Après l'affaire du "Stream" (voir article
), et malgré une jolie vidéo récemment publiée sur YouTube
dévoilant les dessous de l'alpha 4.10 qui a entre temps calmé certaines ardeurs, la communauté Star Citizen est à nouveau en proie à de vives discussions, après l'annonce du report de Squadron 42 (le solo de Star Citizen) au second trimestre 2027.
En 2024, le jeu avait été annoncé comme étant terminé pour entrer dans une phase de polissage, et la date de 2026 avait été communiquée. Si, dernièrement, divers créateurs de contenus ont reçu une invitation pour découvrir le jeu en octobre à Manchester, aucune date formelle de sortie sur 2026 semblait se profiler, et c'est un nouveau report, cette fois pour Q2 2027, qui a été annoncé par Chris Roberts dans une communication adressée aux joueurs.
Cette information n'a surpris personne, alors que de nombreux backers, blasés, ne croient plus aux deadlines du studio, lequel a annoncé plusieurs fois déjà par le passé que le jeu était terminé.
Mais ce qui ne passe vraiment pas, cette fois, c'est la raison invoquée par CIG pour justifier ce report, car, à l'instar de Fable, le coupable serait... GTA 6.
Le petit problème, c'est que contrairement à Fable qui serait prêt mais sortira en février 2027 à cause de GTA 6 donc, rien n'indique que Squadron 42 est terminé (les streamers invités à Manchester pourront peut-être en dire davantage), mais surtout, GTA 6 cible un public exclusivement console, alors que Squadron 42, jusqu'à preuve du contraire, ne sort que sur PC.
Croyez-vous que Squadron 42 sortira vraiment en 2027 ?