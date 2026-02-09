Nexus Mods viens de prendre possession de SteamDB, l'un des outils les plus utiles pour suivre les jeux Steam et leur ventes.Le créateur de SteamDB, xPaw, se retire après des années à gérer le site en grande partie seul ; il a déclaré que la charge de travail croissante a finalement conduit à un épuisement, et qu'il voulait trouver une équipe en qui il avait confiance pour faire avancer le projet.Le plan plus large est de connecter les données de versions de jeux et de mises à jour de SteamDB avec Nexus Mods.