Capcom
vient d'annoncer un nouveau Capcom Spotlight
pour le 16 septembre à l'occasion du TGS 2026
. D'une durée d'environ 40 minutes, cette présentation sera consacrée aux prochains jeux de l'éditeur et permettra de découvrir leurs dernières actualités.
Avec le film Resident Evil
prévu pour le 17 septembre, soit seulement un jour après cette présentation, mais aussi l'officialisation des goodies de Resident Evil Veronica
prévus pour le Tokyo Game Show
, il est difficile de ne pas déjà tourner son regard vers la série phare de l'éditeur. En espérant donc avoir enfin des nouvelles sur le très attendu Resident Evil Veronica
(ou pourquoi pas sur le DLC narratif de Resident Evil Requiem
).
Et avant tout ça, on n'oublie pas également la sortie du Tome 1 de Resident Evil Death Island
, qui sera disponible dans les librairies le 3 septembre
.
Un mois de septembre chargé en attentes donc pour les fans de la célèbre série de Capcom
.
Les goodies de Claire pour le stand TGS c’est bon signe
Moi c’est surtout la moto que je veux voir pour savoir si le jeu sera en semi open world ou plutôt linéaire.
Je trouve que les présentations en montrent parfois beaucoup trop. Perso je me suis privé de la présentation de DD2 Dark Arisen pour garder la surprise totale jusqu’en octobre. J’ai juste vu qu’il y avait un loup sur la miniature YouTube aux côtés de l’Arisen. Je ne sais pas si c’est une nouvelle classe mais vivement !
Et pour la louve elle a été présentée dans le trailer de ce matin ouais, mais je ne t'en dis pas plus du coup.
Je vais le saigner ce jeu. Je vais carrément tout refaire pour te dire.
soulfull
Abusée l’attente pour le nouveau DMC. Mais je crois que Capcom ne s’attendait pas à ce qu’Itsuno se casse de la boîte. Ils ont pris un bon gros coup de frein mais selon des rumeurs persistantes la licence devrait revenir (DMC 1 remake). Enfin même en dehors des rumeurs, le président de Capcom a dit qu’il voulait remettre la licence sur le devant de la scène. Donc s’il en parle, les développeurs vont suivre. Faut juste être patient.