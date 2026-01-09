Alors que Rockstar Games reste encore très discret concernant les éventuelles fonctionnalités multijoueur de GTA 6, le studio continue de faire évoluer GTA Online sur PC. La prochaine étape se fera du côté du roleplay avec l’arrivée de NoPixel 5, une nouvelle version développée avec le soutien officiel de Rockstar Games.L’histoire entre Rockstar Games et l’univers du RP ne date pas d’hier. Il y a plusieurs années, le studio avait notamment acquis l’équipe derrière FiveM ainsi que la technologie utilisée par cette plateforme devenue incontournable pour les amateurs de roleplay dans GTA Online. Cette collaboration commence désormais à porter ses fruits avec NoPixel 5, présenté comme une expérience RP officiellement soutenue par Rockstar Games.Une bêta fermée débutera le 8 septembre prochain. Dans un premier temps, l’accès sera réservé à un nombre limité de joueurs invités, notamment des créateurs de contenu et des figures connues de la communauté GTA RP. Pour les autres joueurs, il faudra donc se contenter de suivre les premières sessions à travers les différents livestreams qui devraient accompagner le lancement.Rockstar Games promet notamment le retour de certains personnages populaires de la communauté, mais aussi l'arrivée de nouveaux protagonistes qui pourront écrire leurs propres histoires dans Los Santos.Le principe du roleplay reste évidemment au cœur de l'expérience. Les participants incarnent des personnages personnalisés et évoluent dans une ville où leurs choix et leurs interactions contribuent à faire évoluer la vie de la communauté. Certains pourront mener une existence parfaitement légale, travailler et gagner leur vie, tandis que d'autres choisiront une voie beaucoup moins recommandable. Les forces de l'ordre seront elles aussi incarnées par de véritables joueurs, permettant de créer des situations beaucoup plus imprévisibles qu'une partie classique de GTA Online.NoPixel 5 doit également apporter plusieurs améliorations techniques et de contenu. Rockstar Games évoque notamment un créateur de personnage entièrement revu, de nouveaux lieux à découvrir et davantage de détails visuels. Les PNJ devraient également se montrer plus réactifs afin de rendre Los Santos plus vivante et crédible.Autre changement important : NoPixel 5 pourra être lancé directement depuis l'écosystème de Rockstar. Les joueurs n'auront donc plus besoin de passer par une multitude d'outils tiers lorsque le serveur sera finalement ouvert à un public plus large.