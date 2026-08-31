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jaysennnin > blog
Dire que XBOX s'était fait lyncher pour ça en 2013...
Je parle bien sûr du fameux TV TV TV de la Xbox one qui permettait de regarder la Tv sur sa console, fonctionnalité qui a été décriée et qui est passée à la trappe sous la pression des medias et "joueurs"

c'est maintenant Sony qui s'y met 13 ans plus tard sur sa PS5, Bref Playstation is the new Xbox !!! et je parie que ce sera applaudi et salué

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    posted the 08/31/2026 at 07:07 PM by jaysennnin
    comments (12)
    keiku posted the 08/31/2026 at 07:08 PM
    depuis le temps que je le dis que sony ne fait que suivre xbox
    shinz0 posted the 08/31/2026 at 07:09 PM
    Don Mattrick le visionnaire incompris
    ravyxxs posted the 08/31/2026 at 07:12 PM
    Ce que tu comprends pas, et c'est bizarre venant d'un fan XBOX, c'est que Microsoft fait toujours les choses BEAUCOUP trop en avance dans son temps et ne sait pas lire une pièce, c'est tout !

    keiku C'est surtout que Sony les défoncent *constamment* en partie d'échec
    malroth posted the 08/31/2026 at 07:13 PM
    en 2013 on avait tous une connexion de paysans
    malroth posted the 08/31/2026 at 07:14 PM
    c'est Comme Gol.D Roger, il etait arrivé trop tôt pour le One Piece
    judebox posted the 08/31/2026 at 07:16 PM
    Steam était également décrié à ça sortie et ça fait maintenant des années que tout le monde applaudi
    stardustx posted the 08/31/2026 at 07:21 PM
    Alors c'est pas pour les défendre, loin de là, mais jusqu'à présent ils n'en ont pas fait le sujet central de leur conférence de reveal de leur nouvelle console, on verra le jour du reveal de la PS6 si ça change
    nigel posted the 08/31/2026 at 07:25 PM
    En 2013, le problème c'était que la communication autour de la Xbox One était catastrophique. Les principaux problème étaient surtout le online permanent obligatoire et l'absence de jeu fort.

    L'annonce du support de la TV, c'était surtout un signe supplémentaire que Microsoft n'avaient pas correctement orienté sa communication et sa stratégie.

    La Xbox One aurait été annoncée sans le online obligatoire, avec 2 ou 3 gros jeux proches de la sortie (Genre Halo, Gears, Fable) et le support TV, il y aurait eu aucun soucis.
    magneto860 posted the 08/31/2026 at 07:28 PM
    Aux USA seulement.
    churos45 posted the 08/31/2026 at 07:31 PM
    La puissance d'une marque
    tonius posted the 08/31/2026 at 07:33 PM
    Comme l'on dit les autres c'est pas que Xbox se concentrait sur la TV le problème, le problème c'etait qu'ils se concentraient la dessus alors que leur conférence etait deja a chier.
    rider288 posted the 08/31/2026 at 07:39 PM
    Oui enfin tu présentes pas une console avec ca en argument. La c'est 1 plus.
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