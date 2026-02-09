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Gamepass down? Vive le démat. :D
Gamepass en rade depuis cette aprèm.
Et ce partout en Europe... Alors, l'est pas bien le tout démat?

En vacances... et tu peux pas continuer ta partie car abonné comme un nul, au lieu d'avoir acheté le jeu. ^^'


Du coup, je m’ennuie et je poste des thread nul sans intérêt, juste pour râler sur le progrès du monde du JV...
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    icebergbrulant, gaymer40, roivas, tripy73, gameslover
    posted the 09/02/2026 at 01:29 PM by edarn
    comments (28)
    icebergbrulant posted the 09/02/2026 at 01:32 PM
    L’avenir s’annonce radieux !
    rendan posted the 09/02/2026 at 01:33 PM
    Sors il fait beau dehors Osef les jeuxvideo
    altendorf posted the 09/02/2026 at 01:33 PM
    Vous l'avez accepté, maintenant vous assumez
    rogeraf posted the 09/02/2026 at 01:36 PM
    Y a 3 semaines les serveurs etaient rad, maintenant le gp. Je te conseille a la switch 2 les serveurs marchent
    romgamer6859 posted the 09/02/2026 at 01:36 PM
    Après (autre débat) je vois pas forcément l'intérêt de tout "posséder" non plus
    rasalgul posted the 09/02/2026 at 01:36 PM
    Bizarre je joue depuis 3h sans problème
    taiko posted the 09/02/2026 at 01:39 PM
    altendorf ah bon?
    bennj posted the 09/02/2026 at 01:39 PM
    Effectivement : https://imgur.com/a/zoeeX0k

    Et quand je lance Halo : https://imgur.com/a/YgZEZe2

    rasalgul peu être justement car tu es déjà connecté mais essaye de lancer un autre jeu pour voir.
    rasalgul posted the 09/02/2026 at 01:40 PM
    bennj je viens d'essayer j'ai lancé Cyberpunk et ca fonctionne
    rasalgul posted the 09/02/2026 at 01:43 PM
    bennj deuxième test
    Je me suis déconnecté j'ai redémarré la console je lance ni no kuni et ca fonctionne.

    Bref l'auteur devrait appeler Drahi ou Martin Bouygues pour une intervention sur sa box à mon avis
    masharu posted the 09/02/2026 at 01:44 PM
    Cette merde
    rogeraf posted the 09/02/2026 at 01:45 PM
    Vive le cache de temps en temps de ta console. 5 secondes sur le bouton puis coupe le courant pendant 30 secondes avant de la rebrancher (Series)
    edarn posted the 09/02/2026 at 01:48 PM
    rendan
    Tout est relatif, chez il fait gris... fait pas mauvais mais fait pas beau.

    altendorf
    C'est pour ça que ça me fait chier. Je dois aller dans un cash et me faire un stock de vieux jeux et rebrancher mes anciennes consoles.

    rogeraf
    J'ai pas de Switch2 mais j'ai ma Switch Lite avec 15 jeux encore sous blister...
    Mais j'ai pas envie de faire trop de jeux en même temps.

    Mais c'est pas que moi, vider le cache changera rien... Sur les sites qui vérifies ce trucs en direct, ils annoncent que le service Gamepass etc a des soucis dans pleins de pays.
    choroq posted the 09/02/2026 at 01:55 PM
    Ca te laisse le temps d'aller a easy cash prendre un retro ou récent en boite.
    kikoo31 posted the 09/02/2026 at 01:57 PM
    Prends du rétro
    Le physique c'est retro maintenant
    bennj posted the 09/02/2026 at 01:59 PM
    rasalgul jai testé moi meme regarde mes captures. Cest sur Pc pour moi.
    aerithlazyqueen posted the 09/02/2026 at 02:15 PM
    Bien contente d'avoir jamais céder à cette arnaque tu peux méme pas modder ton jeu
    breizhdrake posted the 09/02/2026 at 02:29 PM
    Hier soir j’ai eu droit à une corruption de mon profil PS5. Plus aucun accès à mes jeux et une fois la console redémarré plus d’accès du tout au profil. Ça plantait juste après avoir sélectionné mon profil. J’ai dû créer un nouveau profil pour pouvoir supprimer le principal et le réinstaller. Une fois fait impossible de connecter ma PS5 à internet… ça m’a pris 2 bonnes heures et des recherches au fin fond des forums pour régler le problème. Ouais vive le demat…
    saram posted the 09/02/2026 at 02:52 PM
    Pauvres choux. Rebranchez vos consoles retro et arrêtez de chialer.
    breizhdrake posted the 09/02/2026 at 02:54 PM
    saram là pour le coup c’est toi qui chiale. Ce genre de commentaires inutiles ????
    alozius posted the 09/02/2026 at 03:34 PM
    Down une journée dans l’année et vous êtes déjà en sueur avec vos histoires de physique/démat. Que vous le vouliez ou non l’avenir se fera en full dematerialisé, vous menez les mauvais combats de façon idiote.
    Au lieu de raler pour une boîte en plastique, vous devriez demander à ce que les prix soient adaptés au démat justement avec des jeux neufs qui sortiraient à 45€ vu toutes les économies réalisées sur la fabrication des boites, des CD et de la distribution, mais bon….
    edarn posted the 09/02/2026 at 03:38 PM
    saram
    Bah, je pense qu'en lisant mon message, tu peux voir que je chiale pas.
    Je pense qu'on comprend que j'accepte le fait que je loue mes jeux et que je m'en amuse...

    Et du retro ou jeux pas encore déballé... J'en ai un paquet. (je dois avoir une collection de pas loin de 1.000 jeux physiques)

    Mais je fais parti de cette catégorie de joueur qui aime pas trop se disperser. J'aime bien commencer un jeu et le finir.
    Mais là, les jeux que j'ai commencé, pas de bol, c'est sur le gamepass.
    cyr posted the 09/02/2026 at 03:45 PM
    Une panne de quelque heure et c'est déjà la panique.

    Le jeix vidéo est il une drogue?
    jobiwan posted the 09/02/2026 at 04:52 PM
    edarn Faut mieux cela qu'une panne de courant générale.
    keiku posted the 09/02/2026 at 05:28 PM
    en même temps, quand on consomme on n'a pas le droit de se plaindre...
    rider288 posted the 09/02/2026 at 05:41 PM
    Cyr Pourtant même pour quelque heure et c'était la nuit, Sony à pris cher.. Donc bon.
    edarn posted the 09/02/2026 at 06:35 PM
    cyr
    On exerce notre droit à râler futilement car même ça, bientôt, ce sera interdit.
    cyr posted the 09/02/2026 at 06:51 PM
    edarn râler ça reste gratuit. Encore heureux.

    Mais bon, personne n'est obliger. Faut faire des choix.

    Et si le tous démat dérange, il y a suffisamment de jeux deja sortie auparavant que tu a de quoi jouer jusqu'à plus soif.

    J'ai pris le virage du tous démat il y a plus de 10 ans.
    Wii u, une partie de ma ludothèque 3DS, ps4, switch, xbox serie X, switch2,

    Pourquoi? Le côté pratique, fini les colis qui n'arrive pas, gain de place en physique , les livrets de jeux ont disparu.

    Et aussi en regardant les stores, tu vois les bonne promo du moment, alors qu'en physique daut faire plusieurs magasin pour surveiller.

    Mais le demat a un seul vrai point noir pour moi:
    Aucun défaut. C'est la le problème.
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