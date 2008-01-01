J'ai voulu me refaire une configuration en format MT car le format SFF est devenu de plus en plus intenable en terme de prix. Il y a la Intel Arc A310 à 150 euros mais sinon on part sur des RX 6400 à 200 euros (130-150 à sa sortie, bientôt 4 ans) avec seulement du PCIe x4, un bruit d'avion de chasse et je parle même pas de la RX 9060 XT qui vient d'être annoncée chez Armastor ou des Nvidia RTX 3050 ou 5060 qui nécessite des câbles d'alimentation supplémentaires.Bref, le format SFF c'est terminé pour moi, ça devient hors de prix comparé à des GPU standards et en occasion c'est une galère d'en trouver. Au pire, le SFF c'est parfait avec des GPU low profile modeste pour en faire des serveurs domestique ou de bonnes machins en émulation mais pour jouer aux jeux récents, le recyclage coûte trop cher.L'idée était d'avoir une configuration au prix le plus bas possible, avec uniquement des pièces de seconde main et qui puissent me permettre de jouer aux jeux jusqu'à la gen PS5/XSX si besoin car en réalité, ce qui compte c'est pas tant le CPu tant qu'il a au minimum 4 coeurs avec ou sans hyper-threading, ce qui compte c'est le GPU, sa VRAM mais aussi son architecture qui doit-être la plus récente possible (voir l'architecture Polaris qui galère sur Alan Wake 2 ou Stalker 2, les GPU non compatibles DX12 Ultimate, etc), la quantité de RAM (16 minimum, 32 Go au cas où) et la vitesse du PCIe (3.0 minimum).Avec quelques parades on peut jouer dans des conditions confortables pour une fraction du prix de ces PC déguisés au prix de plus en plus exorbitant.Donc j'ai j'ai recycler un Dell Optiplex 9020 MT sans stockage, 4 Go de RAM, i5-4570 pour euros 30 euros sur LBC avec en plus:- Intel Xeon E3-1240 v3 (cousin serveur du i7-4770 sans iGPU): 15 euros sur LBC- Alimentation 550 watts Corsair:22 euros sur LBC- RX 7600 8 Go avec pâte thermique changée: 150 euros (j'ai revendu ma RX 6400 160 euros donc 10 euros l'upgrade)Total: 217 eurosPuis j'ai récupéré des pièces de mon Dell Optiplex 7020 SFF (il servira comme serveur de transcodage ou pour l'émulation):- SSD 240 Go en SATA III (pour l'OS): 20 euros de mémoire- NVME 480 Go Crucial connecté en PCIe 3.0 (pour les jeux avec de gros accès en lecture/écriture): 70 euros sur Amazon- Disque dur 2 To connecté en SATA III: 50 euros chez Cash Express- 4x8 Go DDR3 1600Mhz avec dissipateur: 34 euros sur Aliexpress avant la RAMpocalypse (80-85 euros maintenant)Total des pièces déjà à disposition: 174 eurosTotal de l'ensemble: 391 euros (l'argent des ventes sur LBC m'a permis de faire baisser la facture en vendant des livres et autres babioles en plus).Windows 11 custom avec ReviOS, les launcher habituels, Steam Roms Manager, Big Picture au démarrage, Parsec pour streamer la machine et administrer, le PC est pilotable à la manette de A à Z.Émulation jusqu'à la Switch/PS4, jeux PC jusqu'aux dernières nouveautés sous UE5 qui nécessite de gros transferts de textures (GTA VI ? j'espère, au pire upgrade GPU), jeux décompilés, bref, un vrais N des champs comme dirait Malcom X, je fuis la plantation hahahaCe qui me fait le plus kiffer c'est de pouvoir jouer aux jeux de la gen PS5/XSX (GPU RDNA3) en utilisant les mêmes parades (RSR pour l'upscalling, FSR/TSR pour la génération d'images) si besoin avec un CPU de 2013 et des pièces de récupération