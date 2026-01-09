la liste des 800 jeux pour l'instant => https://www.xboxygen.com/News/xbox-disc-to-digital-liste-jeux-physiques-convertibles-numerique
liste des jeux testé et actualisé https://xct.live/disc2digital
MS vient de concurrencer son propre store sans le vouloir en tout cas jusqu'a disparition du physique et je vous explique pourquoi:
D1 (ou pas) tu achète un jeu physique il est :
-moins cher (que le store xbox FR du moins)
-revendable
-tu peux le partager en partage compte
-tu as accès au play anywhere si il l'est
Faut être patient tellement les exemplaires sont pas nombreux Day one (et au mag chez moi plus rien Xbox).
Microsoft nous donne le choix et y'en a encore qui gueulent....vous êtes des blaireaux
Sinon dans la liste, on voit que Square Enix et Sega ne veulent pas y participer
Par contre, c'est toujours plus vers le démat.
Le contraire aurait été révolutionnaire mais cela n'arrivera jamais
Et dire que certains vantaient les japonais qui respecteraient les consommateurs contrairement aux méchants américains… ahah
Au Japon, ils disparaissent progressivement.
Donc oui, les méchants américains
Après tout le monde s'emballe avec cette annonce de MS, alors que ça semble évident que c'est une étape supplémentaire vers le tout digital. Eux-même ont déjà arrêté les versions physiques pour plusieurs de leurs propres jeux et ça va continuer.
Non si tu revends ton jeu, et que le disque est inséré dans un autre appareil, tu perds la licence, et tu n'as plus accès au jeu, normal tu l'as revendu.
L'intérêt c'est:
Le play anywhere, achète ton jeu disque Xbox, tu peux y jouer sur ton PC, ou rog ally, ou tout autre appareil avec un compte Xbox.
En gros tu as le physique et la flexibilité du numérique.
L'idée est très bonne (pour une fois chez Xbox).
Occasion ça peut le faire.
Je prends par exemple Space Marine 2 qui est autour des
20 euros
Mec t'es hyper pointilleux, l'idée est bonne pour une fois, si on pouvait s'en réjouir ce ne serait pas un mal.
De plus il y a déjà 800 titres éligibles au Disc to Digital....
J'ai l'impression que vu que c'est MS ça te fait mal au cul qu'ils aient enfin eu une bonne idée...
Moi qui voyage beaucoup pour le taff, je trouve l'idée de pourvoir avoir accès à mes jeux Xbox en boite en déplacement assez plaisante.
Je garde mes disques car je suis collectionneur et en même temps je peux quand même jouer le soir à l'hotel....
Et ca concernera qu'une fraction. Ca passera encore une fois inaperçu a l'échelle du grand public.
Perso je m'en tape car tour ce qui est demat, je ne consomme pas mais ca me fait marrer les gens aux 1000 contradictions. Comme GTA 6 qui cartonne sur PS5 avant même sa sortie alors que soi disant y a un boycott.
Tu vois je ne prendrai pas GTA 6 car pas de disque.
Mais pour cette option du Disc to digital il fau avoue que le move est bon.
Tu peux continuer à être collectionneur (jeu en boite) et et y avoir accès partout.
C'est pour le coup un win/win .....même si on sait que ça prépare la future machine full démat, je ne suis pas naïf
Et cerise sur le gâteau c'est moins cher , en tout cas en France les jeux D1 sont moins cher en physique que en demat on parle de 60€ vs 80€ donc non négligeable
La seule nouveauté c'est le fait de ne plus devoir insérer le disque dans la console... ce qui est un pas de plus vers le tout numérique : faire passer tous les joueurs à une bibliothèque numérique afin de pouvoir faciliter la transition vers la fin du physique. Ce n'est donc pas de l'auto-concurrence, mais une étape de plus vers le tout numérique.
"je sais pas pour le moyen terme mais pour le court terme autant prendre des jeux en physique (si il s'avere qu'ils sont compatible avec cette feature), pour ceux qui prennent les version demat , car vous aurez les avantages du demat (partage de compte + play anywhere... ) et ceux du physique (moins cher + revendable)"
pour le court terme
pour le court terme
pour le court terme
bowdel
C'est incroyable
Je l'utilise énormément sur les jeux multi online type grounded, sea of thieves; Forza Horizon, Halo, Gears, etc. Ca permet de jouer à plusieurs à la maison chacun sur sa machine et son écran (PC, xbox) avec une seule licence du jeu (en partage de compte/famille). En gros, faire une LAN très facilement