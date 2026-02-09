Depuis les premiers épisodes de la licence, courir à toute vitesse demandait généralement de marteler une touche de façade : X sur PlayStation ou A sur Xbox. Une particularité devenue presque indissociable de l'expérience GTA, même si Rockstar Games avait parfois proposé d'autres configurations de commandes.GTA 6 semble toutefois vouloir tourner la page. Selon les informations partagées par MikeShowSha, un créateur de contenu ayant récemment pu découvrir le jeu lors d'une présentation organisée par Rockstar, le sprint serait désormais attribué par défaut à la pression du stick analogique gauche, autrement dit L3.Un choix loin d'être surprenant pour les habitués des jeux d'action et des shooters modernes, où L3 est devenu la norme depuis de nombreuses années. Une simple pression permettrait ainsi de passer en course, sans avoir à maltraiter son pouce en tapotant frénétiquement sur un bouton.Ce changement peut paraître anecdotique, mais il marque tout de même une véritable rupture avec une tradition de la série. Le sprint à la touche X ou A faisait partie de ces commandes parfois jugées vieillottes, mais immédiatement reconnaissables par les vétérans de GTA.Cette nouvelle information s'ajoute aux nombreux détails ayant émergé après les récentes présentations de GTA 6. Entre les améliorations apportées à la conduite, l'évolution des relations entre Jason et Lucia et les ambitions du monde ouvert, Rockstar Games semble avoir revu aussi bien les grandes mécaniques que certains aspects plus discrets du gameplay.Reste désormais à savoir si les joueurs pourront choisir librement leur configuration de commandes et, surtout, si les nostalgiques auront la possibilité de retrouver l'ancien système.