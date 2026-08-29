Pour les gens intéressé "Naga" a réussit a faire tourner GTA V en natif sur Switch Oled :
Et pour la passion l'émulateur [g]VITA sur Switch :[/g]
Ou l'émulateur WII U :
Pour allez plus loin c'est de la recompilation :
Ça consiste grosso merdo à adapter son code et ses ressources pour qu’ils puissent fonctionner correctement sur une nouvelle plateforme. Cela implique généralement de modifier certains éléments liés au système, aux performances, aux contrôles et à l’interface, tout en conservant au maximum l’expérience originale.
Morrowind sur PSVITA
Et depuis plusieurs semaines c'est en pleins Boom sur Smartphone:
Leotechmaker en parlait concernant Steam et ses jeux sur Smartphone Android
Ce qui fait que comme pour le dernière article de AdamJensen sur BlueDragon :
https://www.gamekyo.com/blog_article487578.html,
on a des communautés, des outils... qui permettent de plus en plus ''aisément" surtout avec les IA d'adapter n'importe quel jeu sur n'importe qu'elle support pour le faire tourner de manière native.
C'est différent de l’Émulation !!! :
À l'origine, un jeu a été conçu pour une machine très précise : par exemple la NES. Son processeur, sa mémoire, son système graphique… tout est pensé pour fonctionner ensemble.
L'émulation, c'est comme prendre la NES entière et la mettre dans une boîte virtuelle sur ton PC ou la console qui émule.
Le PC doit alors imiter le fonctionnement de la NES : « le processeur NES aurait fait ça, donc je dois reproduire ça ; le GPU NES aurait affiché ça, donc je dois reproduire ça… »
La recompilation native, c'est différent.
On prend le programme original et on traduit/reconstruit son code pour qu'il puisse fonctionner directement sur l'architecture du PC, de la Switch, du Smartphone....
C'est un peu comme si vous aviez les plans d'une maison construite pour une vieille machine à outils, et qu'au lieu de faire fonctionner toute la vieille machine à côté, tu reconstruis les plans avec les outils modernes.
Et là, vous pouvez profiter beaucoup plus naturellement des capacités du PC ou de la console/smartphone : résolution supérieure, framerate plus élevé, rendu moderne, audio amélioré, etc.
L'émulation : « Je fais croire au jeu qu'il est toujours sur une NES par exemple. »
La recompilation native : « Je transforme son programme pour qu'il puisse fonctionner directement sur le PC/Smartphone/consoles. »
Potentiellement, GTA 6 tournera sur un gros smartphone ou un exemple théorique c'est faire tourner God of war Ragnarok sur Switch..
Les possibilités sont énormes.
Gardez un œil sur tout ca, parce que c'est le futur tout les portages, les améliorations 4K sur PC, les versions Switch, Android, Vita...
Imagines ton jeu PS1,le code sera adapté pour tourner de manière native sur PC, et les assets.. seront amélioré et adapté ...
20×20 pixels, ça fait 400 pixels. En 4K, une image fait 3840×2160, soit plus de 8 millions de pixels. On passe donc d’un monde de quelques centaines de pixels à plusieurs millions
Pourquoi ?
Natif veut juste dire qu'il ne passerait pas par une surcouche d'émulation/d'abstraction, qu'il tourne nativement sur le hardware et l'OS du PC ou smartphone (par exemple pas un jeu compilé pour le CELL de la PS3 à émuler mais un jeu compilé pour un CPU x64)
Ton GTA VI il tourne nativement sur PS5, il n'est pas émulé dessus...et il est à 30 fps pour 180+W, donc ton gros smartphone il va tourner du mieux qu'il peut avec sa poignée de watt mais même recompilé en natif ARM/OpenGL etc tu n'auras pas de miracles
C’est clair, et ça a déjà commencé depuis un petit moment, et là ça ne cesse d’accélérer.
Tekken 3, Soul Blade, Dragon Quest, Duke Nukem Zero Hour, la trilogie Jak and Daxter, Condemned 2, Blue Dragon, GoldenEye 007, Ocarina of Time, Twilight Princess, Silent Hill 1, Syphon Filter 1, Gears of War 2 Hollow, Ace Combat 6, sont déjà jouables sans émulateur.
Et ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres : un tas d’autres titres le sont aussi déjà.
Sans parler des packs de textures, des patchs français et anglais, des patchs non officiels, etc...
En effet, le futur du jeu vidéo sur PC ne prévoit que du bon.
Bref Rockstar c'est pas toujours rose et il y a une probablement une explication merdique au non portage Switch, comme ils avaient aussi "menti" quand a la version PC de Red Dead Redemption qu'ils ont finit par faire