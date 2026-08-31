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En blog car pas plus de sources :



- Selon le site PS Insider (FR), avec des sources directement chez Flying Wild Hog (qui collabore avec Crystal Dynamics pour le remake du 1), les remakes sous la même forme de Tomb Raider 2 & 3 sont "déjà prévus".



On imagine quand même que cela dépendra du succès de Legacy of Atlantis (février 2027) mais vu l'envie pour Amazon de propulser la licence, on va dire que c'est très probable.