Nintendo Annonce Son Premier Événement Officiel En Inde avec la Switch 1 en vedette--L'événement doit avoir lieu du 5 septembre au 6 septembre 2026 de 12h00 à 22h00 au R City Mall à Mumbai.Les visiteurs pourront essayer une variété de jeux Switch 1 sur le site,Il y aura également des cadeaux pour la marchandise en échange de jeux, de participation à des sondages, ainsi que d'autres activités. Cependant, aucun matériel ou jeu Nintendo ne sera vendu lors de l'événement.--il amusant d'avoir l'impression de voir un retour dans le passé et d'une certaine manière un peu humiliant pour l'Inde mais terriblement pragmatique si l'on considère le niveau de vie réel de l'Inde qui certes s'émancipe mais pris dans sa globalité accuse d'un retard du niveau de vie de sa population ( et infrastructures,etc ) ainsi que d'un pays en retard en ce qui concerne le JV.Pour Nintendo c'est comme un test mais reste surtout cadré dans un plan plus large du marché Asiatique: Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie...On sait que la Switch officiellement s'est vendu 156,6 millions au 6 Août 2026 ( donc là elle doit s'approcher doucement des 157 millions mais on sent un plafond en occident, la console fait presque du surplace).est-ce que l'Inde répondra présent pour ce qui est un produit d'appel, il doit bien exister des millionnaires Indiens et aussi des familles déjà concernés par le JV aux contacts des expatrié et de l'immigration importante en Angleterre.En tout cas la question se pose avec plusieurs pays sans commercialisation officielle, Nintendo peut-il maintenant penser touche le haut du podium?En tout cas selon une étude l'Inde compte presque 1 million de millionnaire donc à partir de là il existe une petite marge de client potentiel ( donc pas obligatoirement millionnaire hein ).Prix sur le marché des importateurs:Nintendo Switch Lite : 22 500 à 23 000 roupies/204-209 €Nintendo Switch classique : 26 000 à 39 000 roupies/ 236-252 €Nintendo Switch OLED : 33 000 à 40 000 roupies/ 300 -364 eurosOn imagine un prix légèrement plus bas car officiel et aussi un Nintendo qui peut tenter de refourguer des stocks Européens avec la batterie soudée.Idée trompeuse mais néanmoins inévitable:Inde : ~1,4 milliard d'habitantsIndonésie : ~290 millionsL'inde n'aura que la Switch 1 tandis que l'Indonésie verra la Switch 1 et 2.On regardera avec attention directement pour cette course au hardware le plus vendu mais indirectement et c'est plus intéressant pour le marché du JV car l'émergence de deux nouveaux marché avec une population importante est une vraie donnée importante ...en réalité elle va de paire avec le basculement de l'économie mondiale l'Asie étant amené à devenir le centre du monde juste de part sa population.