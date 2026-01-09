Sony soutient que les acheteurs de jeux PlayStation ne peuvent pas être propriétaires de jeux numériques, car plusieurs clients peuvent se procurer le même titre sur sa boutique en ligne.
Cette affirmation émane d'un document judiciaire déposé le 21 août en réponse à un recours collectif intenté contre Sony ; les plaignants reprochent à la boutique numérique de l'entreprise de ne pas avoir fourni suffisamment d'informations pour se conformer à la loi californienne de 2025 sur les biens numériques.
Le document (relayé par GameFile) contient une déclaration des avocats de Sony affirmant que la propriété numérique est impossible, car un joueur ne saurait posséder un article acheté sur une boutique numérique si un autre joueur l'a déjà acquis.
Comme le reconnaissent les plaignants, la section 1 du contrat de licence (SPLA) précise également que « le logiciel vous est concédé sous licence et non vendu ». C'est logique. À l'ère du numérique, il est peu crédible de prétendre que des consommateurs raisonnables pensaient acquérir la « propriété » d'un jeu numérique. Si tel était le cas, le plaignant Edward Heycock n'aurait pas pu acheter le jeu *Resident Evil Requiem* sur le PlayStation Store le 25 février 2026 pour 69,99 $, après que le plaignant Jason Mendoza l'avait déjà acquis le 14 février 2026 ; en effet, c'est M. Mendoza — et non Sony — qui en aurait alors détenu la propriété.
C'est un nouveau rappel que Sony s'éloigne des supports physiques et tient à rappeler aux joueurs qu'ils ne possèdent pas leurs jeux, mais qu'ils en louent simplement les licences. Sony prévoit de mettre fin à la production de versions physiques de ses jeux en 2028. Toutefois, l'entreprise continuera de prendre en charge les titres physiques existants au-delà de cette date.
Source : https://insider-gaming.com/sony-digital-playstation-games-licenses-not-owned/
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posted the 09/01/2026 at 03:26 AM by link49