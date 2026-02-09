Nintendo Annonce Son Premier Événement Officiel En Inde avec la Switch 1 en vedette
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L'événement doit avoir lieu du 5 septembre au 6 septembre 2026 de 12h00 à 22h00 au R City Mall à Mumbai.
Les visiteurs pourront essayer une variété de jeux Switch 1 sur le site, y compris Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et plus encore.
Il y aura également des cadeaux pour la marchandise en échange de jeux, de participation à des sondages, ainsi que d'autres activités. Cependant, aucun matériel ou jeu Nintendo ne sera vendu lors de l'événement.
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il amusant d'avoir l'impression de voir un retour dans le passé et d'une certaine manière un peu humiliant pour l'Inde mais terriblement pragmatique si l'on considère le niveau de vie réel de l'Inde qui certes s'émancipe mais pris dans sa globalité accuse d'un retard du niveau de vie de sa population ( et infrastructures,etc ) ainsi que d'un pays en retard en ce qui concerne le JV.
Pour Nintendo c'est comme un test mais reste surtout cadré dans un plan plus large du marché Asiatique: Inde, Singapour, Thaïlande, Indonésie...
On sait que la Switch officiellement s'est vendu 156,6 millions au 6 Août 2026 ( donc là elle doit s'approcher doucement des 157 millions mais on sent un plafond en occident, la console fait presque du surplace).
est-ce que l'Inde répondra présent pour ce qui est un produit d'appel, il doit bien exister des millionnaires Indiens et aussi des familles déjà concernés par le JV aux contacts des expatrié et de l'immigration importante en Angleterre.
En tout cas la question se pose avec plusieurs pays sans commercialisation officielle, Nintendo peut-il maintenant penser touche le haut du podium?
En tout cas selon une étude l'Inde compte presque 1 million de millionnaire donc à partir de là il existe une petite marge de client potentiel ( donc pas obligatoirement millionnaire hein ).
Prix sur le marché des importateurs:
Nintendo Switch Lite : 22 500 à 23 000 roupies/204-209 €
Nintendo Switch classique : 26 000 à 39 000 roupies/ 236-252 €
Nintendo Switch OLED : 33 000 à 40 000 roupies/ 300 -364 euros
On imagine un prix légèrement plus bas car officiel et aussi un Nintendo qui peut tenter de refourguer des stocks Européens avec la batterie soudée.
Donc Nintendo débute en Inde en septembre mais également en Indonésie en décembre.
Idée trompeuse mais néanmoins inévitable:
Inde : ~1,4 milliard d'habitants
Indonésie : ~290 millions
L'inde n'aura que la Switch 1 tandis que l'Indonésie verra la Switch 1 et 2.
On regardera avec attention directement pour cette course au hardware le plus vendu mais indirectement et c'est plus intéressant pour le marché du JV car l'émergence de deux nouveaux marché avec une population importante est une vraie donnée importante ...en réalité elle va de paire avec le basculement de l'économie mondiale l'Asie étant amené à devenir le centre du monde juste de part sa population.
Mais si ils n'ont pas d'argent pour du PQ et des WCs quid de la Switch ?
Ils pourront arrêter de scam les gens sur internet ?
La couleur curry pour les coques existent ?
De plus les millionnaires peuvent déjà importer des Switch 2...bah ils sont millionnaires donc le fric c'est pas un souci.
regarde par exemple au Brésil ou les consoles SEGA ont toujours la cote avec des ressotties régulières de Master Systems ou de Megadrive avec des jeux inclus (officielles sous licence SEGA fabriquées par Tec Toy).
Au contraire c'est plus un bon move pour Nintendo que de se lancer en Inde et les marché émergents.
Les Championnats du Monde de Pokémon 2027 se tiendront à Singapour
et
l'ouverture d'un parc Nintendo Universal à Singapour.
Singapour étant le pays laboratoire qui est maintenant suivi et cité en exemple dans le monde pour sa réussite
:P
J'espère qu'on aura des chiffres
Après concrètement, le record à battre concerne les unités produites et non pas celles vendues, donc il va encore falloir quelques années avant de savoir exactement combien de consoles Nintendo Switch Nintendo aura produites, mais il est fort possible que les 160 millions soient dépassés à terme.
Sinon Nintendo intégrerai ses machines changées en sav.