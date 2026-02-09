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adamjensen
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SteamDB appartient désormais à... Nexus Mods





Nexus Mods viens de prendre possession de SteamDB, l'un des outils les plus utiles pour suivre les jeux Steam et leur ventes.

Le créateur de SteamDB, xPaw, se retire après des années à gérer le site en grande partie seul ; il a déclaré que la charge de travail croissante a finalement conduit à un épuisement, et qu'il voulait trouver une équipe en qui il avait confiance pour faire avancer le projet.

Le plan plus large est de connecter les données de versions de jeux et de mises à jour de SteamDB avec Nexus Mods.
https://x.com/Pirat_Nation/status/2095122346872889849
    tags : steam db mod mods nexus steamdb steam db nexus mods
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    posted the 09/02/2026 at 01:23 PM by adamjensen
    comments (21)
    adamjensen posted the 09/02/2026 at 01:24 PM
    C’est une terrible nouvelle quand on connaît la bande de dégénérés qui gère le site, ainsi que leurs modérateurs de merde qui s’amusent à censurer les mods qui ne leur conviennent pas.
    bennj posted the 09/02/2026 at 01:25 PM
    adamjensen ben vasy pépère j'en pris fais mieux T'es pas dev ? C'est pas grace à ca que t'arrive à filtrer les messages de ceux qui te parlent ? Ben go crée ton site
    oreillesal posted the 09/02/2026 at 01:27 PM
    adamjensen ils vont pouvoir gonfler les chiffres de Marathon et d'autres croûtes modernes.
    apollokami posted the 09/02/2026 at 01:35 PM
    C'est la fin du site quoi... Quand on voit les individus derrière Nexus on peut dire adieu à la crédibilité des chiffres de SteamDB à court ou moyen terme.
    kirk posted the 09/02/2026 at 01:35 PM
    C'est nul ça. Nexus sont des gros étrons.
    masharu posted the 09/02/2026 at 01:35 PM
    Comme c'est étonnant, pas déçu par le second commentaire qui défend implicitement un site qui censure, c'est naturel de s'inquiéter de l'intégrité de Nexus Mod mais non on ne peut pas le dire sans conséquence .

    Des alternatives (moins bonne forcément, on ne se plaindrait pas sinon) : https://steamcharts.com https://www.crowdreckoning.com
    adamjensen posted the 09/02/2026 at 01:36 PM
    oreillesal
    C’est clair que maintenant ils pourront truquer les chiffres et les gonfler pour leurs jeux d’attardés qui bident en permanence, et les baisser pour ceux qui ne suivent pas leur idéologie de malades mentaux.
    Le site ne sera bientôt plus fiable.
    C’était bien le temps que ça a duré.
    J’espère tout de même un remplaçant, je pense que c’est faisable.
    marchand2sable posted the 09/02/2026 at 01:37 PM
    Je sais pas pourquoi mais j’ai cru voir ModDB (que j’aime beaucoup sans faire de pub) appartient désormais a Nexus Mods. Je suis fatigué.
    mibugishiden posted the 09/02/2026 at 01:38 PM
    C'est sur que Nexus mode c'est vachement digne de confiance les mecs qui censurent ou font sauter des mods juste par ideologie, c'est vachement des gens a qui tu donnerais tes clés

    Parce que ouais Nexus mode c'est ca, censure et ideologie, en plus c'est pathetique car justement les mods sont censés te donner une certaine liberté de faire à ta guise.
    5120x2880 posted the 09/02/2026 at 01:40 PM
    adamjensen apollokami Exact, + il pourrait laisser la gestion à l'IA, sûrement ce que fait steam.madjoki d'ailleurs.
    tripy73 posted the 09/02/2026 at 01:46 PM
    oreillesal : je me suis fait la même réflexion et je ne serai pas étonné que ça arrive quand on voit les proprios de NexsuMod et leurs censures idéologiques à la con... En espérant qu'il y aura des alternatives comme Raijin ou celles citées par masharu pour avoir un moyen de comparer le traitement de données.
    adamjensen posted the 09/02/2026 at 01:52 PM
    5120x2880


    marchand2sable
    ModDB est excellent.
    Espérons qu'ils ne mettent jamais la main dessus.
    raioh posted the 09/02/2026 at 02:06 PM
    Rip.
    apollokami posted the 09/02/2026 at 02:17 PM
    adamjensen C'est probablement la fête chez les "journalistes" et les éditeurs. Ils détestent SteamDB au plus haut point. C'était le seul élément factuel qui pouvait contrarier toute leur propagande.
    adamjensen posted the 09/02/2026 at 02:33 PM
    apollokami
    C’est sûr que ça va bien les arranger…
    5120x2880 posted the 09/02/2026 at 02:57 PM
    adamjensen moddb ils sont un peu laxistes avec la légalité, ça pourrait se retourner contre eux
    oreillesal posted the 09/02/2026 at 03:08 PM
    tripy73 la nature a horreur du vide.
    Des alternatives vont forcément voir le jour, n'en déplaise aux censeurs.
    tripy73 posted the 09/02/2026 at 03:20 PM
    oreillesal : on est d'accord et c'est d'ailleurs le cas aussi avec NexuMod où l'on peut trouver des mods censurés chez eux...
    vagrant posted the 09/02/2026 at 03:45 PM
    Et l'autre gaucho de base qui défend ça.
    Changez rien les gars, vous pataugez dans votre médiocrité.
    abookhouseboy posted the 09/02/2026 at 04:23 PM
    oreillesal Exactement ce que je crains, l'équipe de Nexus est d'une telle malhonnêteté intellectuelle...
    adamjensen posted the 09/03/2026 at 12:17 AM
    Suite à l’annonce de la vente de SteamDB à Nexus Mods, les personnes gérant le site de mods "AyakaMods" ont décidé de prendre les choses en main et de créer leur propre alternative à SteamDB.
    Le site est déjà actuellement en construction.
    Il est dirigé et géré par des personnes fiables, motivées et saines.

    Une alternative fiable et sérieuse est en route, et ils n'ont pas l'intention de faire les choses à moitié.
    J'ai vraiment hâte de voir le résultat.

    https://ayakadb.com/
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