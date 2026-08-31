- Bonjour à tous, nouveau top en vrac avec le retour de The Witcher 3 puisqu'il ressort bientôt en version "remasterisé" et pour le futur accueil de son DLC The Songs of Past. Bref, on vas passé en revue 20 quêtes annexes que je trouve géniale dans le jeu, évidemment pas de quête principale.Ce top sera en deux parties.20)- Une conclusion épique de la quête liées au Baron, ou il va devoir sauver sa femme des griffes de ces horribles Moires. Si vous refusez de l'aider, le Baron se suicidera.19)- Une de mes quêtes préférées du jeu, cette étrange tour sur l'île de Fyke recèle bien des secrets, j'ai adoré son ambiance glauque, la lanterne qui permettait de voir et écouter les esprits etc... 2 fins sont possible dans cette quête, une bonne et une mauvaise.18 )- Une quête dans les bois avec une sombre histoire de disparition avec un loup garou. Encore une fois, 2 fins possible. Cette quête parle de drame familiale assez poignant je dois dire.17)- Une quête où on découvre pour la première fois un sorceleur de l'école du Chat, inutile de vous spoiler le dénouement parce que ça vaut le détour !16)- Une quête assez marrante ou tout le monde a été transformé en cochon !15)- Une quête sur les îles Skelliges absolument génial ou on doit faire face à un terrible spectre !14)- Une quête assez originale puisqu'un spectre nommé Ulve le Poissard "hante" une arène et ne veut pas partir. Il perd tout le temps au combat, et c'était pareil de son vivant.13)- Une quête politique majeure qui va décider du sort des Royaumes du Nord.12)- Un monstre terrorise la ville et s'en prend uniquement aux personnes ayant trop picoler ! Le monstre adore le goût du sang gorgé d'alcool, ce qui est plutôt "rigolo".11)- Une quête qui nous met en chasse d'un mystérieux monstre qui terrorise une des îles Skelliges.La deuxième partie se concentrera sur les DLC uniquement, donc Heart of Stone et Blood And Wine.