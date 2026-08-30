Chose que je ne savais pas et que je trouve dingue : il est interdit de louer des jeux vidéo en France !
Je me demandais pkoi je ne voyais jamais de boutique de location de jeu (ou de Machines) comme aux USA en France, j'ai la réponse (par contre la partie sur Micromania est bizarre lol).
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posted the 08/30/2026 at 04:26 PM by suzukube
L'exemple de SONY voir même NETFLIX doit éveiller les gens.
Demain par exemple, si une association en vient à gagner face à SONY, c'est tout simplement que les avocats de cet association, on trouvé la faille qui rend SONY illégale. Mais tout ça c'est BEAUCOUP d'argent, donc la plupart vont pas aller jusqu'au tribunal pour porter plainte etc du coup SONY marche sur l'eau.
Après perso je fais ma location via le Game Pass et PSPlus
C'est quand même dingue que c'est devenu illégal du jour au lendemain.
Je viens de voir sur google que l'enseigne est "défintivement fermé" desormais
C'est comme les jeux fournis avec les consoles où il y a le bandeau 'Ne peut-être vendu seul' que nous les retrouvons seul sur le marché de l'occasion. Pour ma part, je louais mes jeux PC dans les années '90 dans une petite boutique à Tournai en Belgique. Et de mémoire, je crois qu'il existait aussi de la location via par correspondance.
J'imagine que c'est surtout ce fait qui à fait bouger les lois
"Oui mais c'est pas pareilllleuh"