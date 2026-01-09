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skuldleif > blog
liste de 800 jeux compatible Disc to digital ,avec cette feature MS concurrence son propre store sans le vouloir :)
la liste des 800 jeux pour l'instant => https://www.xboxygen.com/News/xbox-disc-to-digital-liste-jeux-physiques-convertibles-numerique

liste des jeux testé et actualisé https://xct.live/disc2digital

MS vient de concurrencer son propre store sans le vouloir en tout cas jusqu'a disparition du physique et je vous explique pourquoi:

D1 (ou pas) tu achète un jeu physique il est :
-moins cher (que le store xbox FR du moins)
-revendable
-tu peux le partager en partage compte
-tu as accès au play anywhere si il l'est
https://www.xboxygen.com/News/xbox-disc-to-digital-liste-jeux-physiques-convertibles-numerique
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    jackfrost, momotaros, link49
    posted the 09/01/2026 at 08:37 PM by skuldleif
    comments (50)
    skuldleif posted the 09/01/2026 at 08:43 PM
    je sais pas pour le moyen terme mais pour le court terme autant prendre des jeux en physique (si il s'avere qu'ils sont compatible avec cette feature), pour ceux qui prennent les version demat , car vous aurez les avantages du demat (partage de compte + play anywhere... ) et ceux du physique (moins cher + revendable)
    loganwolverine posted the 09/01/2026 at 08:47 PM
    skuldleif https://www.gamekyo.com/blog_article487616.html
    skuldleif posted the 09/01/2026 at 08:56 PM
    loganwolverine c'est pas grave je parle aussi de ce que ca représente vis a vis du store xbox à savoir une autoconcurrence lol , ya plus aucun interet a prendre un jeu en demat vs physique , faut prendre physique
    skuldleif posted the 09/01/2026 at 08:58 PM
    loganwolverine mais clairement merci je modifie pour mettre le truc actualisé en "temps reel"
    romgamer6859 posted the 09/01/2026 at 09:18 PM
    Suis ok mais quand je vois les dates de livraison des jeux sur Amazon,
    Faut être patient tellement les exemplaires sont pas nombreux Day one (et au mag chez moi plus rien Xbox).
    zboubi480 posted the 09/01/2026 at 09:26 PM
    Et alors ? Les pro physique sont contents non ??
    Microsoft nous donne le choix et y'en a encore qui gueulent....vous êtes des blaireaux
    zekk posted the 09/01/2026 at 09:35 PM
    Franchement très bon moove, pendant que les autres se ridiculisent
    skuldleif posted the 09/01/2026 at 09:38 PM
    zboubi480 ah bah au contraire c'est juste ca me fume et je partage cet etat de fait que t'en a qui ont pas lair davoir compris ,je dirai meme que certains ont besoin que ce soit sony qui le fasse pour activer leur neurones sur l'interet de la feature
    loganwolverine posted the 09/01/2026 at 09:47 PM
    skuldleif C'était pour le lien. La communauté test, fait un retour avec une preuve ^^.
    khazawi posted the 09/01/2026 at 09:55 PM
    Marrant de voir certains qui se moquaient ouvertement du physique, le vanter par opportunisme lol.

    Sinon dans la liste, on voit que Square Enix et Sega ne veulent pas y participer
    yanssou posted the 09/01/2026 at 09:56 PM
    Exellente initiative
    suzukube posted the 09/01/2026 at 10:02 PM
    Premiere fois depuis des annees que j’ai envie d’acheter un disque bluray lol une recommandation de jeu physique xbox a acheter ?
    skuldleif posted the 09/01/2026 at 10:20 PM
    khazawi cette liste est amené a s'étoffer que ce soit en jeux ou en éditeurs et tu le sais vu ta curiosité maladive
    khazawi posted the 09/01/2026 at 10:24 PM
    skuldleif dans tous les cas, ca concerne peu de monde du la très faible part du physique sur Xbox. En plus, y en a qui ne sont pas play any where. L'intérêt est plutôt limité.
    Par contre, c'est toujours plus vers le démat.

    Le contraire aurait été révolutionnaire mais cela n'arrivera jamais
    rasalgul posted the 09/01/2026 at 10:56 PM
    J'avais basculé 100% demat et c'est Microsoft qui va me renvoyer vers escromania amazon et Leclerc
    zboubi480 posted the 09/01/2026 at 11:26 PM
    Quand je pense a tous ces magasins (Micromania, Games, Cash converter, Easy Cash, Difintel, Ultima....) qui sont blindés de jeux d'occasion à 2 euros
    shambala93 posted the 09/02/2026 at 05:09 AM
    khazawi
    Et dire que certains vantaient les japonais qui respecteraient les consommateurs contrairement aux méchants américains… ahah
    forte posted the 09/02/2026 at 05:36 AM
    zboubi480 Ca doit bien faire longtemps que tu n'y est pas allé. A moins de vouloir collectionner les FIFA et autre Call Of que tu trouveras, oui, à 2€, le reste, c'est minimum 10/15. Et je ne te parle même pas de Micromania. Les petits indés ? Oublie ! Bien content d'acheter du physique depuis toujours
    lirin posted the 09/02/2026 at 05:44 AM
    ca reste une douille pour passer au futur full demat... j'y crois pas une seule seconde
    khazawi posted the 09/02/2026 at 06:12 AM
    shambala93 PlayStation s'est américanisé avec le siège déplacé là bas depuis longtemps. Comme d'ailleurs leurs plus gros jeux, occidentalisation à fond.
    Au Japon, ils disparaissent progressivement.

    Donc oui, les méchants américains
    sk8mag posted the 09/02/2026 at 06:36 AM
    J'suis pas sûr de comprendre l'intérêt. Est ce que cela signifie que tu peux acquérir la version numérique avec la version physique puis la revendre tout en conservant la version numérique ??? Dans ce cas c'est juste fou, sinon je n'y vois pas vraiment d'intérêt.
    rider288 posted the 09/02/2026 at 06:36 AM
    Ca reste une douille pour passer au full démat. Non merci. Certains ont 0 colonne vertébrale ici. 0 Cohérence
    giru posted the 09/02/2026 at 07:13 AM
    J'aime bien comme certains découvrent seulement les avantages du physique 5 minutes avant sa disparition. MS ne concurrence pas son store vu que la situation existe depuis... toujours? Les avantages cités ont toujours été là et n'ont rien de nouveau.

    Après tout le monde s'emballe avec cette annonce de MS, alors que ça semble évident que c'est une étape supplémentaire vers le tout digital. Eux-même ont déjà arrêté les versions physiques pour plusieurs de leurs propres jeux et ça va continuer.
    gasmok2 posted the 09/02/2026 at 07:24 AM
    sk8mag
    Non si tu revends ton jeu, et que le disque est inséré dans un autre appareil, tu perds la licence, et tu n'as plus accès au jeu, normal tu l'as revendu.
    L'intérêt c'est:
    Le play anywhere, achète ton jeu disque Xbox, tu peux y jouer sur ton PC, ou rog ally, ou tout autre appareil avec un compte Xbox.
    En gros tu as le physique et la flexibilité du numérique.
    L'idée est très bonne (pour une fois chez Xbox).
    romgamer6859 posted the 09/02/2026 at 07:33 AM
    skuldleif ubisoft est absent pour l’instant, si tu peux choper des jeux en
    Occasion ça peut le faire.
    Je prends par exemple Space Marine 2 qui est autour des
    20 euros
    khazawi posted the 09/02/2026 at 07:39 AM
    gasmok2 tous ne sont pas play anywhere, ce qui limite l'intérêt
    piratees posted the 09/02/2026 at 07:53 AM
    zboubi480 ça va pas le resté, jamais vu de jeux a 2€
    gasmok2 posted the 09/02/2026 at 08:02 AM
    khazawi
    Mec t'es hyper pointilleux, l'idée est bonne pour une fois, si on pouvait s'en réjouir ce ne serait pas un mal.
    De plus il y a déjà 800 titres éligibles au Disc to Digital....

    J'ai l'impression que vu que c'est MS ça te fait mal au cul qu'ils aient enfin eu une bonne idée...

    Moi qui voyage beaucoup pour le taff, je trouve l'idée de pourvoir avoir accès à mes jeux Xbox en boite en déplacement assez plaisante.
    Je garde mes disques car je suis collectionneur et en même temps je peux quand même jouer le soir à l'hotel....
    khazawi posted the 09/02/2026 at 08:14 AM
    gasmok2 c'est surtout de voir certains qui se moquaient des pro physique retourner leur veste.
    Et ca concernera qu'une fraction. Ca passera encore une fois inaperçu a l'échelle du grand public.
    Perso je m'en tape car tour ce qui est demat, je ne consomme pas mais ca me fait marrer les gens aux 1000 contradictions. Comme GTA 6 qui cartonne sur PS5 avant même sa sortie alors que soi disant y a un boycott.
    xylander posted the 09/02/2026 at 08:14 AM
    Au moins, Xbox dispose des moyens de proposer l'alternative. Sony nous crache à la gueule et nous envoie un mail pour nous rappeler que nous sommes ses vaches à lait - pigeons.
    gasmok2 posted the 09/02/2026 at 08:18 AM
    khazawi
    Tu vois je ne prendrai pas GTA 6 car pas de disque.
    Mais pour cette option du Disc to digital il fau avoue que le move est bon.
    Tu peux continuer à être collectionneur (jeu en boite) et et y avoir accès partout.
    C'est pour le coup un win/win .....même si on sait que ça prépare la future machine full démat, je ne suis pas naïf
    khazawi posted the 09/02/2026 at 08:42 AM
    xylander bah c'est pareil pour tous les stores en fait. Y a toujours des lignes qui disent que les jeux ne nous appartiennent pas, même chez Gog qui ne met pas de DRM.
    khazawi posted the 09/02/2026 at 08:43 AM
    gasmok2 même les key cards je boycotte perso. C'est un grand foutage de gueule
    rogeraf posted the 09/02/2026 at 08:45 AM
    FIFA 18 Demo lol, c'est un bug ou quoi
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 08:45 AM
    giru ils concurrencent leur store étant donné qu'une copie physique te donne la même chose que une copie demat ce qui n'était pas le cas avant
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 08:49 AM
    gasmok2 toi tu t'intéresse à toi (normal) khazawi s'intéresse aux autres est ce que c'est populaire ? Ect... Bref ..
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 08:57 AM
    sk8mag l'intérêt c'est que si tu prenais du demat par flemme de changer de disque, par volonté de partager le jeux sur 2 consoles simultanément ( faisable que en demat),ou encore par besoin du play Anywhere, tu n'a plus besoin d'acheter demat pour le titre éligible , tu peux acheter physique

    Et cerise sur le gâteau c'est moins cher , en tout cas en France les jeux D1 sont moins cher en physique que en demat on parle de 60€ vs 80€ donc non négligeable
    xylander posted the 09/02/2026 at 09:26 AM
    khazawi tu as raison, mais je ne ressens pas que GOG me crache à la g...
    khazawi posted the 09/02/2026 at 09:44 AM
    xylander j'ai un compte Gog, le seul que j'ai pour une plate-forme 100% démat car pas de DRM. Tous les autres, ils peuvent supprimer les jeux à leur guise (consolier ou l'éditeur)
    heracles posted the 09/02/2026 at 10:02 AM
    thedoctor Pourquoi la Series S ? Il faut forcément une Series X pour exploiter le système. Donc si tu as une Series X, la Series S est inutile
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 10:06 AM
    heracles une one fat le fait aussi a ce que j'ai lu
    heracles posted the 09/02/2026 at 10:24 AM
    skuldleif Ok on va dire que pour la series S c'est uniquement intéressant dans ce sens là où tu as une xbox one pour foutre le cd et récupérer la licence d'un jeu one que tu profiteras sur series s
    giru posted the 09/02/2026 at 12:30 PM
    skuldleif Ben si c'était le cas avant. Il a toujours été possible de trouver des jeux physiques moins chers que sur les stores, il a toujours été possible de revendre ou prêter ses jeux physiques.

    La seule nouveauté c'est le fait de ne plus devoir insérer le disque dans la console... ce qui est un pas de plus vers le tout numérique : faire passer tous les joueurs à une bibliothèque numérique afin de pouvoir faciliter la transition vers la fin du physique. Ce n'est donc pas de l'auto-concurrence, mais une étape de plus vers le tout numérique.
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 12:56 PM
    giru bon tu n'a rien compris
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 01:00 PM
    giru pendant cette étape de transition ils mettent bel et bien en concurrence le physique avec le demat , je n'ai jamais dis que ce n'etait pas une étape de + vers le demat d'ailleurs je le dis en premier com

    "je sais pas pour le moyen terme mais pour le court terme autant prendre des jeux en physique (si il s'avere qu'ils sont compatible avec cette feature), pour ceux qui prennent les version demat , car vous aurez les avantages du demat (partage de compte + play anywhere... ) et ceux du physique (moins cher + revendable)"

    pour le court terme
    pour le court terme
    pour le court terme

    bowdel
    momotaros posted the 09/02/2026 at 01:03 PM
    Attends les jeux démat obtenus via un disque peuvent être partagés via le partahe de compte ?

    C'est incroyable
    thedoctor posted the 09/02/2026 at 02:23 PM
    heracles Oui, j'ai rien dit
    skuldleif posted the 09/02/2026 at 03:28 PM
    momotaros bah oui vu que le disque t'accorde la licence demat maintenant
    zybear posted the 09/02/2026 at 04:41 PM
    le play anywhere c'est un énorme avantage que n'as pas la version disque mine de rien.

    Je l'utilise énormément sur les jeux multi online type grounded, sea of thieves; Forza Horizon, Halo, Gears, etc. Ca permet de jouer à plusieurs à la maison chacun sur sa machine et son écran (PC, xbox) avec une seule licence du jeu (en partage de compte/famille). En gros, faire une LAN très facilement
    heracles posted the 09/02/2026 at 05:39 PM
    zybear Je commence à l'exploiter et je te confirme c'est génial. Quand ma femme est sur la TV je laisse la Series X pour continuer mon jeu sur PC
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