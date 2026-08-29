Vous connaissez maintenant la chanson ! La fin du mois signifie de nouvelles informations sur Space Marine 2 !
Nous allons vous dévoiler une partie du contenu de la mise à jour 15, vous parler de l’événement communautaire, ainsi que vous donner quelques informations sur le modding.
MISE À JOUR 15
Nous travaillons actuellement sur la mise à jour 15 afin de nous assurer que tout est prêt avant de vous la proposer. En attendant, découvrons ensemble une partie du contenu qui arrivera avec cette mise à jour :
MODE SIÈGE DU CHAOS
Comme vous le savez, le Mode Siège du Chaos arrivera avec la mise à jour 15 et apportera un nouveau défi au jeu.
Dans ce mode, vous incarnerez des Space Marines du Chaos sur une toute nouvelle carte de Siège située sur Avarax.
Vous devrez affronter des vagues de Tyranides et de Loyalistes, tout en bénéficiant du soutien des Cultistes du Chaos et des Ritualistes. Vous pourrez également déployer un Helbrute pour semer le chaos et ravager le champ de bataille.
MARTEAU TONNERRE À UNE MAIN
Nous ajoutons le Marteau Tonnerre à une main, une arme rapide capable d’alterner entre des attaques visant une cible unique et des attaques de zone.
Il sera disponible pour les classes Tactique (! plus d’informations ci-dessous), Assaut, Rempart et Techmarine.
MODE CREUSET
« Le Creuset vous attend, Frère. Vous soumettrez-vous à l’épreuve ? »
Un nouveau mode de jeu sera également ajouté : le Mode Creuset.
Adressez-vous à notre bien-aimé Chapelain de Chapitre afin de définir votre Pénitence avant de partir en Opération.
Les Pénitences sont des malus personnels qui rendront votre mission encore plus difficile. Si vous réussissez l’Opération, elles vous rapporteront de l’XP de Pureté, qui vous permettra de débloquer des éléments de personnalisation et des pièces d’armure uniques.
Chaque Pénitence possède un niveau, chacun proposant son propre ensemble de défis et de récompenses.
Plus vous choisissez de malus, plus vous gagnez d’XP, mais plus le défi devient difficile. Choisissez donc judicieusement !
Comme le Mode Creuset est conçu comme un défi de fin de jeu, votre classe devra être niveau 25 pour pouvoir y participer.
REFONTE DU TACTIQUE
Nous vous en avions parlé dans une précédente actualité de la communauté : la classe Tactique va bénéficier d’une refonte majeure afin de permettre des styles de jeu plus variés.
Son arbre de compétences, en particulier, sera plus diversifié et offrira davantage de possibilités pour créer des builds originaux.
Une demande revenait régulièrement : élargir son arsenal de corps à corps. Il sera désormais possible d’équiper une Épée énergétique, une Hache énergétique ou un Marteau Tonnerre à une main, en sacrifiant son arme principale, afin de privilégier un build axé sur le combat au corps à corps.
Si vous préférez les combats à distance, un atout de classe vous permettra de remplacer votre arme secondaire par un fusil Bolter principal.
« QUELQUE CHOSE QU’ON AURAIT DÛ FAIRE DEPUIS LONGTEMPS »
Dans l’une de nos précédentes actualités de la communauté, nous vous avions annoncé que nous travaillions sur « quelque chose qu’on aurait dû faire depuis longtemps ».
Ce « quelque chose » n’est autre que : la recoloration des capes (Cape Recolour).
Jetez-y un premier coup d’œil :
MISE À JOUR DU DEUXIÈME ANNIVERSAIRE
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour ces deux années incroyables de Space Marine 2, ainsi que pour votre soutien continu tout au long de cette aventure.
L’enthousiasme que vous avez montré pour le jeu et ses mises à jour continue de nous motiver à apporter toujours plus de contenu et de nouvelles expériences sur le champ de bataille.
Alors que nous franchissons le cap des deux ans, nous sommes ravis de vous annoncer que la mise à jour du deuxième anniversaire arrivera début octobre !
Et ce n’est pas tout : le Pass Saison 3 sera également disponible le même jour, avec encore plus de contenu à découvrir, selon la même formule que pour les Années 1 et 2.
Nous sommes vraiment impatients de vous dévoiler ce qui vous attend, et nous espérons que vous serez tout aussi enthousiastes à l’idée de nous rejoindre pour une nouvelle année de Space Marine 2 !
Et pour vous remercier de votre fidélité, nous pouvons vous le confirmer : oui, vous aurez bien votre Grande Épée au cours de l’Année 3.
ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE
L’événement communautaire du mois est en ligne depuis hier !
Vous avez jusqu’au 8 septembre pour terminer 3 missions PvE du Chaos parmi les suivantes : Vox Liberatis, Reliquary, Chute d’Atréus, Obélisque, Vortex, Perturbation ou Purge, afin de remporter 100 Acclamations et 150 points de Réquisition.
En avant, Space Marines !
RECONNAISSANTS ENVERS LA COMMUNAUTÉ DU MODDING
Nous sommes ravis de voir l’enthousiasme que le lancement du Steam Workshop a suscité au sein de la communauté de modding de Space Marine 2.
Depuis la sortie de l’outil de modding, nous avons vu une quantité incroyable de créativité de votre part, avec de nouvelles idées et créations qui apparaissent régulièrement… Certaines nous ont d’ailleurs vraiment bien fait sourire !
Alors, un grand merci à toutes celles et ceux qui contribuent à la scène du modding. C’est formidable de vous voir trouver de nouvelles façons de jouer avec Space Marine 2 et de continuer à faire vivre la communauté avec toutes ces nouvelles créations !
Continuez comme ça !!
Si vous souhaitez créer vos propres mods, vous pouvez consulter nos recommandations ici, ou parcourir le Steam Workshop pour découvrir les mods actuellement disponibles.