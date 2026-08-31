Le 30 aout 2019 les joueurs ont découvert Astral Chain sur Switch 1, une nouvelle licence en etroite collaboration entre Platinum Games et Nintendo.Le jeu fait l'unanimité que ce soit au niveau de la presse comme des joueurs. Il est souvent considéré comme le meilleur jeu Platinum Games et leurs dernier chef d'oeuvre. Le succès commercial est au rdv car il se vend a plus d'un million d'exemplaires.Les fans esperent une suite ou au moins une Nintendo Switch 2 Edition, qui depent surtout du bon vouloir de Nintendo