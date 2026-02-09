Il semblerait que Nintendo n'en ait pas encore fini avec Mario Kart 8 Deluxe, puisque l'entreprise a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour pour ce titre sur Switch.
Cette mise à jour inclut la prise en charge de la Switch 2, réduit les temps de chargement, ajoute le support pour 5 à 8 joueurs en mode multijoueur ainsi que la fonctionnalité CameraPlay. Voici les détails complets issus de la page d'assistance officielle de Nintendo :
Prise en charge du système Nintendo Switch 2
Ajout de la prise en charge de l'écran de la Nintendo Switch 2 et des téléviseurs haute résolution, offrant une image plus nette.
Réduction du temps de chargement avant le début des courses et des batailles.
Ajout de la prise en charge de 5 à 8 joueurs en mode multijoueur.
Vous pouvez connecter jusqu'à sept manettes Nintendo Switch (Joy-Con ou manettes Pro Nintendo Switch) au système Nintendo Switch 2. Pour jouer à huit, il est nécessaire de disposer d'au moins une manette Joy-Con 2 ou d'une manette Pro Nintendo Switch 2.
Ajout de la prise en charge de CameraPlay.
Une caméra USB (vendue séparément) est requise pour utiliser CameraPlay.
Les joueurs peuvent activer ou désactiver la caméra dans les modes multijoueur (2 à 4 joueurs) et jeu en ligne.
Pour utiliser une caméra en ligne, les joueurs doivent participer à une session GameChat. Les images de la caméra et le son du microphone ne seront transmis qu'aux membres du GameChat.
Lorsque la caméra est activée, le visage du joueur s'affiche pendant la course.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/09/mario-kart-8-deluxe-has-been-updated-to-version-4-0-0-here-are-the-full-patch-notes/
MK8 le boss des boss
Aucun nouveau circuit, perso etc.....
Vous en avez pas marre de jouer au même jeux depuis la wii u pour certains ?
cyr lol y'a 92 circuits xD ils vont pas en rajouter sur le 8 aujourd'hui, c'est sur World qu'il faudrait qu'ils se bougent le cul surtout!
La vitesse également qui est lente (vivement le mode 200C).
Pour finir le slide qui n'est pas assez récompensé en gain de vitesse pour ceux comme moi qui ne le métrise pas.
En ce qui concerne de nouveaux circuits on sait tous que cela va arriver !
Le jeu est là pour durer 8 ans au moins .
Mario kart 8 est encore peaufiné à ce jour alors qu'il est sorti sur wiiu
cyr je crois que c'est juste des petites améliorations.
En tout cas je pense que je vais lâcher World pour le 8 lors des soirées entre potes. Parfait pour jouer à plus de 4.
Le système de saut impératif à maîtriser est in-tank-able. Tu passes plus de temps sur les murs que sur la piste
Des que j’ai vu le mode balade vide et qu’on ne pouvait meme plus customiser notre kart avec les pneus et tout je me suis dit ils sont à coté de la plaque
Mais apres avoir gouté a MK World je ne peux plus revenir sur 8 Deluxe
C’était pourtant la première chose qui aurait dû profiter de la puissance de la Switch 2, mais non, c’est apparemment trop demander.
Tout ce que je connais sont sur World. Un fantastique Jeux a ciel ouvert .
Ceci dit je pense que tu dis ça un peu pour faire un pied de nez à ceux qui mette une étiquette de mauvais jeu a mk world. Ce gens là le font pour casser le line up ns2, ça sert la rethorique visant à dire aux gens que la Ns2 ne vaut pas le coup. Pour ces gens là c'est bien les rembarrer en rappelant que Mk world n'est pas du tout un mauvais jeu, c'est juste différent, c'est comme ça qu'il faut le prendre
Déjà pour commencer, tu n’en as aucune idée et puis j’en ai vu un paquet râler de MKW et retourner sur MK8D.
Bref.
Ça c’est pas un mytho pour toi ? Sérieusement ?
Je ne vois pas le rapport avec le cancel culture, tu pars un peu trop loin dans ton délire..
Ça ne t'ai pas peut-être venu a l'idée ?
Il y aurai eu de nouveau circuit sur le 8, j'y serais retourné avec plaisir.
Mais petit conseil, quand on commence a répondre en attaquant, c'est signe d'une étroitesse d'esprit. Je n'en dirais pas plus. J'en pense pas moin.
Le fanboyisme vous fait perdre la raison
Donc bon.
.
Mais s'il pouvait virer les course en 3 tour sur world, vu que trop choisissent ce type de circuit.
Mais au moins avec world, tous le monde esr sur un pied d'égalité vu qu'il y a pas de modification de kart.
Y en avais marre sur le 8 que la moitier choisissent les même perso et kart....(sûrement des ancien du snaking)(mais bon y a rien a gagner a arriver premier)
Mario Kart World s’est vendu à peu près à 15 millions d’exemplaires en bundle. Les joueurs avaient également le choix de prendre la Switch 2 sans jeu, mais ils ont massivement préféré le pack avec Mario Kart World.
Et ceux qui affirment avoir été déçus par MKW et être retournés sur MK8D, à mon avis, n’ont tout simplement pas de Switch 2. Parce qu’une fois qu’on a goûté à Mario Kart World, revenir sur MK8D, c’est quand même un sacré retour en arrière.
Mais descendre le nouveau Mario Kart World simplement parce qu’il apporte énormément de nouveautés. Les joueurs réclamaient du changement et de la nouveauté depuis des années, et maintenant qu’ils les ont, certains refusent de les accepter.
On voit littéralement encore MK8D dans les charts mondiaux. Arrête donc d’inventer des chiffres que personne ne connaît à ce jour.
Mario Kart 8 Deluxe c’est +70 millions de ventes au cas où
Encore une information sorti tout droit de ton imaginaire, j’ai la Switch 2 et MKW. J’ai été déçu de ce MKW qui est full ligne droite, sans mentir, je me suis littéralement endormi Switch 2 à la main sur une course en ligne droite tellement je me faisais chier. MK8D est meilleur et je me satisfait bien de le relancer de temps en temps.
Tu ne me crois pas que j’ai une Switch 2 ? Tu as qu’à demander à Link49 de checker sa liste d’amis Switch pour voir, actuellement je suis sur Splatoon Raiders.
Et pour cause il est tellement mal branlé, peu fun à jouer et avec un contenu famélique en comparaison de MK8DX
Et pour les sources, c’est simplement une question de cohérence : Mario Kart World s’est vendu à 14,70 millions d’exemplaires dans le monde selon le dernier bilan de Nintendo de mai 2026. Tu crois vraiment qu’un jeu qui atteint déjà ce chiffre aussi rapidement est un échec ?
Que tu aies une Switch 2 et que tu sois déçu de Mario Kart World, je ne le remets absolument pas en question. Tu as parfaitement le droit de préférer MK8D et de trouver certaines courses trop linéaires.
Mais ton expérience personnelle ne devient pas une vérité générale pour autant. Dire je me suis ennuyé ne prouve pas que le jeu est mauvais ou que les joueurs le rejettent. Il faudrait plutôt regarder les chiffres de ventes, la fréquentation en ligne et la réception globale du jeu.
ducknsexe c’est pas parce que toi tu t’es amusé sur cet épisode médiocre que le jeu est bon ou que les joueurs l’adorent.
Je corrige simplement ton affirmation selon laquelle « il n’y a personne sur MK8D ». C’est juste faux, ton argumentaire c’est juste de la spéculation.
Actuellement, il y a potentiellement +70 millions de joueurs qui peuvent lancer MK8D, contre 14,70 millions de l’autre côté. Donc dire qu’il n’y a « personne » sur MK8D n’a aucun sens, d’autant plus que parmi les acheteurs de MKW, certains ont été déçus et sont retournés sur MK8D (dont moi).
Concernant mon avis sur MKW, il est globalement bon, mais le jeu reste décevant à mes yeux. J’ai le droit de le penser ou pas ? Tout n’est pas tout blanc ou tout noir.
Je m’attendais vraiment à ce que MKW soit meilleur que MK8D après sa présentation officielle. Au final, ça a été une vraie douche froide, surtout concernant les sections inter-circuits (je ne connais pas le terme exact) après la première course.
Ça consiste globalement en une longue session ligne droite jusqu’à atteindre le circuit en retirant les trois tours classiques contre un tour. Comment te dire que ça ne se prête pas bien sur un jeu comme Mario Kart où le but est de bien négocier les virages en dérapant, atteindre les passages pour prendre un boost ou couper le circuit. Là notre seule chance de rattraper l’autre en face durant les lignes droites c’est de lui bombarder la gueule en ayant les bons items sachant que le premier doit jongler entre bananes et pièces, super…
Puis le mode en ligne qui impose ce type de course, beaucoup de joueurs en ont eu marre d’où l’astuce du mode aléatoire.
Par contre, ça ne m’a pas empêché de le terminer à 100 % (Mode normal et Survie), en dehors des collectibles de l’OW car osef.
Après vu le nombre de participants, si on commence a mettre des circuits sinueux, bonjour le bordel
Dans world il est presque impossible de prendre suffisamment d'avance pour qu'une carapace bleu ne nous fasse pas perdre.
La course n'est pas jouer tant qu'on a pas franchie la ligne d'arriver.
Dans le 8 quand tu connais bien le circuit, tu peux prendre beaucoup d'avance. D'ailleurs c'est a cause de ça que j'ai laisser tomber le 8 , car c'était trop facile de finir premier. Aucun intérêt pour moi de jouer a un beux ou je suis presque sûr de gagner a chaque partie.....
Dans le world, rien n'est gagner d'avance. Et il est rare qu'un gagnant d'une course gagne la suivante....chaque course est unique
Et tu peux te bouffer 2 carapace bleu d'affiler alors que sur le 8 en général, il y a qu'une carapace bleu par course.
Dans MKW, l’IA triche, donc ce n’est pas vraiment mieux. Quoi qu’il arrive, le deuxième sera toujours collé à ton cul, non pas parce qu’il est particulièrement fort, mais simplement parce qu’il a été codé comme ça. Pour ça que de nombreux bon joueurs ont galéré à maintenir la 1ère place dans le mode Survie solo.
Il existe d’ailleurs une source qui confirme que plus tu maîtrises les dérapages pendant une course, les raccourcis, les rails, etc. plus l’IA devient agressive et te bombarde. À l’inverse, plus tu joues mal, plus elle te laisse tranquille.
https://www.reddit.com/r/mariokart/comments/1l6bb7p/psa_after_testing_the_ai_in_mkws_single_player/
https://www.polygon.com/gaming/606473/mario-kart-world-adaptive-ai-difficulty-drift-rubberbanding/