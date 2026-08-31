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The Battle of Olympus : Un remake officiel du jeu NES sur Steam
The Battle of Olympus, sorti sur NES en 1988, fait actuellement l'objet d'un remake sur Steam.

Le jeu a été conçu et programmé par Yukio Horimoto, tandis que Reiko Oshida, qui allait par la suite devenir son épouse, était chargée du scénario et des graphismes. Le titre a également été porté sur Game Boy.

Pour ce projet, Horimoto et Oshida ont reformé leur studio, INFINITY Co., Ltd. « Ce remake est reconstruit par le duo de développeurs original responsable de la programmation et des graphismes », indique la page Steam du jeu. « Nous recréons nous-mêmes le code, redessinons le pixel art et peaufinons le jeu pour les joueurs PC actuels, tout en préservant l'esprit, l'atmosphère et le niveau de difficulté de l'original.

Pour la version complète, nous prévoyons de redessiner tous les graphismes, d'améliorer les visuels et les animations dans leur ensemble, et d'ajouter de nouveaux effets visuels. Outre l'équilibrage du jeu original, nous comptons également intégrer de nouvelles options de jeu, telles qu'un mode Facile, un mode Normal et des fonctionnalités destinées au speedrun. »

Le jeu sera lancé en accès anticipé au début de l'année prochaine ; les joueurs pourront ainsi soutenir le développement du projet par une contribution financière au fil de sa progression.

« Au lancement de l'accès anticipé, nous prévoyons de permettre aux joueurs de parcourir tous les niveaux de la version 8 bits originale de The Battle of Olympus, jusqu'à la fin du jeu, tout en conservant l'équilibrage d'origine. »

https://store.steampowered.com/app/5013380/The_Battle_Of_Olympus/










L'original


https://www.timeextension.com/news/2026/08/the-zelda-influenced-nes-classic-battle-of-olympus-is-being-remade-by-its-original-husband-and-wife-team
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    posted the 08/31/2026 at 09:32 AM by guiguif
    comments (9)
    cail2 posted the 08/31/2026 at 10:05 AM
    J'en garde le souvenir d'un jeu très dur et pas super équilibré mais bon je l'ai fait il y a plus de 30 ans, on peut possiblement espérer des options de Quality of Life, comme on dit de nos jours...
    loganwolverine posted the 08/31/2026 at 10:10 AM
    Fallait en profiter pour faire du 16/9 ieme, la c'est juste un lifting d'émulation
    Cool que les Horimoto/Oshida aient besoin d'argent sinon
    guiguif posted the 08/31/2026 at 10:15 AM
    loganwolverine Non, tout le pixelart est refait, on passe d'un rendu 8bits a 16bits
    egguibs posted the 08/31/2026 at 10:20 AM
    Loule le jeux d'enfance de ma compagne , bah on se le fera du coup !
    kidicarus posted the 08/31/2026 at 10:33 AM
    Un de mes jeu préféré de la NES, j'avais adoré et m'a toujours laissé un excellent souvenir.
    drybowser posted the 08/31/2026 at 10:34 AM
    Un de mes premiers jeux j'ai encore la cartouche et c'était vraiment un excellent jeu
    gasmok2 posted the 08/31/2026 at 10:35 AM
    loganwolverine
    C'est bien plus joli que le jeu d'origine..perso j'aime bien
    benichou posted the 08/31/2026 at 10:36 AM
    Je connaissais pas ce jeu !
    Le style des graphismes du Remake à vraiment une grosse vibe « jeu 16 bits » sur PC-Dos. À tester donc
    micheljackson posted the 08/31/2026 at 11:02 AM
    Je l'avais sur nes, la bande son est incroyable.
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