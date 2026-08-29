profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 814
visites since opening : 2003854
skuldleif > blog
Asha sharma interview BBC à la GAMESCOM


disc to digital , PC back compat , ce n'est que le début
plusieurs Xbox Hélix , dont une proposition abordable
des news bientot
les exclusivités vont continuer ,dans le même temps le business Xbox doit etre sain
https://www.youtube.com/watch?v=txuYKwrbq1M
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    malroth
    posted the 08/29/2026 at 01:43 PM by skuldleif
    comments (3)
    sussudio posted the 08/29/2026 at 01:49 PM
    Je lis tout le temps Shawarma punaise, ça donne faim
    malroth posted the 08/29/2026 at 01:51 PM
    étant un ex pro Playstation devenu PC master race, je surveille de très près les news du futur xbox.

    si ya la confirmation que le store steam est inclus dans leur architecture console, c'est day one.

    et si en plus ya une console portable avec ecran oled, bah je prendrai les deux, la console salon + portable, ça complétera mon pc de bureau.

    j'aurai mes jeux sur la télé au salon, mon ecran pc dans la chambre et la console portable ou je veux

    lets go Xbox
    khazawi posted the 08/29/2026 at 02:04 PM
    malroth steam ? Donc ils vont flinguer leur propre store ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo