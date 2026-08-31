Bonsoir à toutes et tous,
Un article éphémère, ne trouvant ps de réponse fiable sur Internet.
Est-ce que Resonance est complet sur le disque physique sur PS5?
Le version XBOX physique ne servant à rien car il faut télécharger obligatoirement un contenu supplémentaire?
Merci d'avance
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posted the 08/31/2026 at 07:22 PM by commandermargulis
Téléchargement requis : Le packaging de la boîte indique explicitement la mention « requiert un téléchargement de contenu ».
Connexion obligatoire : Une connexion Internet est indispensable pour lancer et installer le jeu lors de sa toute première utilisation.
Données manquantes : Le disque ne contient pas l'intégralité des fichiers nécessaires au fonctionnement du jeu sans passer par une phase de téléchargement en ligne.
Industrie dirigée par des gens qui nous méprisent profondément. Dire que certains les défendent.
Je voulais voir si quelqu'un qui avait vraiment le jeu.
grundbeld tout à fait d'accord, du coup pas d'achat pour moi. J'aodre les 2 premiers, mais je reste au clair avec mes convictions personnelles (qui n'engagent que moi)
J'ai d'autres jeux à faire.