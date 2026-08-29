Playground Games a fait preuve d'une grande générosité avec Fable du côté de la Gamescom 2026. Le studio britannique a publié deux longues séquences de gameplay et a communiqué plusieurs infos importantes.Ainsi, nous apprenons que terminer l'histoire principale de Fable prendra entre 15 et 20 heures. Pour finir le titre à 100 %, il va falloir compter entre 15 et 20 heures supplémentaires. Donc, tout boucler devrait prendre une quarantaine d'heures maximum.