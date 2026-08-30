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En France il est illégal de louer des jeux vidéo
Chose que je ne savais pas et que je trouve dingue : il est interdit de louer des jeux vidéo en France !



Je me demandais pkoi je ne voyais jamais de boutique de location de jeu (ou de Machines) comme aux USA en France, j'ai la réponse (par contre la partie sur Micromania est bizarre lol).
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    aeris201, kisukesan
    posted the 08/30/2026 at 04:26 PM by suzukube
    comments (15)
    zanpa posted the 08/30/2026 at 04:36 PM
    je louais mes jeux Nintendo 64 dans mon vidéo club quand j'étais enfant c'était pratique
    saram posted the 08/30/2026 at 04:37 PM
    Les jeux demat ils sont en location pourtant lol
    malroth posted the 08/30/2026 at 04:38 PM
    pourquoi le demat est autorisé alors ?
    benichou posted the 08/30/2026 at 04:38 PM
    saram oui mais ces escrocs ont suffisamment bien joué avec les termes dans leurs CG que ça ne passe pas aux yeux de la loi comme une location
    ravyxxs posted the 08/30/2026 at 04:47 PM
    malroth saram benichou Vous voulez vraiment essayer de comprendre des corpos ? Ils sont pas là pour nos beaux yeux, ils sont verreux jusqu'à la moelle, la seule différence c'est qu'ils ont des avocats, et des analystes,et ils demandant comment faire des marges sans perdre un certain montant tout en restant plus ou moins légale et trouver des failles du système.

    L'exemple de SONY voir même NETFLIX doit éveiller les gens.

    Demain par exemple, si une association en vient à gagner face à SONY, c'est tout simplement que les avocats de cet association, on trouvé la faille qui rend SONY illégale. Mais tout ça c'est BEAUCOUP d'argent, donc la plupart vont pas aller jusqu'au tribunal pour porter plainte etc du coup SONY marche sur l'eau.
    suzukube posted the 08/30/2026 at 04:52 PM
    zanpa bien ! Je suis très surpris que ce ne se soit pas généralisé en France vu le nombre de personnes qui achètent leurs jeux Day One le moins cher possible en supermarché pour le revendre dans la semaine au même prix (ou un poil plus cher).

    Après perso je fais ma location via le Game Pass et PSPlus
    grospich posted the 08/30/2026 at 05:02 PM
    Je louais des jeux PS1 en allant à Difintel Calais quand j'étais gamin, je trouvais ça plus pratique que l'achat / revente d'occasion.

    C'est quand même dingue que c'est devenu illégal du jour au lendemain.
    kikoo31 posted the 08/30/2026 at 05:04 PM
    saram
    keiku posted the 08/30/2026 at 05:05 PM
    c'est pas de la location c'est un pret payant
    momotaros posted the 08/30/2026 at 05:07 PM
    Avant je louais des jeux au vidéoclub pour le weekend. Il me semble qu'il y avait aussi un service de location en ligne pendant un moment, j'ai plus le nom de la plateforme mais c'était un truc du genre tu payes X€/mois et tu as je crois 2 jeux. Quand tu les rends, tu peux en demander 2 autres.
    aeris201 posted the 08/30/2026 at 05:10 PM
    Quand j'etais gosse j'avais un pote qui louais ses jeux SNES dans un vidéo club. C'etait a Nice ca se nommait "Video Sympa"

    Je viens de voir sur google que l'enseigne est "défintivement fermé" desormais
    jobiwan posted the 08/30/2026 at 05:14 PM
    grospich Officiellement, il me semble que cela a toujours été interdit ou autorisé sous certaines conditions, où le loueur doit s’acquitter d'une redevance, à l'image de ce qu'il se pratiquait pour la location de films. D'ailleurs, il me semble même que Nintendo était monté au créneau sur ce sujet. De plus, si vous regardez vos jeux physiques, il est bien stipuler que la location est interdite.
    C'est comme les jeux fournis avec les consoles où il y a le bandeau 'Ne peut-être vendu seul' que nous les retrouvons seul sur le marché de l'occasion. Pour ma part, je louais mes jeux PC dans les années '90 dans une petite boutique à Tournai en Belgique. Et de mémoire, je crois qu'il existait aussi de la location via par correspondance.
    fdestroyer posted the 08/30/2026 at 05:28 PM
    grospich Ouais mais au final les gens louaient des VHS/CD, les copiaient, et les rendaient.

    J'imagine que c'est surtout ce fait qui à fait bouger les lois
    vohmp posted the 08/30/2026 at 05:37 PM
    zanpa pareil mais à l'époque nes-megadrive dans un maxitoys
    olex posted the 08/30/2026 at 05:55 PM
    Jamais loué un seul truc, car j'estime qu'un truc donné en échange de sous devrait m'appartenir. Mais ouais, techniquement, c'est ce qu'est le jeu vidéo avec ses licences, aussi bien en physique qu'en numérique... Ce qui rend la situation des stores particulièrement alambiquée.

    "Oui mais c'est pas pareilllleuh"
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