Je parle bien sûr du fameux TV TV TV de la Xbox one qui permettait de regarder la Tv sur sa console, fonctionnalité qui a été décriée et qui est passée à la trappe sous la pression des medias et "joueurs"
c'est maintenant Sony qui s'y met 13 ans plus tard sur sa PS5, Bref Playstation is the new Xbox !!! et je parie que ce sera applaudi et salué
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posted the 08/31/2026 at 07:07 PM by jaysennnin
keiku C'est surtout que Sony les défoncent *constamment* en partie d'échec
L'annonce du support de la TV, c'était surtout un signe supplémentaire que Microsoft n'avaient pas correctement orienté sa communication et sa stratégie.
La Xbox One aurait été annoncée sans le online obligatoire, avec 2 ou 3 gros jeux proches de la sortie (Genre Halo, Gears, Fable) et le support TV, il y aurait eu aucun soucis.