Jeux Video
Selon le Youtuber SwitchForce.
Alors j'allais passer à côté mais selon Era, chaque fois que le mec a donné une date de Direct, il ne s'est jamais trompé donc bon...
Ce serait le jeudi 10 septembre.
Il n'a aucune info quant au contenu.
Il peut donc aussi bien s'agir d'un vrai Direct pré-TGS que d'un Direct spécialisé (au hasard, Zelda OOT ?).
UP :
Coïncidence à la con, Ubisoft vient d'annoncer que le reveal du prochain Just Dance (wahou) aura lieu le 10 septembre. Si c'est bien en rapport avec le Direct, ce serait donc un show global.
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posted the 08/31/2026 at 12:44 PM by shanks
Vive septembre car j'encule le mois d'aout !
York shin city
ça baisse d'années en années, mais ils compensent avec leur service à abonnement (qui limite l'intérêt d'acheter les éditions suivantes).
Merci pour l'info
Hâte de voir les deux