Gamepass en rade depuis cette aprèm.
Et ce partout en Europe... Alors, l'est pas bien le tout démat?
En vacances... et tu peux pas continuer ta partie car abonné comme un nul, au lieu d'avoir acheté le jeu. ^^'
Du coup, je m’ennuie et je poste des thread nul sans intérêt, juste pour râler sur le progrès du monde du JV...
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posted the 09/02/2026 at 01:29 PM by edarn
Et quand je lance Halo : https://imgur.com/a/YgZEZe2
rasalgul peu être justement car tu es déjà connecté mais essaye de lancer un autre jeu pour voir.
Je me suis déconnecté j'ai redémarré la console je lance ni no kuni et ca fonctionne.
Bref l'auteur devrait appeler Drahi ou Martin Bouygues pour une intervention sur sa box à mon avis
Tout est relatif, chez il fait gris... fait pas mauvais mais fait pas beau.
altendorf
C'est pour ça que ça me fait chier. Je dois aller dans un cash et me faire un stock de vieux jeux et rebrancher mes anciennes consoles.
rogeraf
J'ai pas de Switch2 mais j'ai ma Switch Lite avec 15 jeux encore sous blister...
Mais j'ai pas envie de faire trop de jeux en même temps.
Mais c'est pas que moi, vider le cache changera rien... Sur les sites qui vérifies ce trucs en direct, ils annoncent que le service Gamepass etc a des soucis dans pleins de pays.
Le physique c'est retro maintenant
Au lieu de raler pour une boîte en plastique, vous devriez demander à ce que les prix soient adaptés au démat justement avec des jeux neufs qui sortiraient à 45€ vu toutes les économies réalisées sur la fabrication des boites, des CD et de la distribution, mais bon….
Bah, je pense qu'en lisant mon message, tu peux voir que je chiale pas.
Je pense qu'on comprend que j'accepte le fait que je loue mes jeux et que je m'en amuse...
Et du retro ou jeux pas encore déballé... J'en ai un paquet. (je dois avoir une collection de pas loin de 1.000 jeux physiques)
Mais je fais parti de cette catégorie de joueur qui aime pas trop se disperser. J'aime bien commencer un jeu et le finir.
Mais là, les jeux que j'ai commencé, pas de bol, c'est sur le gamepass.
Le jeix vidéo est il une drogue?
On exerce notre droit à râler futilement car même ça, bientôt, ce sera interdit.
Mais bon, personne n'est obliger. Faut faire des choix.
Et si le tous démat dérange, il y a suffisamment de jeux deja sortie auparavant que tu a de quoi jouer jusqu'à plus soif.
J'ai pris le virage du tous démat il y a plus de 10 ans.
Wii u, une partie de ma ludothèque 3DS, ps4, switch, xbox serie X, switch2,
Pourquoi? Le côté pratique, fini les colis qui n'arrive pas, gain de place en physique , les livrets de jeux ont disparu.
Et aussi en regardant les stores, tu vois les bonne promo du moment, alors qu'en physique daut faire plusieurs magasin pour surveiller.
Mais le demat a un seul vrai point noir pour moi:
Aucun défaut. C'est la le problème.