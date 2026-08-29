Playground Games a fait preuve d'une grande générosité avec Fable du côté de la Gamescom 2026. Le studio britannique a publié deux longues séquences de gameplay et a communiqué plusieurs infos importantes.
Ainsi, nous apprenons que terminer l'histoire principale de Fable prendra entre 15 et 20 heures. Pour finir le titre à 100 %, il va falloir compter entre 15 et 20 heures supplémentaires. Donc, tout boucler devrait prendre une quarantaine d'heures maximum.
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posted the 08/29/2026 at 11:58 AM by beppop
Il reste dans les veines des trois premiers. Les trois opus, c’était maximum 15 h pour l’histoire, et pour le 100 %, il fallait compter 30/40 h.
Ni trop long et ni trop court, le juste équilibre.
Fable n'a jamais prétendu être comme The Witcher les trois opus avaient quasiment la même durée de vie sur Fable donc pas de soucis je trouve.
Pas trop long ni trop cours avec surement une re jouabilité en fonction de tes choix.
par contre étonné pour le 100%, ils auraient pû se lacher sur les à coté
Je compare Fable à Fable et leur durée de vie n'a jamais tapé les 50h.