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Astral Chain
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name : Astral Chain
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : PlatinumGames
genre : action
european release date : 08/30/2019
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aeris201
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[Anniversaire] Astral Chain est sorti il y a 7 ans
Le 30 aout 2019 les joueurs ont découvert Astral Chain sur Switch 1, une nouvelle licence en etroite collaboration entre Platinum Games et Nintendo.

Le jeu fait l'unanimité que ce soit au niveau de la presse comme des joueurs. Il est souvent considéré comme le meilleur jeu Platinum Games et leurs dernier chef d'oeuvre. Le succès commercial est au rdv car il se vend a plus d'un million d'exemplaires.

Les fans esperent une suite ou au moins une Nintendo Switch 2 Edition, qui depent surtout du bon vouloir de Nintendo

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    posted the 08/31/2026 at 07:49 AM by aeris201
    comments (14)
    nicolasgourry posted the 08/31/2026 at 07:58 AM
    C'est le jeu dont j'attends le plus la suite de la part de Platinum Games à l'heure actuelle.
    asmo889 posted the 08/31/2026 at 08:13 AM
    Et depuis aucune nouvelle license de la part de Nintendo assez drôle pour un éditeur sois disant créatif d’après leur fans
    blacksad6 posted the 08/31/2026 at 08:30 AM
    Vraiment bonne surprise. Ca reste un des meilleurs jeux auquel j'ai joué sur cette console.
    derno posted the 08/31/2026 at 08:31 AM
    asmo889
    à mes yeux c'est pas parce qu'on change de skin ou de nom que le jeu est une nouveauté de gameplay....je vois plus de similitude entre uncharted et last of us qu'entre mario 3D world et mario galaxy.

    En tout cas j'espère voir bientôt des nouvelles d'une suite....ça m'étonnerais que nintendo ne le leur ais pas commandé.
    kevisiano posted the 08/31/2026 at 08:40 AM
    On se souviendra du pic de difficulté de taré sur le boss final hein
    sussudio posted the 08/31/2026 at 08:41 AM
    À ce point ? faut vraiment que je découvre en émulation alors
    vyse posted the 08/31/2026 at 08:43 AM
    Pas trop aimé perso
    amario posted the 08/31/2026 at 08:56 AM
    derno t'abuses dans ton exemple entre Uncharted et LOU. Après ton raisonnement est bon. Astral Chain pas besoin de suite. Il était top en tant que je original. J'aimais bien le système de combat et le côté enquête.
    temporell posted the 08/31/2026 at 09:16 AM
    heu franchement non très mauvais pour un jeu PG, c'est même à cause de ce jeu que j'ai pas pris bayo 3 x)
    abookhouseboy posted the 08/31/2026 at 09:23 AM
    Le jeu sympa mais franchement perfectible.
    Les 2 points qui m'ont fait abandonner sont les environnements ultra génériques de la dimension des monstres, et la maniabilité archi complexe (alors qu'elle devrait être intuitive dans un jeu d'action).

    Rien à voir avec le plaisir des Bayonetta.
    darkwii posted the 08/31/2026 at 09:28 AM
    Bon jeu
    olimar59 posted the 08/31/2026 at 09:34 AM
    Un de mes jeux Switch préféré. Le gameplay est top et l'univers très accrocheur.
    C'est un quasi sans faute pour moi
    masharu posted the 08/31/2026 at 09:47 AM
    Sans les têtes derrière ce jeu (Kamiya et Taura ont quitté PlatinumGames), c'est mort pour une suite. Faut surtout voir si Nintendo confiera un tel projet à PlatinumGames, ou carrément à Kamiya via son nouveau studio après qu'il ait fini Okami 2.
    cyr posted the 08/31/2026 at 10:07 AM
    Pas fait. Déjà 7 ans. Quand ils veuldnt pour descendre le jeux a 20 Balle sur l'eshop. J'attends.
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