumbledor, il est où Seb, hein ?
shambala93
posted
the 09/02/2026 at 04:59 PM
La DA est vraiment froide. Le cinéma et les séries ont perdu la couleur.
syfer
posted
the 09/02/2026 at 05:00 PM
bennj
Tu as tellement aucun argument que tu tombes direct dans l'insulte. Comme la quasi totalité des autres plateformes de streaming américaines, HBO se conforme aux directives DEI dans ses productions, donc c'est woke rien qu'à la conception. Quand on parle des productions occidentales d'aujourd'hui la question à se poser c'est pas "est ce que ça sera woke" mais plutôt "à quel point ça sera woke". C'est sûr que pour les gens comme toi, c'est dur à avaler car tu es complètement grillé. Continues de rager et d'aboyer contre les autres, c'est ce que tu fais de mieux
sickjackz
posted
the 09/02/2026 at 05:18 PM
Bennj
donc pour toi, trouver con que HBO ai opté pour un acteur noir pour jouer un grand maigre au tein tellement pale qu’il est censé en avoir presque le tein cireux c’est etre un racelard... Ah ouai quand meme. Decidement ya pas un extreme pour rattraper l’autre...
shambala93
posted
the 09/02/2026 at 05:56 PM
sickjackz
Ce sont des blancs qui ont besoin de nous lécher les pompes parce qu’ils sont mal dans leurs bottes ! Ils font plus d’enfants, ils sont biberonnés aux antidépresseurs et ils ont besoin de gagner des points de vertu.
Ce sont des Michael Jackson à l’envers !
azerty
posted
the 09/02/2026 at 11:57 PM
gasmok2
comment tu sais que ça sera moins bien ta vue le show ?
ziggourat
posted
the 09/03/2026 at 05:34 AM
Je pense que la série arrive trop tôt, de nombreuses personnes restent focus sur les films et ne vont pas réussir à apprécier les qualités de cette nouvelle série, peu importe si elle est réussie ou non. La nostalgie est une puissante émotion et elle peut vite obscurcir notre champs de vision.
Pour ma part, je laisserai une chance à cette série. Déjà parce que j'aime bien cette saga, elle a toujours eu beaucoup de potentiel, même si le côté école n'est pas forcément ma came. Mais c'est surtout pour son ambition, j'apprécie l'effort d'une série aussi démesurée dans ses objectifs. Partir sur une série de 7 saisons, en gardant les mêmes acteurs alors qu'ils sont encore enfants, ça va être une course contre la montre pour garder un bon rythme sur le tournage et éviter que les acteurs arrivent à 30 ans avant la fin de la série, c'est une belle ambition. Je suis curieux de voir le résultat
shambala93
Je suis assez d'accord sur l'étalonnage. C'était d'ailleurs la force de la saga cinématographique. Les deux premiers films misaient sur la naïveté de l'enfance par des couleurs vives, semblables à un conte de fée. Puis plus la saga avançait, plus les couleurs devenaient ternes, l'histoire prenant une tournure dramatique, plus froide, plus sombre. Les films grandissaient avec leur public.
Si la série démarre avec des couleurs froides, on perd déjà cette subtilité, c'est dommage.
gasmok2
posted
the 09/03/2026 at 07:09 AM
azerty
Tout comme j'ai su que
le remake de Robocop serai moins bon que l'original
le remake de total recall serait moins bon que l'original
Le truc c'est qu'être plus proche du livre n'est pas toujours la meilleure approche quand tu passes sur l'écran.
Peter Jackson avec Le seigneur des anneaux a aussi retiré des scènes des livres pour garder du rythme dans les films.
La différence c'est que quand tu lis tu es plus propices à te plonger dans l'oeuvre et plus il y a de détails et plus tu es immergé dedans.
Dans un film ou une série ça devient très souvent très chiant et ralenti la progression.
Lire et regarder un film ou une série sont 2 choses très différentes et ne devraient jamais être comparer car l'expérience est totalement différentes.
Lire revient à dire que ton imagination devient le réalisateur et tu as besoin de tous ces détails.
Regarder une série tu est beaucoup plus passif.
Voilà pourquoi je pense que ce sera moins bien et que Chris Columbus avait bien eu raison de retirer certaines scènes, toujours pour garder un rythme agréable pour le spéctateur.
mibugishiden
posted
the 09/03/2026 at 07:21 AM
Donc Severus Rogue est devenu un black avec une coupe afro, HBO des barres, le DEI ils ont pas pu s'en empêcher en fait comme d'hab.
M'enfin HBO ces connards ça date pas d'aujourd'hui déjà Chernobyl avec son casting anglais ça m'avait fait rouler des yeux.
mibugishiden
posted
the 09/03/2026 at 07:24 AM
ravyxxs
euh HBO c'est plus ce que c'était, et comme bouse t'as the Last of Us.
loreislife
posted
the 09/03/2026 at 08:47 AM
De base cela aurait du être une série. Il ya tellement de mini événements qui trouvent leur intérêts plus tard ou servent le développement des persos, et qui par ailleurs ont été zappés des films que je me suis toujours fait à l'idée que Harry Potter devrait être une série.
Je déteste les films par ailleurs. Sauf le prisonnier d'Azkaban et l'avant dernier.
loreislife
posted
the 09/03/2026 at 08:55 AM
Mibugishiden
Ben, disons que le cinéma en dehors d'un casting, développe un propos.
Le fait d'avoir un Rogue black peut notamment en dire beaucoup sur le père d'Harry (si tu as lu les bouquins bien sûr), et Tchernobyl était bien stylé. On ne juge pas une oeuvre sur son casting mais sur sa proposition. Et là, adapter des évènements pas vu dans les films peut changer la vision des évènements de ceux n'ayant jamais vu les livres, avoir une vision plus définitive du propos qui était fait. Alors non, pas une mauvaise idée. T'es juste un peu raciste, j'ai l'impression. Mais t'en rend tu comptes toi-même, là est la question.
kratoszeus
posted
the 09/03/2026 at 09:09 AM
yanssou
non mais l ensemble des effets spéciaux c etait mieux en 2001 abusé.. sinon copié collé des films
yanssou
posted
the 09/03/2026 at 09:27 AM
kratoszeus
un copié coller avec un filtre sombre dégueulasse.
mibugishiden
posted
the 09/03/2026 at 11:54 AM
loreislife
oui forcement je suis raciste si je trouve que certains persos sont blackwashés, surtout que Rogue dans les romans est bien blanc sa description est precisée, d'ailleurs dans les films le fait qu'il soit tres pale ajoute au coté sombre du perso et ca joue avec l'idée qu'il est du coté de Voldemort, la paleur à toujours eu un coté un peu sombre et morbide.
Ils mettent un acteur noir juste par quota et pour le DEI faut pas se mentir.
Les persos deja etablis ou historiques faut pas deconner avec à mon sens, si un perso est blanc alors faut un acteur blanc point barre, on est pas au theatre la, de meme avec un acteur noir si le perso est noir à la base tu vas pas le changer, apres si tu pars de 0 et que tu fais un films ou serie originale de A à Z tu met bien qui tu veux perso je m'en fous.
Et tu sais comme moi que c'est pas une histoire de developper un propos, si demain on fait un Black Panther et que BP est joué par un perso blanc t'as plein de gens qui vont sortir du bois pour hurler au scandale, ce sera pas une question de developper un propos pour eux.
Tchernobyl c'est correct mais le fait que tous les acteurs sont anglais et parlent anglais ca nique quand meme vachement l'ambiance, une serie avec des acteurs russes aurait été meilleure. Imagines Narcos ou Pablo Escobar et tous les colombiens parleraient avec un bon accent britannique, bah excuse moi ce serait pas pareil. Apres perso j'ai un certain niveau d''exigeance aujourd'hui donc voila.
ravyxxs
posted
the 09/03/2026 at 01:50 PM
mibugishiden
Pour nous c'est une bouse, pas pour le grand public. Et TLOU va encore avoir une saison en production, je parle de flop là....
La série est un cauchemar juste à cause de Ramsey, rien d'autres sur les grandes lignes....si c'était Cailee Spaeny comme normalement convenu, on n'en serait pas là.
sickjackz
posted
the 09/03/2026 at 04:12 PM
shambala93
c'est ca... Nous vivons vraiment une époque pourri...
sickjackz
posted
the 09/03/2026 at 04:24 PM
Ravyxxs
La série TLOU est pas catastrophique en soit... Le casting est raté oui mais il y a aussi des ajouts et des longueurs qu'on retrouve dans la série qu'on ne retrouve pas dans le jeu. Il y a un problème d’écriture clairement...
Un épisode entier sur Bill et Franck par exemple... La façon dont Bill était traité dans le jeu c'était très bien... C'est pas faire preuve d'homophobie que de le dire, c'est juste constater qu'ils ont fait un épisode sur un fond d’idéologie.
Ce coté un peu LGBT des jeux ne m'a jamais dérangé. Je trouvais pas le propos envahissant. Mais dans la série, tu sens qu'ils ont voulu appuyer dessus.
L'attaque de Jackson je l'ai trouvé complètement OSEF aussi...
ravyxxs
posted
the 09/03/2026 at 04:27 PM
sickjackz
Ah oui mais je suis entièrement d'accord, et j'ai lâché la série, mais j'étais surpris lorsqu'ils ont renouvelé une nouvel saison, et dernière il me semble aussi. Surement que HBO a vu que ça allait tourner au vinaigre.....
Et l'écriture oui, très très moyenne..
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C'est quoi l'intêret de cette serie en fait ?
Vrai question.
Bon apres les grandes lignes restent les meme je suppose. Je sais pas si ça vaudra le coup (si on a vu tous les films)
Par exemple on verra au début Harry au lycée moldu, et le tout 1er chapitre du roman où on voit le quotidien de l'oncle Vernon qui n'est pas dans les films.
Puis pour le mec jouant Severus, bonne chance à lui hein, il va falloir passer derrière un acteur qui avait non seulement la gueule parfaite pour le rôle mais qui le jouait très bien aussi.
Aucun intérêt ce projet en plus j’ai l’impression et le sentiment que jamais ça n’ira jusqu’au bout…
J’adore HP donc je vais regarder mais ça sera vraiment une série 0 suspense
Et de toute façon les hypocrites anti DEI et JK Rowling vont tous se ruer dessus chez eux, puis dire du mal de la série entre "ami(e)s".
Bref, vivement .
La voix d'Hagrid VF m'a paru pas top.
Bon une relecture soit disant plus fidèle aux livres, l'intention mercantile donc cette fois plus louable.
En fait l'intérêt du truc est là: on va regarder avec un oeil comparatif envers le premier et si la promesse de fidélité est tenu. Vu que l'auteure Rolling est derrière ce serait dommage si tel n'était pas le cas.
Maintenant why not car les premiers films ont salement vieillit.
aozora78 d'autant qu'il fait plus jeune que l'acteur du film (qui était vraiment parfait dans ce rôle).
"HoD est un étron woke comparé à GoT."
Ah oui donc t'es juste un vieux racelar en fait tout s'explique.
Perso c'est une saga que je n'aime pas, je ne trouve pas ça mauvais.
J'ai juste un peu de mal avec le nouveau Harry, rien contre l'acteur ou son physique, mais il fait si jeune, ça fait bizarre.
Après par contre, erreur totale de casting pour Dumbledor, il est où Seb, hein ?
Ce sont des blancs qui ont besoin de nous lécher les pompes parce qu’ils sont mal dans leurs bottes ! Ils font plus d’enfants, ils sont biberonnés aux antidépresseurs et ils ont besoin de gagner des points de vertu.
Ce sont des Michael Jackson à l’envers !
Pour ma part, je laisserai une chance à cette série. Déjà parce que j'aime bien cette saga, elle a toujours eu beaucoup de potentiel, même si le côté école n'est pas forcément ma came. Mais c'est surtout pour son ambition, j'apprécie l'effort d'une série aussi démesurée dans ses objectifs. Partir sur une série de 7 saisons, en gardant les mêmes acteurs alors qu'ils sont encore enfants, ça va être une course contre la montre pour garder un bon rythme sur le tournage et éviter que les acteurs arrivent à 30 ans avant la fin de la série, c'est une belle ambition. Je suis curieux de voir le résultat
shambala93 Je suis assez d'accord sur l'étalonnage. C'était d'ailleurs la force de la saga cinématographique. Les deux premiers films misaient sur la naïveté de l'enfance par des couleurs vives, semblables à un conte de fée. Puis plus la saga avançait, plus les couleurs devenaient ternes, l'histoire prenant une tournure dramatique, plus froide, plus sombre. Les films grandissaient avec leur public.
Si la série démarre avec des couleurs froides, on perd déjà cette subtilité, c'est dommage.
Tout comme j'ai su que
le remake de Robocop serai moins bon que l'original
le remake de total recall serait moins bon que l'original
Le truc c'est qu'être plus proche du livre n'est pas toujours la meilleure approche quand tu passes sur l'écran.
Peter Jackson avec Le seigneur des anneaux a aussi retiré des scènes des livres pour garder du rythme dans les films.
La différence c'est que quand tu lis tu es plus propices à te plonger dans l'oeuvre et plus il y a de détails et plus tu es immergé dedans.
Dans un film ou une série ça devient très souvent très chiant et ralenti la progression.
Lire et regarder un film ou une série sont 2 choses très différentes et ne devraient jamais être comparer car l'expérience est totalement différentes.
Lire revient à dire que ton imagination devient le réalisateur et tu as besoin de tous ces détails.
Regarder une série tu est beaucoup plus passif.
Voilà pourquoi je pense que ce sera moins bien et que Chris Columbus avait bien eu raison de retirer certaines scènes, toujours pour garder un rythme agréable pour le spéctateur.
M'enfin HBO ces connards ça date pas d'aujourd'hui déjà Chernobyl avec son casting anglais ça m'avait fait rouler des yeux.
Je déteste les films par ailleurs. Sauf le prisonnier d'Azkaban et l'avant dernier.
Le fait d'avoir un Rogue black peut notamment en dire beaucoup sur le père d'Harry (si tu as lu les bouquins bien sûr), et Tchernobyl était bien stylé. On ne juge pas une oeuvre sur son casting mais sur sa proposition. Et là, adapter des évènements pas vu dans les films peut changer la vision des évènements de ceux n'ayant jamais vu les livres, avoir une vision plus définitive du propos qui était fait. Alors non, pas une mauvaise idée. T'es juste un peu raciste, j'ai l'impression. Mais t'en rend tu comptes toi-même, là est la question.
Ils mettent un acteur noir juste par quota et pour le DEI faut pas se mentir.
Les persos deja etablis ou historiques faut pas deconner avec à mon sens, si un perso est blanc alors faut un acteur blanc point barre, on est pas au theatre la, de meme avec un acteur noir si le perso est noir à la base tu vas pas le changer, apres si tu pars de 0 et que tu fais un films ou serie originale de A à Z tu met bien qui tu veux perso je m'en fous.
Et tu sais comme moi que c'est pas une histoire de developper un propos, si demain on fait un Black Panther et que BP est joué par un perso blanc t'as plein de gens qui vont sortir du bois pour hurler au scandale, ce sera pas une question de developper un propos pour eux.
Tchernobyl c'est correct mais le fait que tous les acteurs sont anglais et parlent anglais ca nique quand meme vachement l'ambiance, une serie avec des acteurs russes aurait été meilleure. Imagines Narcos ou Pablo Escobar et tous les colombiens parleraient avec un bon accent britannique, bah excuse moi ce serait pas pareil. Apres perso j'ai un certain niveau d''exigeance aujourd'hui donc voila.
La série est un cauchemar juste à cause de Ramsey, rien d'autres sur les grandes lignes....si c'était Cailee Spaeny comme normalement convenu, on n'en serait pas là.
Un épisode entier sur Bill et Franck par exemple... La façon dont Bill était traité dans le jeu c'était très bien... C'est pas faire preuve d'homophobie que de le dire, c'est juste constater qu'ils ont fait un épisode sur un fond d’idéologie.
Ce coté un peu LGBT des jeux ne m'a jamais dérangé. Je trouvais pas le propos envahissant. Mais dans la série, tu sens qu'ils ont voulu appuyer dessus.
L'attaque de Jackson je l'ai trouvé complètement OSEF aussi...
Et l'écriture oui, très très moyenne..