Gamepass en rade depuis cette aprèm.Et ce partout en Europe... Alors, l'est pas bien le tout démat?En vacances... et tu peux pas continuer ta partie car abonné comme un nul, au lieu d'avoir acheté le jeu. ^^'Du coup, je m’ennuie et je poste des thread nul sans intérêt, juste pour râler sur le progrès du monde du JV...