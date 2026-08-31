The Battle of Olympus, sorti sur NES en 1988, fait actuellement l'objet d'un remake sur Steam.Le jeu a été conçu et programmé par Yukio Horimoto, tandis que Reiko Oshida, qui allait par la suite devenir son épouse, était chargée du scénario et des graphismes. Le titre a également été porté sur Game Boy.Pour ce projet, Horimoto et Oshida ont reformé leur studio, INFINITY Co., Ltd. « Ce remake est reconstruit par le duo de développeurs original responsable de la programmation et des graphismes », indique la page Steam du jeu. « Nous recréons nous-mêmes le code, redessinons le pixel art et peaufinons le jeu pour les joueurs PC actuels, tout en préservant l'esprit, l'atmosphère et le niveau de difficulté de l'original.Pour la version complète, nous prévoyons de redessiner tous les graphismes, d'améliorer les visuels et les animations dans leur ensemble, et d'ajouter de nouveaux effets visuels. Outre l'équilibrage du jeu original, nous comptons également intégrer de nouvelles options de jeu, telles qu'un mode Facile, un mode Normal et des fonctionnalités destinées au speedrun. »Le jeu sera lancé en accès anticipé au début de l'année prochaine ; les joueurs pourront ainsi soutenir le développement du projet par une contribution financière au fil de sa progression.« Au lancement de l'accès anticipé, nous prévoyons de permettre aux joueurs de parcourir tous les niveaux de la version 8 bits originale de The Battle of Olympus, jusqu'à la fin du jeu, tout en conservant l'équilibrage d'origine. »