SK hynix s'attend à ce que la pénurie actuelle de mémoires persiste jusqu'à la fin de l'année 2030, sans qu'aucun signe clair de ralentissement ne soit encore perceptible, selon son PDG, Kwak Noh-Jung. S'exprimant à l'issue de la cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle usine d'assemblage de l'entreprise dans l'Indiana, M. Kwak a déclaré que tout ralentissement éventuel résulterait probablement d'un assouplissement progressif plutôt que des chutes brutales des prix auxquelles les marchés des mémoires ont déjà été confrontés par le passé, selon Reuters. SK hynix avait auparavant signalé que la pénurie d’approvisionnement en DRAM standard durerait jusqu’en 2028 ; ce dernier commentaire repousse donc cette prévision plus loin dans le temps.



Le raisonnement de M. Kwak repose sur le fait que les produits de mémoire ne sont plus de simples composants standard. La demande liée à l’intelligence artificielle a orienté les clients vers des configurations personnalisées de DRAM et de HBM, ce qui rend la demande future plus facile à prévoir pour les fabricants et moins sujette aux fluctuations brusques d’offre excédentaire qui ont provoqué les effondrements précédents.



Les autres fabricants étant Samsung et Micron.