vient d'annoncer un nouveaupour le 16 septembre à l'occasion du. D'une durée d'environ 40 minutes, cette présentation sera consacrée aux prochains jeux de l'éditeur et permettra de découvrir leurs dernières actualités.Avec le filmprévu pour le 17 septembre, soit seulement un jour après cette présentation, mais aussi l'officialisation des goodies deprévus pour le, il est difficile de ne pas déjà tourner son regard vers la série phare de l'éditeur. En espérant donc avoir enfin des nouvelles sur le très attendu(ou pourquoi pas sur le DLC narratif de).Et avant tout ça, on n'oublie pas également la sortie du Tome 1 de, qui sera disponible dans les librairies leUn mois de septembre chargé en attentes donc pour les fans de la célèbre série de