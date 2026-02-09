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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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altendorf
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GTA 6 : courir ne se fera plus comme avant


Depuis les premiers épisodes de la licence, courir à toute vitesse demandait généralement de marteler une touche de façade : X sur PlayStation ou A sur Xbox. Une particularité devenue presque indissociable de l'expérience GTA, même si Rockstar Games avait parfois proposé d'autres configurations de commandes.

GTA 6 semble toutefois vouloir tourner la page. Selon les informations partagées par MikeShowSha, un créateur de contenu ayant récemment pu découvrir le jeu lors d'une présentation organisée par Rockstar, le sprint serait désormais attribué par défaut à la pression du stick analogique gauche, autrement dit L3.

Un choix loin d'être surprenant pour les habitués des jeux d'action et des shooters modernes, où L3 est devenu la norme depuis de nombreuses années. Une simple pression permettrait ainsi de passer en course, sans avoir à maltraiter son pouce en tapotant frénétiquement sur un bouton.

Ce changement peut paraître anecdotique, mais il marque tout de même une véritable rupture avec une tradition de la série. Le sprint à la touche X ou A faisait partie de ces commandes parfois jugées vieillottes, mais immédiatement reconnaissables par les vétérans de GTA.

Cette nouvelle information s'ajoute aux nombreux détails ayant émergé après les récentes présentations de GTA 6. Entre les améliorations apportées à la conduite, l'évolution des relations entre Jason et Lucia et les ambitions du monde ouvert, Rockstar Games semble avoir revu aussi bien les grandes mécaniques que certains aspects plus discrets du gameplay.

Reste désormais à savoir si les joueurs pourront choisir librement leur configuration de commandes et, surtout, si les nostalgiques auront la possibilité de retrouver l'ancien système.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/gta-6-run-button-changes-tap-rockstar
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    yanssou, mithrandir
    posted the 09/02/2026 at 12:31 PM by altendorf
    comments (17)
    draven86 posted the 09/02/2026 at 12:44 PM
    zekk posted the 09/02/2026 at 12:45 PM
    link571 posted the 09/02/2026 at 12:47 PM
    Bonne nouvelle
    brook1 posted the 09/02/2026 at 12:54 PM
    enfin
    rogeraf posted the 09/02/2026 at 12:57 PM
    On va sortir le stick arcade pour plus de complexité !
    jeanouillz posted the 09/02/2026 at 01:03 PM
    A la base dans GTA III (et Vice City, pas sûr) appuyer simplement sur Croix faisait courir le personnage, cependant il s'epuisait. Le petit "cheat" était de marteler cette touche comme un débile et il ne perdait pas d'endurance car ça remettait à 0 la valeur d'epuisement tout en conservant une bonne vitesse. C'est devenu une "feature" depuis San Andreas qui est resté là jusqu'à GTA 5 apparemment
    nigel posted the 09/02/2026 at 01:09 PM
    Encore heureux
    cyr posted the 09/02/2026 at 01:11 PM
    Très bonne nouvelle. Enfin une évolution qui enlève un truc archaïque. Je avis pouvoirs me balader a pied et plus en voiture systématiquement.
    akinen posted the 09/02/2026 at 01:38 PM
    Dejà une bonne nouvelle. J’espère que la conduite aura enfin perdu ce coté « savonnette » qui empêchait d’apprécier la conduite à grande vitesse
    temporell posted the 09/02/2026 at 02:05 PM
    donc c'est encore pire xD
    bladagun posted the 09/02/2026 at 03:40 PM
    Bon les news pour un truc comme ça commence à souler, j'ai l'impression de regarder julien chieze
    naoshige11 posted the 09/02/2026 at 04:05 PM
    Crimson Desert a garder cette connerie de fracasser X pour courir, c'est tellement pas intuitif. C'est bien que pour GTA ils changent ça.
    tenjin posted the 09/02/2026 at 04:36 PM
    ca avait été ajouté sur GTA V si jamais.... heureusement.
    bennj posted the 09/02/2026 at 04:52 PM
    Révolution.....................
    zekk posted the 09/02/2026 at 05:31 PM
    bennj amélioration.... c’est grave ?
    bennj posted the 09/03/2026 at 09:28 AM
    zekk pas du tout mais ca vaut vraiment le coup se faire une news juste sur ca ?
    zekk posted the 09/03/2026 at 09:29 AM
    bennj Franchement, il y a bien pire comme news inutiles que ça ne me dérange pas du tout
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