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Lie of Caelum: Spirit, un RPG inspiré par Xenogears et Phantasy Star
Les developpeurs de Lie of Caelum: Spirit viennent de lancer leur Kickstarter (deja financé).
Il s'agit d'un RPG au tour par tour inspiré par Xenogears et Phantasy Star.
https://www.kickstarter.com/projects/lieofcaelumspirit/lie-of-caelum-spirit
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posted the 09/01/2026 at 06:51 PM by
guiguif
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51love
posted
the 09/01/2026 at 06:57 PM
Dommage j'aime bcp le concept, forcément, mais pas du tout les choix artistiques
zekk
posted
the 09/01/2026 at 07:05 PM
51love
Pareil ! J’ai lu le titre, j’ai été emballé mais en voyant la video, comment dire...
micheljackson
posted
the 09/01/2026 at 07:23 PM
J'ai été emballé par le titre...
j'ai vite déchanté en voyant l'artwork minable de la meuf à gros nibards.
(post, avant qu'une grosse à cheveux bleus me réponde : "ah ouais, et toi tu ferais mieux peut être ??!
)
Alors oui, on constate qu'ils se sont bien inspirés des graphismes de Xenogears ...en réussissant l'exploit qu'ils soient encore plus dégueulasses presque 30 ans après, apparemment ils n'ont pas compris que ce n'est pas ce qui avait fait de Xeno un jeu légendaire...
Bref, je n'y jouerai jamais.
zekk
posted
the 09/01/2026 at 07:27 PM
micheljackson
shining
posted
the 09/01/2026 at 07:32 PM
51love
je crois ils on activé le dlss5 sur leur jeux XD (troll activated)
stardustx
posted
the 09/01/2026 at 07:33 PM
La partie 3D est sympa (pourtant je suis vraiment pas fan de low poly habituellement)
Les artworks HD dans les menus et le HUD c'est pas incroyable mais ça peut aller
Mais alors tout le pixel art, que ce soit les sprites ou les portraits dans les boites de dialogue c'est absolument immonde
slyder
posted
the 09/01/2026 at 08:50 PM
Mais qu'est ce que c'est cette merde
choroq
posted
the 09/02/2026 at 09:41 AM
ooulla, je me rappel des critiques sur le visuel de xeno à sa sortie, et pourtant aujourd'hui il reste culte, alors c'est pas gta, mais c'est pas grave, car si il a tout le reste, je lui donne une chance, mais si il a rien de plus que ce qu'on voit, pas de chance pour lui.
kalas28
posted
the 09/02/2026 at 11:48 AM
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Alors oui, on constate qu'ils se sont bien inspirés des graphismes de Xenogears ...en réussissant l'exploit qu'ils soient encore plus dégueulasses presque 30 ans après, apparemment ils n'ont pas compris que ce n'est pas ce qui avait fait de Xeno un jeu légendaire...
Bref, je n'y jouerai jamais.
Les artworks HD dans les menus et le HUD c'est pas incroyable mais ça peut aller
Mais alors tout le pixel art, que ce soit les sprites ou les portraits dans les boites de dialogue c'est absolument immonde