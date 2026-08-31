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commandermargulis
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A Plague Tale Legacy: Resonance => version disque PS5
Bonsoir à toutes et tous,

Un article éphémère, ne trouvant ps de réponse fiable sur Internet.
Est-ce que Resonance est complet sur le disque physique sur PS5?
Le version XBOX physique ne servant à rien car il faut télécharger obligatoirement un contenu supplémentaire?

Merci d'avance
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    posted the 08/31/2026 at 07:22 PM by commandermargulis
    comments (3)
    sph1x posted the 08/31/2026 at 07:38 PM
    Non, le jeu Resonance: A Plague Tale Legacy n'est pas entièrement complet sur le disque physique de la version PS5

    Téléchargement requis : Le packaging de la boîte indique explicitement la mention « requiert un téléchargement de contenu ».
    Connexion obligatoire : Une connexion Internet est indispensable pour lancer et installer le jeu lors de sa toute première utilisation.
    Données manquantes : Le disque ne contient pas l'intégralité des fichiers nécessaires au fonctionnement du jeu sans passer par une phase de téléchargement en ligne.
    grundbeld posted the 08/31/2026 at 07:40 PM
    J’aurais jamais cru qu’un tel jeu serait incomplet. On aime vraiment une
    Industrie dirigée par des gens qui nous méprisent profondément. Dire que certains les défendent.
    commandermargulis posted the 08/31/2026 at 07:42 PM
    sph1x Merci pour ta réponse (je pense que tu as sorti ça de Chat GPT car j'ai eu la même réponse, mais merci pour l'effort^^)

    Je voulais voir si quelqu'un qui avait vraiment le jeu.

    grundbeld tout à fait d'accord, du coup pas d'achat pour moi. J'aodre les 2 premiers, mais je reste au clair avec mes convictions personnelles (qui n'engagent que moi)
    J'ai d'autres jeux à faire.
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