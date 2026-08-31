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La pénurie de mémoire devrait durer jusqu'à fin 2030, selon l'un des 3 principaux fabricants
SK hynix s'attend à ce que la pénurie actuelle de mémoires persiste jusqu'à la fin de l'année 2030, sans qu'aucun signe clair de ralentissement ne soit encore perceptible, selon son PDG, Kwak Noh-Jung. S'exprimant à l'issue de la cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle usine d'assemblage de l'entreprise dans l'Indiana, M. Kwak a déclaré que tout ralentissement éventuel résulterait probablement d'un assouplissement progressif plutôt que des chutes brutales des prix auxquelles les marchés des mémoires ont déjà été confrontés par le passé, selon Reuters. SK hynix avait auparavant signalé que la pénurie d’approvisionnement en DRAM standard durerait jusqu’en 2028 ; ce dernier commentaire repousse donc cette prévision plus loin dans le temps.

Le raisonnement de M. Kwak repose sur le fait que les produits de mémoire ne sont plus de simples composants standard. La demande liée à l’intelligence artificielle a orienté les clients vers des configurations personnalisées de DRAM et de HBM, ce qui rend la demande future plus facile à prévoir pour les fabricants et moins sujette aux fluctuations brusques d’offre excédentaire qui ont provoqué les effondrements précédents.

Les autres fabricants étant Samsung et Micron.
https://www.techpowerup.com/352156/sk-hynix-ceo-says-memory-shortage-will-last-through-2030
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    posted the 08/31/2026 at 01:33 PM by jenicris
    comments (10)
    shanks posted the 08/31/2026 at 01:35 PM
    Gamekyo, quelque part en 2029 (on sera toujours là) :
    "La pénurie de mémoire durera jusqu'à fin 2035"
    jenicris posted the 08/31/2026 at 01:36 PM
    shanks

    Franchement on sera chanceux si cela se termine en 2030. Et même si cela se termine jamais les prix reviendront à la normale.
    aerithlazyqueen posted the 08/31/2026 at 01:38 PM
    Il suffit que il embauche plus de main d'oeuvre pour build cette usine puis d'embaucher masse de gens avec les bénéficies que il se font ça se fait en chine ils construise des batiment en 1 mois faut arréter à un moment les excuse quand tu à du frics tu construit super vite les chose , Eggman lui te construit une Detah Egg en quelque semaines xd
    tripy73 posted the 08/31/2026 at 01:43 PM
    La pénurie s'arrêtera plutôt si la bulle de l'IA éclate et que les investissements s'effondrent.

    shanks : parle pas de malheur, oiseau de mauvais augure
    jenicris posted the 08/31/2026 at 01:44 PM
    tripy73 si elle éclate

    Possible mais quand ?
    altendorf posted the 08/31/2026 at 01:53 PM
    Pas étonnant, le marché explose dans le grand n'importe quoi. Tout le monde pose des milliards pour des data centers IA avec la blinde de RAM/GPU...
    sino posted the 08/31/2026 at 01:56 PM
    Un coup c'est 2028 et un autre c'est 2030. Quand on sera en 2027, on parlera de 2035.
    brook1 posted the 08/31/2026 at 01:58 PM
    D'ici là les Chinois auront peut-être fait bouger les choses.
    wickette posted the 08/31/2026 at 02:10 PM
    C’est pas eux qui donnent le tempo mais le marché de l’IA

    On verra comment il se portera en 2030
    vyse posted the 08/31/2026 at 02:14 PM
    jenicris elle eclatera, même le CEO d'Antropic a avoué que la valorisation de sa boite était délirante ! Tesla y'a 10 ans était valorisé n'importe comment et en fin son cours commence à se corriger. Aujourd'hui la concurrence est encore trop peu présente, les modèle open source, les serveurs dédiés qui vont héberger le calcul et la rationalisation des Token vont corriger ce marché qui part complètement a la dérive, juste ca prend du temps
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