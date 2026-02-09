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Mario Kart 8 Deluxe
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name : Mario Kart 8 Deluxe
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
multiplayer : oui
european release date : 04/28/2017
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[Mario Kart 8 Deluxe] Va t-il surpasser Mario Kart World apès cette MAJ sur Switch 2?


Il semblerait que Nintendo n'en ait pas encore fini avec Mario Kart 8 Deluxe, puisque l'entreprise a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour pour ce titre sur Switch.

Cette mise à jour inclut la prise en charge de la Switch 2, réduit les temps de chargement, ajoute le support pour 5 à 8 joueurs en mode multijoueur ainsi que la fonctionnalité CameraPlay. Voici les détails complets issus de la page d'assistance officielle de Nintendo :

Prise en charge du système Nintendo Switch 2
Ajout de la prise en charge de l'écran de la Nintendo Switch 2 et des téléviseurs haute résolution, offrant une image plus nette.
Réduction du temps de chargement avant le début des courses et des batailles.
Ajout de la prise en charge de 5 à 8 joueurs en mode multijoueur.
Vous pouvez connecter jusqu'à sept manettes Nintendo Switch (Joy-Con ou manettes Pro Nintendo Switch) au système Nintendo Switch 2. Pour jouer à huit, il est nécessaire de disposer d'au moins une manette Joy-Con 2 ou d'une manette Pro Nintendo Switch 2.
Ajout de la prise en charge de CameraPlay.
Une caméra USB (vendue séparément) est requise pour utiliser CameraPlay.
Les joueurs peuvent activer ou désactiver la caméra dans les modes multijoueur (2 à 4 joueurs) et jeu en ligne.
Pour utiliser une caméra en ligne, les joueurs doivent participer à une session GameChat. Les images de la caméra et le son du microphone ne seront transmis qu'aux membres du GameChat.
Lorsque la caméra est activée, le visage du joueur s'affiche pendant la course.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/mario-kart-8-deluxe-has-been-updated-to-version-4-0-0-here-are-the-full-patch-notes/
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    kisukesan, burningcrimson, aeris201, kevinmccallisterrr
    posted the 09/02/2026 at 03:14 AM by link49
    comments (55)
    kinectical posted the 09/02/2026 at 03:46 AM
    World va complètement disparaître
    ravyxxs posted the 09/02/2026 at 04:02 AM
    World est teeeellement oublié

    MK8 le boss des boss
    cyr posted the 09/02/2026 at 05:09 AM
    Il y a du niveau ici.

    Aucun nouveau circuit, perso etc.....

    Vous en avez pas marre de jouer au même jeux depuis la wii u pour certains ?
    burningcrimson posted the 09/02/2026 at 05:19 AM
    Oh putain RiP MK world ! THE KING IS BACK !!!
    derno posted the 09/02/2026 at 05:26 AM
    je n'ai aucune opportunité pour le faire mais j'avoue que j'aimerais bien tester une partie local en splitscreen à 8.
    burningcrimson posted the 09/02/2026 at 05:26 AM
    Link49 Franchement merci pour la news, j'étais vraiment pas au courant ! Ha ça fait trop plaisir
    kikoo31 posted the 09/02/2026 at 05:36 AM
    cyr non mais beaucoup ont en marre de MkWorld déjà...
    fdestroyer posted the 09/02/2026 at 05:37 AM
    Mais purée WHAATTT, quand-même c'est les champions pour shadow-drop des trucs invraissemblable! Est-ce qu'ils ont par la même occasion monté le framerate à 60 quand on joue à 3 ou 4? ça serai la cerise

    cyr lol y'a 92 circuits xD ils vont pas en rajouter sur le 8 aujourd'hui, c'est sur World qu'il faudrait qu'ils se bougent le cul surtout!
    burningcrimson posted the 09/02/2026 at 05:39 AM
    Putain le jeu est clean sur switch 2
    burningcrimson posted the 09/02/2026 at 05:41 AM
    cyr Désolé mais entre les deux jeux y a pas photos. Et puis rien ne t'oblige à y jouer
    badeuh posted the 09/02/2026 at 05:41 AM
    Vu les éléments toujours manquants de MKW, cette MàJ va lui faire mal.
    maxx posted the 09/02/2026 at 05:54 AM
    C’est quand même triste la gestion de World… Le fameux prix élevé laissant sous entendre un jeu à service avec un super suivi, bah pas du tout… Faut vraiment qu’ils se bougent le cul c’est gênant…
    kiryukazuma posted the 09/02/2026 at 05:57 AM
    du coup le mode 4 players passe en 60 fps ??? ca serait excellent
    thorsan posted the 09/02/2026 at 06:13 AM
    Le problème de world en ce qui me concerne, c'est les 24 perso trop brouillons du coup en championnat mais top en mode survie.
    La vitesse également qui est lente (vivement le mode 200C).
    Pour finir le slide qui n'est pas assez récompensé en gain de vitesse pour ceux comme moi qui ne le métrise pas.
    En ce qui concerne de nouveaux circuits on sait tous que cela va arriver !

    Le jeu est là pour durer 8 ans au moins .
    Mario kart 8 est encore peaufiné à ce jour alors qu'il est sorti sur wiiu
    cyr posted the 09/02/2026 at 06:19 AM
    link49. En enlevant ma switch2 du dock ce matin, c'est smash bros qui c'est mis a jour. Tu a pas d'info pour smash bross?
    greggy posted the 09/02/2026 at 06:29 AM
    kiryukazuma malheureusement non, c'est un peu mieux mais clairement pas en 60 fps
    apejy posted the 09/02/2026 at 06:34 AM
    Seum, je l’ai fini récemment
    link49 posted the 09/02/2026 at 06:49 AM
    burningcrimson de rien.

    cyr je crois que c'est juste des petites améliorations.

    En tout cas je pense que je vais lâcher World pour le 8 lors des soirées entre potes. Parfait pour jouer à plus de 4.
    wickette posted the 09/02/2026 at 06:50 AM
    Ils ont foiré world bien comme il faut aussi…alors que c’etait facile de uuste faire ce que les gens veulent en mieux

    Le système de saut impératif à maîtriser est in-tank-able. Tu passes plus de temps sur les murs que sur la piste

    Des que j’ai vu le mode balade vide et qu’on ne pouvait meme plus customiser notre kart avec les pneus et tout je me suis dit ils sont à coté de la plaque
    link49 posted the 09/02/2026 at 06:59 AM
    maxx je pense qu'il faudrait qu'ils sortent un gros DLC en fin d'année pour relancer le jeu.
    aeris201 posted the 09/02/2026 at 07:21 AM
    Superbe

    Mais apres avoir gouté a MK World je ne peux plus revenir sur 8 Deluxe
    kiryukazuma posted the 09/02/2026 at 07:29 AM
    greggy Ah mince...je comprend pas... c'était la bonne occasion... Flemmardise ou oublie... je comprends jamais comment on arrive pas à faire proche de la perfection... Comme s'il fallait toujours nous frustrer pour garder le controle...
    nicolasgourry posted the 09/02/2026 at 07:32 AM
    fdestroyer maxx burningcrimson c'est pour ça que je n'achète plus les jeux de "Sport" (Kart, tennis etc) de Nintendo à leur sortie ; j'attends au minimum un an et demi pour avoir la version "finie" du jeu, sachant que Nintendo met à jour la version "boîte".
    greggy posted the 09/02/2026 at 07:37 AM
    kiryukazuma Idem, je ne comprends pas… Tu arrives à mettre du local à 8 joueurs, mais tu n’es même pas capable de proposer du 60fps en multi à 3-4 joueurs. C’est ça, le Nintendo de maintenant. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas…

    C’était pourtant la première chose qui aurait dû profiter de la puissance de la Switch 2, mais non, c’est apparemment trop demander.
    rogeraf posted the 09/02/2026 at 07:59 AM
    Wouah je suis choqué, quelle résolution pour la télé 1440p ou 2160p cyr j'ai laché sur wii vers 2018, je ne serais pas contre d'y retourner sur switch 2 pour vous mettre une fessée avec mon skill bip bip légendaire !!
    hyoga57 posted the 09/02/2026 at 08:13 AM
    cyr Lol, c’est l’opus le plus complet. T’as cru qu’on allait tous jouer à l’horrible Mario Kart World ?
    ducknsexe posted the 09/02/2026 at 08:21 AM
    Plus personne ne joue a MK8D surtout sur Switch 2

    Tout ce que je connais sont sur World. Un fantastique Jeux a ciel ouvert .
    apejy posted the 09/02/2026 at 08:32 AM
    ducknsexe stop de mytho par contre pour tenter de réhabiliter MKW.
    ducknsexe posted the 09/02/2026 at 08:49 AM
    apejy Sur Switch 2, MKW reste le jeu le plus joué, et c’est d’autant plus impressionnant qu’il y a désormais beaucoup plus de jeux disponibles sur le marché, même si Mario Kart 8 Deluxe reste le patron.
    j9999 posted the 09/02/2026 at 09:24 AM
    cyr je trouve que ton premier commentaire donne l'impression d'un QI faible... C'est évident qu'ils vont pas ajouter de nouveaux circuits, on est sur mk world maintenant, et mk 8 est déjà ultra complet. En revanche il y a énormément de gens qui sont restés sur mk8 car pas encore de switch 2 ou déçu de world, donc cette mise a jour est extrêmement bien venue. On devrait souligner ce type d'effort plutôt que de dire des âneries genre "toujours sur le même jeu depuis 10 ans". D'abord un jeu n'a pas besoin d'être récent pour être joué, tu peux parfaitement jouer a tetris sur NES qui continue d'ailleurs a être pratiqué en tournoi et qui continuera toujours. Pareil pour street fighter 2, Mario Bros, mario 64, smash game cube et j'en passé.... Ce sont des jeux a rejouabilité infinie, on est pas sur un AAA wokiste style last of us, qui se range au placard 1 mois après sa sortie. Tu prends un jeu d'échec c'est pareil' un plateau et des pions suffisent, pas besoin "d'évolution". Les jeux ont ont pas tous la même vocation, ya des intemporels et des "jeux du mois". Ensuite, la Switch 1 est encore active et continue son bout de chemin indépendamment de la 2.

    Ceci dit je pense que tu dis ça un peu pour faire un pied de nez à ceux qui mette une étiquette de mauvais jeu a mk world. Ce gens là le font pour casser le line up ns2, ça sert la rethorique visant à dire aux gens que la Ns2 ne vaut pas le coup. Pour ces gens là c'est bien les rembarrer en rappelant que Mk world n'est pas du tout un mauvais jeu, c'est juste différent, c'est comme ça qu'il faut le prendre
    j9999 posted the 09/02/2026 at 09:28 AM
    apejy on mitonne pas pour réhabiliter un jeu, on mitonne pour descendre un jeu. Faut arrêter l'inversion accusatoire type d'une société qui baigne dans la cancel culture...
    apejy posted the 09/02/2026 at 09:45 AM
    ducknsexe dans ce cas ne dis pas « plus personne ne joue à MK8 »

    Déjà pour commencer, tu n’en as aucune idée et puis j’en ai vu un paquet râler de MKW et retourner sur MK8D.

    Bref.
    rogeraf posted the 09/02/2026 at 10:21 AM
    1440p, 2160p ? Ou soyons fou, un 5320p des familles
    apejy posted the 09/02/2026 at 10:40 AM
    j9999 ha donc pour toi quand ducknsexe dit littéralement « plus personne joue à MK8D » tu approuves ?

    Ça c’est pas un mytho pour toi ? Sérieusement ?
    Je ne vois pas le rapport avec le cancel culture, tu pars un peu trop loin dans ton délire..
    cyr posted the 09/02/2026 at 10:42 AM
    j9999 et tu te dit pas (tu dois avoir un qi élevé) que j'en ai ras le bolle du 8 que je bouffe depuis la wii u peut-être ?
    Ça ne t'ai pas peut-être venu a l'idée ?

    Il y aurai eu de nouveau circuit sur le 8, j'y serais retourné avec plaisir.


    Mais petit conseil, quand on commence a répondre en attaquant, c'est signe d'une étroitesse d'esprit. Je n'en dirais pas plus. J'en pense pas moin.
    apejy posted the 09/02/2026 at 10:48 AM
    j9999 je viens de me rendre compte que tu approuves le mytho pour encenser un jeu. Putain

    Le fanboyisme vous fait perdre la raison
    mooplol posted the 09/02/2026 at 11:05 AM
    Mk8 est le mario kart le plus complet qu’on verra jamais. Mais franchement le mode survie de world est excellent
    cyr posted the 09/02/2026 at 11:11 AM
    Mario kart world est deuxième du top eshop depuis quelque semaine .

    Donc bon.
    .

    Mais s'il pouvait virer les course en 3 tour sur world, vu que trop choisissent ce type de circuit.

    Mais au moins avec world, tous le monde esr sur un pied d'égalité vu qu'il y a pas de modification de kart.

    Y en avais marre sur le 8 que la moitier choisissent les même perso et kart....(sûrement des ancien du snaking)(mais bon y a rien a gagner a arriver premier)
    ducknsexe posted the 09/02/2026 at 11:40 AM
    apejy Mais il n’y a pratiquement plus personne qui joue à Mario Kart 8 Deluxe sur Switch 2, qu’est-ce que tu racontes ? À part quelques clampins, évidemment.

    Mario Kart World s’est vendu à peu près à 15 millions d’exemplaires en bundle. Les joueurs avaient également le choix de prendre la Switch 2 sans jeu, mais ils ont massivement préféré le pack avec Mario Kart World.

    Et ceux qui affirment avoir été déçus par MKW et être retournés sur MK8D, à mon avis, n’ont tout simplement pas de Switch 2. Parce qu’une fois qu’on a goûté à Mario Kart World, revenir sur MK8D, c’est quand même un sacré retour en arrière.
    ducknsexe posted the 09/02/2026 at 11:47 AM
    Mario Kart 8 Deluxe sur Switch 1, je ne dis pas le contraire : le jeu est encore aujourd’hui l’un des plus joués, et en termes de ventes, c’est clairement le roi des jeux de kart.

    Mais descendre le nouveau Mario Kart World simplement parce qu’il apporte énormément de nouveautés. Les joueurs réclamaient du changement et de la nouveauté depuis des années, et maintenant qu’ils les ont, certains refusent de les accepter.
    apejy posted the 09/02/2026 at 11:48 AM
    ducknsexe tu le sors d’où ces données ? De ton cul ?

    On voit littéralement encore MK8D dans les charts mondiaux. Arrête donc d’inventer des chiffres que personne ne connaît à ce jour.

    Mario Kart 8 Deluxe c’est +70 millions de ventes au cas où
    apejy posted the 09/02/2026 at 11:49 AM
    Quand je parle de donnée évidemment c’est sur ton affirmation que personne ne joue à MK8D sur Switch 2, pas des chiffres de vente de MKW, je précise on ne sait jamais
    apejy posted the 09/02/2026 at 11:54 AM
    ducknsexe Et ceux qui affirment avoir été déçus par MKW et être retournés sur MK8D, à mon avis, n'ont tout simplement pas de Switch 2.

    Encore une information sorti tout droit de ton imaginaire, j’ai la Switch 2 et MKW. J’ai été déçu de ce MKW qui est full ligne droite, sans mentir, je me suis littéralement endormi Switch 2 à la main sur une course en ligne droite tellement je me faisais chier. MK8D est meilleur et je me satisfait bien de le relancer de temps en temps.

    Tu ne me crois pas que j’ai une Switch 2 ? Tu as qu’à demander à Link49 de checker sa liste d’amis Switch pour voir, actuellement je suis sur Splatoon Raiders.
    benichou posted the 09/02/2026 at 11:54 AM
    Même Nintendo reconnaît implicitement avec cette maj que MKW n’a pas le succès de son prédécesseur.
    Et pour cause il est tellement mal branlé, peu fun à jouer et avec un contenu famélique en comparaison de MK8DX
    apejy posted the 09/02/2026 at 11:55 AM
    benichou oui, c’est une preuve qu’il y a encore du monde sur MK8D (joueurs Switch et Switch 2 inclus)
    ducknsexe posted the 09/02/2026 at 12:04 PM
    apejy 70 millions sur 2 supports, avec une durée de vie de 12 ans… Mario Kart World, lui, était encore tout frais. On verra où il en sera lorsqu’il aura eu plusieurs années et plusieurs supports pour s’installer, petit génie.

    Et pour les sources, c’est simplement une question de cohérence : Mario Kart World s’est vendu à 14,70 millions d’exemplaires dans le monde selon le dernier bilan de Nintendo de mai 2026. Tu crois vraiment qu’un jeu qui atteint déjà ce chiffre aussi rapidement est un échec ?


    Que tu aies une Switch 2 et que tu sois déçu de Mario Kart World, je ne le remets absolument pas en question. Tu as parfaitement le droit de préférer MK8D et de trouver certaines courses trop linéaires.
    Mais ton expérience personnelle ne devient pas une vérité générale pour autant. Dire je me suis ennuyé ne prouve pas que le jeu est mauvais ou que les joueurs le rejettent. Il faudrait plutôt regarder les chiffres de ventes, la fréquentation en ligne et la réception globale du jeu.
    benichou posted the 09/02/2026 at 12:10 PM
    apejy
    ducknsexe c’est pas parce que toi tu t’es amusé sur cet épisode médiocre que le jeu est bon ou que les joueurs l’adorent.
    cail2 posted the 09/02/2026 at 12:23 PM
    Le prochain patch de MKW renommera le jeu en MK8.2
    apejy posted the 09/02/2026 at 12:26 PM
    ducknsexe Déjà, je n’ai absolument pas parlé d’échec commercial concernant MKW, ne déforme pas mes propos. Là tu inventes encore des choses que je n’ai jamais dites.

    Je corrige simplement ton affirmation selon laquelle « il n’y a personne sur MK8D ». C’est juste faux, ton argumentaire c’est juste de la spéculation.

    Actuellement, il y a potentiellement +70 millions de joueurs qui peuvent lancer MK8D, contre 14,70 millions de l’autre côté. Donc dire qu’il n’y a « personne » sur MK8D n’a aucun sens, d’autant plus que parmi les acheteurs de MKW, certains ont été déçus et sont retournés sur MK8D (dont moi).

    Concernant mon avis sur MKW, il est globalement bon, mais le jeu reste décevant à mes yeux. J’ai le droit de le penser ou pas ? Tout n’est pas tout blanc ou tout noir.

    Je m’attendais vraiment à ce que MKW soit meilleur que MK8D après sa présentation officielle. Au final, ça a été une vraie douche froide, surtout concernant les sections inter-circuits (je ne connais pas le terme exact) après la première course.

    Ça consiste globalement en une longue session ligne droite jusqu’à atteindre le circuit en retirant les trois tours classiques contre un tour. Comment te dire que ça ne se prête pas bien sur un jeu comme Mario Kart où le but est de bien négocier les virages en dérapant, atteindre les passages pour prendre un boost ou couper le circuit. Là notre seule chance de rattraper l’autre en face durant les lignes droites c’est de lui bombarder la gueule en ayant les bons items sachant que le premier doit jongler entre bananes et pièces, super…

    Puis le mode en ligne qui impose ce type de course, beaucoup de joueurs en ont eu marre d’où l’astuce du mode aléatoire.

    Par contre, ça ne m’a pas empêché de le terminer à 100 % (Mode normal et Survie), en dehors des collectibles de l’OW car osef.
    cyr posted the 09/02/2026 at 01:08 PM
    apejy il y a eu une mise a jour sur world qui a rajouté des virage dans le slignes droite.

    Après vu le nombre de participants, si on commence a mettre des circuits sinueux, bonjour le bordel

    Dans world il est presque impossible de prendre suffisamment d'avance pour qu'une carapace bleu ne nous fasse pas perdre.

    La course n'est pas jouer tant qu'on a pas franchie la ligne d'arriver.

    Dans le 8 quand tu connais bien le circuit, tu peux prendre beaucoup d'avance. D'ailleurs c'est a cause de ça que j'ai laisser tomber le 8 , car c'était trop facile de finir premier. Aucun intérêt pour moi de jouer a un beux ou je suis presque sûr de gagner a chaque partie.....

    Dans le world, rien n'est gagner d'avance. Et il est rare qu'un gagnant d'une course gagne la suivante....chaque course est unique

    Et tu peux te bouffer 2 carapace bleu d'affiler alors que sur le 8 en général, il y a qu'une carapace bleu par course.
    apejy posted the 09/02/2026 at 01:59 PM
    cyr si tu parles du solo du 8, oui clairement. En multi en revanche c'est une autre histoire.

    Dans MKW, l’IA triche, donc ce n’est pas vraiment mieux. Quoi qu’il arrive, le deuxième sera toujours collé à ton cul, non pas parce qu’il est particulièrement fort, mais simplement parce qu’il a été codé comme ça. Pour ça que de nombreux bon joueurs ont galéré à maintenir la 1ère place dans le mode Survie solo.

    Il existe d’ailleurs une source qui confirme que plus tu maîtrises les dérapages pendant une course, les raccourcis, les rails, etc. plus l’IA devient agressive et te bombarde. À l’inverse, plus tu joues mal, plus elle te laisse tranquille.

    https://www.reddit.com/r/mariokart/comments/1l6bb7p/psa_after_testing_the_ai_in_mkws_single_player/

    https://www.polygon.com/gaming/606473/mario-kart-world-adaptive-ai-difficulty-drift-rubberbanding/
    masharu posted the 09/02/2026 at 03:24 PM
    Cyr qui continue à faire l'idiot à ne pas comprendre l'intérêt de MK8D .
    sonilka posted the 09/02/2026 at 05:43 PM
    En terme de gameplay non mais pour le reste y a pas eu besoin de la MàJ pour qu'il surpasse World. Nintendo fait une nouvelle fois du Nintendo avec World. Ils vont faire un suivi qui va s'étaler sur des années pour le contenu et continuer d'ignorer la plupart des reproches fait au jeu par les joueurs assidus. Mais ils s'en foutent, la cible c'est le grand public et il peut jouer à MK dans un monde ouvert ce qui lui suffit amplement.
    burningcrimson posted the 09/02/2026 at 10:41 PM
    nicolasgourry Je comprends, perso j ai eu MK world en bundle avec la console
    burningcrimson posted the 09/03/2026 at 01:57 AM
    ducknsexe On trouve plus facilement des games sur MK8 dx que MK world et je suisbsur le server US donc le clampin c est bien toi
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