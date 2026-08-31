1996 - 2026
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Resident Evil 4 Remake
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name : Resident Evil 4 Remake
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X
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marchand2sable
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Resident Evil 4 Remake sera jouable intégralement en coop


Le développement du mod coopératif de Resident Evil 4 Remake entre dans une nouvelle phase.

Son créateur, Claybtv, vient en effet d'annoncer l'arrivée prochaine d'un menu entièrement dédié à la coopération, avec une promesse particulièrement intéressante. Rendre l'intégralité du jeu jouable à deux.

Ce nouveau menu permet également de choisir son personnage comme Luis, Ada ou encore Wesker.

Le mod est actuellement en phase bêta, avec déjà plusieurs chapitres entièrement jouables. Une belle manière de redécouvrir et de prolonger l'expérience du soft.

Reste maintenant à voir si Capcom décidera d'intervenir pour mettre fin au développement de ce mod coop, qui pourrait potentiellement gâcher la surprise du mode coopératif de Resident Evil 0 Remake, évoqué par certaines rumeurs.

Voici une petite vidéo si vous voulez voir ce que ça donne :


https://www.nexusmods.com/residentevil42023/mods/6539?utm_
    tags : resident evil capcom resident evil 4 remake resident evil code veronica remake resident evil requiem capcom games 2026 resident evil news horror games resident evil leaks capcom games 2027 resident evil veronica resident evil 4 remake coop mod
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    posted the 08/31/2026 at 10:38 AM by marchand2sable
    comments (2)
    marchand2sable posted the 08/31/2026 at 10:41 AM
    Il est en train de tuer le remake de RE5 avant l'heure.
    5120x2880 posted the 08/31/2026 at 10:55 AM
    Sympa si ça double les ennemis et rend les boss 2× plus forts, pouvoir jouer à 4 serait pas mal aussi
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