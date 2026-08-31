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[RUMEUR] Date du prochain Nintendo Direct (c'est sérieux)
Jeux Video
Selon le Youtuber SwitchForce.
Alors j'allais passer à côté mais selon Era, chaque fois que le mec a donné une date de Direct, il ne s'est jamais trompé donc bon...

Ce serait le jeudi 10 septembre.
Il n'a aucune info quant au contenu.

Il peut donc aussi bien s'agir d'un vrai Direct pré-TGS que d'un Direct spécialisé (au hasard, Zelda OOT ?).


UP :
Coïncidence à la con, Ubisoft vient d'annoncer que le reveal du prochain Just Dance (wahou) aura lieu le 10 septembre. Si c'est bien en rapport avec le Direct, ce serait donc un show global.
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    kisukesan, aeris201
    posted the 08/31/2026 at 12:44 PM by shanks
    comments (10)
    alucardhellsing posted the 08/31/2026 at 12:52 PM
    une belle rentrée riche evenement en perspective qui s'annonce !!!

    Vive septembre car j'encule le mois d'aout !

    York shin city
    gasmok2 posted the 08/31/2026 at 12:53 PM
    Question con, mais ça se vend bien les Just Dance pour avoir droit à des sorties annuelles?
    shanks posted the 08/31/2026 at 12:59 PM
    gasmok2
    ça baisse d'années en années, mais ils compensent avec leur service à abonnement (qui limite l'intérêt d'acheter les éditions suivantes).
    yogfei posted the 08/31/2026 at 12:59 PM
    gasmok2 Tu réponds toi même a la question si ca ne se vendait pas ils n'en sortiraient pas chaque année...
    aeris201 posted the 08/31/2026 at 01:07 PM
    Tout se passe comme prevu
    gasmok2 posted the 08/31/2026 at 01:26 PM
    shanks
    Merci pour l'info
    hyoga57 posted the 08/31/2026 at 01:36 PM
    Curieux de voir ce qui sortira sur PS5 du coup.
    dokidokii posted the 08/31/2026 at 01:52 PM
    Ou aura enfin du gameplay pour OoT
    ratchet posted the 08/31/2026 at 01:55 PM
    Moi je veux un Pokémon direct je n’en peux plus d’attendre!
    drybowser posted the 08/31/2026 at 02:01 PM
    Un state of play et un ndirect une semaine après on est gâté dis donc
    Hâte de voir les deux
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