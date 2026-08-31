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loganwolverine
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Alors XBOX Disc to Digital pour les insiders ?
Ça a fonctionné ?
Des retours ? Une liste ? Des gens détruisent leur disques .. ? on tenté de le faire sur différents compte ? Ca fonctionne bien ? ...
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posted the 08/31/2026 at 09:22 AM by
loganwolverine
comments (
1
)
suzukube
posted
the 08/31/2026 at 10:33 AM
Lol l'idée de détruire le disque pour ne plus que la licence s'échappe xD Ça se recycle les disque ou ça fait de la pollution pour les décharges ?
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