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[RUMEUR] Les remakes de Tomb Raider 2 & 3 déjà en préparation
Jeux Video
En blog car pas plus de sources :

- Selon le site PS Insider (FR), avec des sources directement chez Flying Wild Hog (qui collabore avec Crystal Dynamics pour le remake du 1), les remakes sous la même forme de Tomb Raider 2 & 3 sont "déjà prévus".

On imagine quand même que cela dépendra du succès de Legacy of Atlantis (février 2027) mais vu l'envie pour Amazon de propulser la licence, on va dire que c'est très probable.
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    tripy73, kisukesan
    posted the 08/31/2026 at 03:41 PM by shanks
    comments (7)
    magneto860 posted the 08/31/2026 at 03:43 PM
    Ben qu'ils arrêtent de prévoir des DLCs alors, y aura moins de retard, ça ira plus vite ...
    adamjensen posted the 08/31/2026 at 03:48 PM
    Si c'est vrai, c'est génial.
    masharu posted the 08/31/2026 at 03:56 PM
    Si c'est vrai, encore une preuve que rien ne va dans cette industrie. Les gars, attendez que le jeu sort et prévoyez en conséquence. Sa parle déjà que vouloir faire d'autres remake alors qu'ils n'ont pas terminé Legacy of Atlantis.
    malroth posted the 08/31/2026 at 04:17 PM
    venise theme Tomb raider 2

    faut absolument qu'ils le remette ^^
    giru posted the 08/31/2026 at 04:38 PM
    Ils veulent faire comme Capcom en gros, alterner les nouveaux jeux avec des remakes. Si la qualité y est ça me va
    edarn posted the 08/31/2026 at 04:43 PM
    masharu
    Bah, les gars veulent capitaliser sur la licence, d'autant qu'ils espèrent que la série Tomb Raider aura du succès pour plusieurs saisons.

    Perso, vu l'actrice, j'ai un doute mais à voir.
    masharu posted the 08/31/2026 at 05:06 PM
    edarn Ils ont Catalyst à terminer pour 2028, faut qu'ils se calment.
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