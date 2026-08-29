Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
profile
Star Citizen
19
Likers
name : Star Citizen
platform : PC
editor : N.C
developer : N.C
genre : STR
read the reviews
add a review
add a press review
profile
codereferral
2
Likes
Likers
codereferral
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 190
visites since opening : 408437
codereferral > blog
all
Squadron 42 : le report de trop ?
Squadron 42
Après l'affaire du "Stream" (voir article), et malgré une jolie vidéo récemment publiée sur YouTube dévoilant les dessous de l'alpha 4.10 qui a entre temps calmé certaines ardeurs, la communauté Star Citizen est à nouveau en proie à de vives discussions, après l'annonce du report de Squadron 42 (le solo de Star Citizen) au second trimestre 2027.

En 2024, le jeu avait été annoncé comme étant terminé pour entrer dans une phase de polissage, et la date de 2026 avait été communiquée. Si, dernièrement, divers créateurs de contenus ont reçu une invitation pour découvrir le jeu en octobre à Manchester, aucune date formelle de sortie sur 2026 semblait se profiler, et c'est un nouveau report, cette fois pour Q2 2027, qui a été annoncé par Chris Roberts dans une communication adressée aux joueurs.



Cette information n'a surpris personne, alors que de nombreux backers, blasés, ne croient plus aux deadlines du studio, lequel a annoncé plusieurs fois déjà par le passé que le jeu était terminé.

Mais ce qui ne passe vraiment pas, cette fois, c'est la raison invoquée par CIG pour justifier ce report, car, à l'instar de Fable, le coupable serait... GTA 6.

Le petit problème, c'est que contrairement à Fable qui serait prêt mais sortira en février 2027 à cause de GTA 6 donc, rien n'indique que Squadron 42 est terminé (les streamers invités à Manchester pourront peut-être en dire davantage), mais surtout, GTA 6 cible un public exclusivement console, alors que Squadron 42, jusqu'à preuve du contraire, ne sort que sur PC.

Croyez-vous que Squadron 42 sortira vraiment en 2027 ?
Lettre de Chris Roberts - https://robertsspaceindustries.com/en/comm-link/transmission/21301-Letter-From-The-Chairman
    tags : chris roberts squadron 42 2027
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/29/2026 at 04:40 PM by codereferral
    comments (1)
    legend83 posted the 08/29/2026 at 06:22 PM
    On dirait moi quand je dis que je suis en route alors que j'ai pas quitté mon lit.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo