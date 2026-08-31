Le 30 aout 2019 les joueurs ont découvert Astral Chain sur Switch 1, une nouvelle licence en etroite collaboration entre Platinum Games et Nintendo.
Le jeu fait l'unanimité que ce soit au niveau de la presse comme des joueurs. Il est souvent considéré comme le meilleur jeu Platinum Games et leurs dernier chef d'oeuvre. Le succès commercial est au rdv car il se vend a plus d'un million d'exemplaires.
Les fans esperent une suite ou au moins une Nintendo Switch 2 Edition, qui depent surtout du bon vouloir de Nintendo
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posted the 08/31/2026 at 07:49 AM by aeris201
à mes yeux c'est pas parce qu'on change de skin ou de nom que le jeu est une nouveauté de gameplay....je vois plus de similitude entre uncharted et last of us qu'entre mario 3D world et mario galaxy.
En tout cas j'espère voir bientôt des nouvelles d'une suite....ça m'étonnerais que nintendo ne le leur ais pas commandé.
Les 2 points qui m'ont fait abandonner sont les environnements ultra génériques de la dimension des monstres, et la maniabilité archi complexe (alors qu'elle devrait être intuitive dans un jeu d'action).
Rien à voir avec le plaisir des Bayonetta.
C'est un quasi sans faute pour moi