Nexus Mods viens de prendre possession de SteamDB, l'un des outils les plus utiles pour suivre les jeux Steam et leur ventes.
Le créateur de SteamDB, xPaw, se retire après des années à gérer le site en grande partie seul ; il a déclaré que la charge de travail croissante a finalement conduit à un épuisement, et qu'il voulait trouver une équipe en qui il avait confiance pour faire avancer le projet.
Le plan plus large est de connecter les données de versions de jeux et de mises à jour de SteamDB avec Nexus Mods.
Des alternatives (moins bonne forcément, on ne se plaindrait pas sinon) : https://steamcharts.com https://www.crowdreckoning.com
C’est clair que maintenant ils pourront truquer les chiffres et les gonfler pour leurs jeux d’attardés qui bident en permanence, et les baisser pour ceux qui ne suivent pas leur idéologie de malades mentaux.
Le site ne sera bientôt plus fiable.
C’était bien le temps que ça a duré.
J’espère tout de même un remplaçant, je pense que c’est faisable.
Parce que ouais Nexus mode c'est ca, censure et ideologie, en plus c'est pathetique car justement les mods sont censés te donner une certaine liberté de faire à ta guise.
marchand2sable
ModDB est excellent.
Espérons qu'ils ne mettent jamais la main dessus.
C’est sûr que ça va bien les arranger…
Des alternatives vont forcément voir le jour, n'en déplaise aux censeurs.
Changez rien les gars, vous pataugez dans votre médiocrité.
Le site est déjà actuellement en construction.
Il est dirigé et géré par des personnes fiables, motivées et saines.
Une alternative fiable et sérieuse est en route, et ils n'ont pas l'intention de faire les choses à moitié.
J'ai vraiment hâte de voir le résultat.
https://ayakadb.com/