Alors que se poursuit le compte à rebours avant que PlayStation ne cesse de produire des disques pour les nouveaux titres à partir de janvier 2028, CD Projekt RED a confirmé son intention de sortir une version physique de The Witcher 4. Ce dernier vise une sortie en 2028, ce qui en fait le premier titre confirmé à être touché par les projets de Sony.
On pourrait penser que cela implique nécessairement un disque physique. Michał Nowakowski, co-PDG du studio, a déclaré à The Game Business : « Nous ne savons pas encore ce qu'il en sera. Nous connaissons les annonces de PlayStation. Et nous n'avons aucune influence sur les politiques des constructeurs. Les disques des constructeurs, y compris PlayStation, doivent être fabriqués dans leurs propres usines. Donc, s'ils cessent effectivement la production d'ici 2028, alors oui [nous n'aurons pas de disque]. »
Cependant, Nowakowski a précisé que le RPG très attendu « aura une boîte ». « Nous sommes très attachés au fait que les gens puissent accéder à des objets tangibles et de collection. Nous sommes nous-mêmes des passionnés et nous aimons ça. Nous avons toujours soutenu cette approche. Quoi qu'il arrive, nous proposerons assurément une boîte. Une boîte contenant des bonus physiques. Quelque chose que l'on a envie d'ouvrir et d'apprécier. Mais, en réalité, nous n'avons aucune prise sur la situation à ce niveau. »
Si l'idée d'un disque physique pour PC semble aujourd'hui quasi impossible, il reste l'option Xbox. L'entreprise a récemment annoncé une initiative permettant aux joueurs de numériser leurs disques physiques Xbox One et Xbox Series X. La version numérique devient alors entièrement jouable sans le disque, bien que ce dernier continue de fonctionner normalement.
Asha Sharma, PDG de Xbox, a souligné les avantages du format numérique lors d'une récente interview accordée à la BBC, tout en ajoutant que les joueurs « adorent les supports physiques ». « Je veux m'assurer que les gens aient le choix. » Reste à savoir si cela s'étendra au projet « Project Helix », avec la possibilité d'un lecteur de disque et de supports physiques.
En attendant, aucune plateforme n'a été confirmée pour The Witcher 4 (hormis le PC), et nous n'avons encore vu aucune véritable séquence de gameplay. CD Projekt RED sortira The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered le 29 septembre sous forme de mise à niveau gratuite pour les détenteurs actuels du jeu, ainsi qu'une nouvelle extension, Songs of the Past, en 2027. Le studio a toutefois promis de communiquer d'autres informations à l'avenir, potentiellement lors de la Gamescom de l'année prochaine.
Source : https://gamingbolt.com/the-witcher-4-will-have-a-physical-box-but-cdpr-has-no-influence-in-the-ongoing-disc-debate/