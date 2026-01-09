Les jeux qui m'ont déçus:- Les jeux PS1: Il y a pas de réelle amélioration d'après ce que j'ai vu et on vois pas réellement la différence avec une version émulé donc passez votre chemin. Il y a bien Legend of Dragoon mais uniquement NTSC- Condemned 2, Banjo: pas optimisés pour le moment, énormes ralentissementsLes jeux qui m'ont le plus impressionné:Driver 2: le seul jeu PS1 qui apportait une vraie plus value. Le jeu a poussé la console dans ses extrêmes limites au point de ramer sauvagement dans les missions à la fin (au Brésil). Jeu incroyable avec une ambiance unique.Legend of Zelda Twlight Princess: 60 fps, hautes résolution, mods, moi qui l'ai fait sur un écran CRT et qui a pas touché à la version Wii U, à coup sûr que c'est ce portage que je vais faire.Mario Kart 64: loin d'être mon favoris, il prend une toute autre ampleur en 60fps/16:9 au point que je me suis éclaté comme un gosse (jamais je reviendrais sur la version N64). je cite ce jeu mais en général les jeux N64 m'ont beaucoup satisfait sauf pour certains où il fallait obligatoirement la version NTSC.Super Mario Bros Remastered: 16:9, ombres portés, je me suis éclaté dessus avec mon fils, intemporel.Silent Hill Downpour: excellente nouvelle ce portage vu les énormes saccades de la version console.Mais celui qui m'a mis la plus grosse BAFFE à ma grande surprise. En 16:9/16fps sur mon 55 pouces, punaise que j'ai bandé.