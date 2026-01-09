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J'ai testé les jeux recompilés
Les jeux qui m'ont déçus:

- Les jeux PS1: Il y a pas de réelle amélioration d'après ce que j'ai vu et on vois pas réellement la différence avec une version émulé donc passez votre chemin. Il y a bien Legend of Dragoon mais uniquement NTSC
- Condemned 2, Banjo: pas optimisés pour le moment, énormes ralentissements

Les jeux qui m'ont le plus impressionné:

Driver 2: le seul jeu PS1 qui apportait une vraie plus value. Le jeu a poussé la console dans ses extrêmes limites au point de ramer sauvagement dans les missions à la fin (au Brésil). Jeu incroyable avec une ambiance unique.


Legend of Zelda Twlight Princess: 60 fps, hautes résolution, mods, moi qui l'ai fait sur un écran CRT et qui a pas touché à la version Wii U, à coup sûr que c'est ce portage que je vais faire.


Mario Kart 64: loin d'être mon favoris, il prend une toute autre ampleur en 60fps/16:9 au point que je me suis éclaté comme un gosse (jamais je reviendrais sur la version N64). je cite ce jeu mais en général les jeux N64 m'ont beaucoup satisfait sauf pour certains où il fallait obligatoirement la version NTSC.


Super Mario Bros Remastered: 16:9, ombres portés, je me suis éclaté dessus avec mon fils, intemporel.


Silent Hill Downpour: excellente nouvelle ce portage vu les énormes saccades de la version console.


Mais celui qui m'a mis la plus grosse BAFFE à ma grande surprise. En 16:9/16fps sur mon 55 pouces, punaise que j'ai bandé.
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    onimusha, adamjensen
    posted the 09/01/2026 at 07:35 PM by sussudio
    comments (16)
    onimusha posted the 09/01/2026 at 07:40 PM
    t'as esseyer blue dragon ? Sinon, mario kart et smash sont bon mais peu de contenu.
    sussudio posted the 09/01/2026 at 07:42 PM
    onimusha Je vais tester Blue Dragon et Ace Combat 6 cette semaine quand j'aurai le temps (rentrée chargée) mais en jeux X360, celui qui fonctionnait le mieux était SH Downpour
    apollokami posted the 09/01/2026 at 08:00 PM
    J'ai voulu essayer plusieurs jeux recompilés genre Lost Odyssey ou Blue Dragon dernièrement et à chaque fois l'antivirus s'excite dès le téléchargement.
    Probablement un faux positif mais bon dans le doute...
    22 posted the 09/01/2026 at 08:01 PM
    Recompilé ?? Silent Hill Downpour sur pc ????? atta j'ai raté un truc la
    sussudio posted the 09/01/2026 at 08:04 PM
    22 Oui, oui, il a été recompilé à partir de la version Xbox 360 5120x2880 tu devrais proposer ton launcher aux membres
    shining posted the 09/01/2026 at 08:33 PM
    ah il lost odyssey , j'ai vue la sortie de blue dragon mais pas lost odyssey , ces intéressant surtout qu'on peux lui appliquer le dlss5 qui rend le jeux plus jolie sa me donne envie la .
    onimusha posted the 09/01/2026 at 09:27 PM
    Merci l'ia ?

    https://readonlymemo.com/decompilation-projects-and-n64-recompiled-list/#rexglue-xbox-360-recompilations
    ganon29 posted the 09/01/2026 at 09:52 PM
    Moi je suis en train de jouer à Perfect Dark en clavier/souris sur un écran 2K 21/9ème et 120hz.
    ganon29 posted the 09/01/2026 at 09:53 PM
    Il existe un Laucher qui centralise et télécharge tous les jeux recompilé:
    https://github.com/SirDiabo/GithubLauncher/releases/tag/v1.73 />
    Bien sûr il faut ensuite fournir la rom ou l'iso.
    22 posted the 09/02/2026 at 12:22 AM
    22 j'avais vu ça avec Sonic Unleashed 360 il y a 1 ou 2 ans, mais donc d'autres jeux 360 ont été porté ?! T'a un lien pour ces jeux la ?
    forte posted the 09/02/2026 at 05:29 AM
    C'est clair, Silent Hill Downpour est blindé de tearing sur console, ca pique ! Faudrait que je le test. J'attends avec impatience Castlevania Legacy Of Darkness !
    5120x2880 posted the 09/02/2026 at 07:46 AM
    sussudio Quand j'aurais plus rien à faire dessus haha

    forte Un portage est sorti il y a 3 mois
    forte posted the 09/02/2026 at 10:34 AM
    5120x2880 De LOD ? Une recomp ?
    5120x2880 posted the 09/02/2026 at 11:28 AM
    forte Oui, un portage PC de Legacy of Darkness basé sur le code source du jeu décompilé
    forte posted the 09/02/2026 at 11:57 AM
    5120x2880 Merde tu m'apprends quelque chose. Pourtant je check souvent sur le site des décompiles 64. J'ai dû mal regarder. Merci !
    5120x2880 posted the 09/02/2026 at 01:04 PM
    forte Sinon j'ai un launcher sur lequel je met tout, mais c'est pas encore bien finalisé, t'as Sotn 360 et Sotn PS1 aussi
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