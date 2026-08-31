Je parle bien sûr du fameux TV TV TV de la Xbox one qui permettait de regarder la Tv sur sa console, fonctionnalité qui a été décriée et qui est passée à la trappe sous la pression des medias et "joueurs"c'est maintenant Sony qui s'y met 13 ans plus tard sur sa PS5, Bref Playstation is the new Xbox !!! et je parie que ce sera applaudi et salué