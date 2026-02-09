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Un nouveau Capcom Spotlight annoncé pour le TGS


Capcom vient d'annoncer un nouveau Capcom Spotlight pour le 16 septembre à l'occasion du TGS 2026. D'une durée d'environ 40 minutes, cette présentation sera consacrée aux prochains jeux de l'éditeur et permettra de découvrir leurs dernières actualités.

Avec le film Resident Evil prévu pour le 17 septembre, soit seulement un jour après cette présentation, mais aussi l'officialisation des goodies de Resident Evil Veronica prévus pour le Tokyo Game Show, il est difficile de ne pas déjà tourner son regard vers la série phare de l'éditeur. En espérant donc avoir enfin des nouvelles sur le très attendu Resident Evil Veronica (ou pourquoi pas sur le DLC narratif de Resident Evil Requiem).

Et avant tout ça, on n'oublie pas également la sortie du Tome 1 de Resident Evil Death Island, qui sera disponible dans les librairies le 3 septembre.

Un mois de septembre chargé en attentes donc pour les fans de la célèbre série de Capcom.


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    posted the 09/02/2026 at 10:32 AM by marchand2sable
    comments (9)
    adamjensen posted the 09/02/2026 at 10:55 AM
    J'espère du Gameplay pour Resident Evil Veronica ou le DLC de Requiem.
    marchand2sable posted the 09/02/2026 at 11:29 AM
    adamjensen

    Les goodies de Claire pour le stand TGS c’est bon signe

    Moi c’est surtout la moto que je veux voir pour savoir si le jeu sera en semi open world ou plutôt linéaire.
    adelf posted the 09/02/2026 at 12:06 PM
    Grosse présentation de MH Ascendance et trailers d'armes en compte à rebours jusqu'au 16. La hype monte.
    marchand2sable posted the 09/02/2026 at 12:15 PM
    adelf

    Je trouve que les présentations en montrent parfois beaucoup trop. Perso je me suis privé de la présentation de DD2 Dark Arisen pour garder la surprise totale jusqu’en octobre. J’ai juste vu qu’il y avait un loup sur la miniature YouTube aux côtés de l’Arisen. Je ne sais pas si c’est une nouvelle classe mais vivement !
    adamjensen posted the 09/02/2026 at 12:56 PM
    marchand2sable
    soulfull posted the 09/02/2026 at 02:08 PM
    Il est temps pour un nouveau Dmc,Capcom.deconne parfois.
    adelf posted the 09/02/2026 at 03:16 PM
    marchand2sable Oh bah comme d'habitude avec MH ils vont sans doute montrer 80% du contenu avant la sortie. Mais perso, m'amuser à suivre tous les trailers et essayer au fur et à mesure de deviner le roster avec les indices disséminés, j'aime.

    Et pour la louve elle a été présentée dans le trailer de ce matin ouais, mais je ne t'en dis pas plus du coup.
    marchand2sable posted the 09/02/2026 at 07:03 PM
    adelf

    Je vais le saigner ce jeu. Je vais carrément tout refaire pour te dire.

    soulfull

    Abusée l’attente pour le nouveau DMC. Mais je crois que Capcom ne s’attendait pas à ce qu’Itsuno se casse de la boîte. Ils ont pris un bon gros coup de frein mais selon des rumeurs persistantes la licence devrait revenir (DMC 1 remake). Enfin même en dehors des rumeurs, le président de Capcom a dit qu’il voulait remettre la licence sur le devant de la scène. Donc s’il en parle, les développeurs vont suivre. Faut juste être patient.
    soulfull posted the 09/03/2026 at 05:19 AM
    marchand2sable j'espère bien pour Dmc ,parce que même avec le depart d'itsuno,Capcom a les moyens de faire un Remake du 1.l'attente est trop longue.
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