sur Switch :[/g]Ou l'émulateurPour allez plus loin c'est de la recompilation :Ça consiste grosso merdo à adapter son code et ses ressources pour qu’ils puissent fonctionner correctement sur une nouvelle plateforme. Cela implique généralement de modifier certains éléments liés au système, aux performances, aux contrôles et à l’interface, tout en conservant au maximum l’expérience originale.Et depuis plusieurs semaines c'est en pleins Boom sur Smartphone:Leotechmaker en parlait concernant Steam et ses jeux sur Smartphone AndroidCe qui fait que comme pour le dernière article de AdamJensen sur BlueDragon :https://www.gamekyo.com/blog_article487578.html,on a des communautés, des outils... qui permettent de plus en plus ''aisément" surtout avec les IA d'adapter n'importe quel jeu sur n'importe qu'elle support pour le faire tourner de manière native.C'est différent de l’Émulation !!! :À l'origine, un jeu a été conçu pour une machine très précise : par exemple la NES. Son processeur, sa mémoire, son système graphique… tout est pensé pour fonctionner ensemble.L'émulation, c'est comme prendre la NES entière et la mettre dans une boîte virtuelle sur ton PC ou la console qui émule.Le PC doit alors imiter le fonctionnement de la NES : « le processeur NES aurait fait ça, donc je dois reproduire ça ; le GPU NES aurait affiché ça, donc je dois reproduire ça… »La recompilation native, c'est différent.On prend le programme original et on traduit/reconstruit son code pour qu'il puisse fonctionner directement sur l'architecture du PC, de la Switch, du Smartphone....C'est un peu comme si vous aviez les plans d'une maison construite pour une vieille machine à outils, et qu'au lieu de faire fonctionner toute la vieille machine à côté, tu reconstruis les plans avec les outils modernes.Et là, vous pouvez profiter beaucoup plus naturellement des capacités du PC ou de la console/smartphone : résolution supérieure, framerate plus élevé, rendu moderne, audio amélioré, etc.L'émulation : « Je fais croire au jeu qu'il est toujours sur une NES par exemple. »La recompilation native : « Je transforme son programme pour qu'il puisse fonctionner directement sur le PC/Smartphone/consoles. »Potentiellement, GTA 6 tournera sur un gros smartphone ou un exemple théorique c'est faire tourner God of war Ragnarok sur Switch..Les possibilités sont énormes.