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skuldleif
> blog
Asha sharma interview BBC à la GAMESCOM
disc to digital , PC back compat , ce n'est que le début
plusieurs Xbox Hélix , dont une proposition abordable
des news bientot
les exclusivités vont continuer ,dans le même temps le business Xbox doit etre sain
https://www.youtube.com/watch?v=txuYKwrbq1M
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malroth
posted the 08/29/2026 at 01:43 PM by
skuldleif
comments (
3
)
sussudio
posted
the 08/29/2026 at 01:49 PM
Je lis tout le temps Shawarma punaise, ça donne faim
malroth
posted
the 08/29/2026 at 01:51 PM
étant un ex pro Playstation devenu PC master race, je surveille de très près les news du futur xbox.
si ya la confirmation que le store steam est inclus dans leur architecture console, c'est day one.
et si en plus ya une console portable avec ecran oled, bah je prendrai les deux, la console salon + portable, ça complétera mon pc de bureau.
j'aurai mes jeux sur la télé au salon, mon ecran pc dans la chambre et la console portable ou je veux
lets go Xbox
khazawi
posted
the 08/29/2026 at 02:04 PM
malroth
steam ? Donc ils vont flinguer leur propre store ?
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si ya la confirmation que le store steam est inclus dans leur architecture console, c'est day one.
et si en plus ya une console portable avec ecran oled, bah je prendrai les deux, la console salon + portable, ça complétera mon pc de bureau.
j'aurai mes jeux sur la télé au salon, mon ecran pc dans la chambre et la console portable ou je veux
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