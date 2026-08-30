Jeu Fini

Parasite Eve 2, la suite qui a divisé les fans du premier pour avoir abandonné les combats type A-RPG en devenant un survival-horror pour marcher sur les plates-bandes de Resident Evil. Un jeu bien plus dur et frustrant que le précédent, mais qui possède aussi bien plus de qualité.Jeu que j’ai terminé sur emu avec quelques savestates à partir du CD2 (car l'enfer de retaper certains passages pour une sale mort) et un wiki pour avoir la vraie fin.- La DA- Gamedesign plus ambitieux que celui du 1- Un bon leveldesign- Scenario sympathique- OST qui fait le café- Les contrôles en mode tank- Quelques passages pénibles à partir du CD2- Certains combats de boss- Les coffres ne te suivent pas d’une map a l’autreBien qu’on perde le côté mélancolique du premier, la direction artistique de PE2 reste solide avec de bons décors (en particulier la zone du motel) et un bon chara-design pour les personnages et les monstres (encore flippants en 2026). Je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ce qui fait que pour moi cette suite est supérieure sur le plan du gamedesign, mais le fait d’avoir, en dehors de la zone du prologue, un lieu unique à explorer avec un bon level design m’aura plus plu que les différentes petites zones du 1, et le système de MP est bien mieux géré et moins pété. Ajoutez à cela le fait qu’on ait plusieurs fins, plein d’éléments cachés/secrets ici et là, un systeme d'XP mieux utilisé, des puzzles pas mal retors… on est sur un titre objectivement plus ambitieux et mieux pensé sur pleins d'aspects.Le scenario est sympathique sans pour autant atteindre la qualité du premier, et pour finir, bien que l’OST soit plus timide, elle n’en est pas moins sympathique avec quelques remix des pistes du premier ainsi que quelques nouvelles.Mais le gros défaut que j’aurai avec Parasite Eve II, c’est le défaut classique de beaucoup (tous ?) de survival horror de l’époque : les déplacements en mode tank. Je déteste, c’est juste contre intuitif au possible et rend certains moments très pénibles, même si je conçois que ça participe à la difficulté et au stress.Arrivé au second CD, le jeu propose plusieurs passages pénibles et ça dès la première séquence de gameplay. À peine lancé, on nous impose une suite de combats (avec un trou qui one shot) et si on meurt dans cette séquence, on est obligé de remettre le CD1, pour ensuite repasser au CD2, quelle grande idée (donc merci les savestates).C’est aussi à partir de ce CD que les boss deviennent très chiants… Le cheval de la mine qui cours dans tous les sens, le gros mob qui te one shot en t’aspirant, l’avant-dernier boss qui peut te fumer en deux secondes si tu n'as pas la bonne armure...Pour finir, quel intérêt de faire un système de coffres pour déposer nos objets a la RE si on ne peut pas les récupérer d’un coffre à l’autre (à part à la toute fin) ?