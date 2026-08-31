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Selon le Youtuber SwitchForce.

Alors j'allais passer à côté mais selon Era, chaque fois que le mec a donné une date de Direct, il ne s'est jamais trompé donc bon...



Ce serait le jeudi 10 septembre.

Il n'a aucune info quant au contenu.



Il peut donc aussi bien s'agir d'un vrai Direct pré-TGS que d'un Direct spécialisé (au hasard, Zelda OOT ?).





UP :

Coïncidence à la con, Ubisoft vient d'annoncer que le reveal du prochain Just Dance (wahou) aura lieu le 10 septembre. Si c'est bien en rapport avec le Direct, ce serait donc un show global.