Le développement du mod coopératif deentre dans une nouvelle phase.Son créateur,, vient en effet d'annoncer l'arrivée prochaine d'un menu entièrement dédié à la coopération, avec une promesse particulièrement intéressante.Ce nouveau menu permet également de choisir son personnage comme Luis, Ada ou encore Wesker.Le mod est actuellement en phase bêta, avec déjà plusieurs chapitres entièrement jouables. Une belle manière de redécouvrir et de prolonger l'expérience du soft.Reste maintenant à voir sidécidera d'intervenir pour mettre fin au développement de ce mod coop, qui pourrait potentiellement gâcher la surprise du mode coopératif de, évoqué par certaines rumeurs.Voici une petite vidéo si vous voulez voir ce que ça donne :