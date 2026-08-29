profile
Fable 2026
16
Likers
name : Fable 2026
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
beppop
8
Likes
Likers
beppop
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 101
visites since opening : 313641
beppop > blog
Fable: la durée de vie pour les 100% dévoilé ?



Playground Games a fait preuve d'une grande générosité avec Fable du côté de la Gamescom 2026. Le studio britannique a publié deux longues séquences de gameplay et a communiqué plusieurs infos importantes.

Ainsi, nous apprenons que terminer l'histoire principale de Fable prendra entre 15 et 20 heures. Pour finir le titre à 100 %, il va falloir compter entre 15 et 20 heures supplémentaires. Donc, tout boucler devrait prendre une quarantaine d'heures maximum.

https://news.instant-gaming.com/fr/articles/21595-fable-finir-le-jeu-a-100-prendra-entre-35-et-40-heures?utm_source=igStore&utm_campaign=subHomePage
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/29/2026 at 11:58 AM by beppop
    comments (18)
    geo62 posted the 08/29/2026 at 12:24 PM
    c'est tout ?
    axlenz posted the 08/29/2026 at 12:25 PM
    Je m’attendais à plus vu la pléthore de trucs possibles mais c’est bien aussi
    stampead posted the 08/29/2026 at 12:25 PM
    durée de vie ridicule pour ce type de jeu
    kinectical posted the 08/29/2026 at 12:26 PM
    À voir les graphisme qui sont assez beau j’ai l’impression qu’on va avoir une map qui ne sera pas trop “énorme” pour rien et plus quelque chose de compacte mais bien fourni en contenu et je pense que c’est assez bien car honnêtement j’en ai marre des jeux qui ont 100+ de durée de vie avec du contenu fade
    serve posted the 08/29/2026 at 12:27 PM
    geo62

    Il reste dans les veines des trois premiers. Les trois opus, c’était maximum 15 h pour l’histoire, et pour le 100 %, il fallait compter 30/40 h.
    jenicris posted the 08/29/2026 at 12:28 PM
    Le premier et le deux, je crois c'était a peu près pareil pour la quête principale. Maintenant avec un temps de dev aussi long et son ambition, je pensais que cela serait davantage
    altendorf posted the 08/29/2026 at 12:28 PM
    Ah oui c'est vraiment court, je m'attendais à plus surtout avec les quêtes secondaires et les nombreuses possibilités. On est loin du The Witcher façon Xbox...
    sino posted the 08/29/2026 at 12:35 PM
    PARFAIT !
    Ni trop long et ni trop court, le juste équilibre.
    icebergbrulant posted the 08/29/2026 at 12:48 PM
    C’est une blague ?!
    serve posted the 08/29/2026 at 12:49 PM
    altendorf

    Fable n'a jamais prétendu être comme The Witcher les trois opus avaient quasiment la même durée de vie sur Fable donc pas de soucis je trouve.

    Pas trop long ni trop cours avec surement une re jouabilité en fonction de tes choix.
    vyse posted the 08/29/2026 at 12:59 PM
    Bon bah on aura que bowerstone alors comme ville principal..
    vyse posted the 08/29/2026 at 01:06 PM
    serve ouai enfin...les mecs ont bossé 7-8 ans sur le Bouzin et tu compare avec des productions de 2002-2003 où ils étaient 69 pendant 2-3 ans..
    malroth posted the 08/29/2026 at 01:06 PM
    pour l'histoire principal c'est tres bon

    par contre étonné pour le 100%, ils auraient pû se lacher sur les à coté
    serve posted the 08/29/2026 at 01:12 PM
    vyse

    Je compare Fable à Fable et leur durée de vie n'a jamais tapé les 50h.
    azerty posted the 08/29/2026 at 01:12 PM
    Un rpg de 20h LOL
    coopper posted the 08/29/2026 at 01:27 PM
    Le plus important c'est la qualité de ses 40h. Les jeux obèses à n'en plus finir c'est l'une des plaies du design moderne.
    weik posted the 08/29/2026 at 01:45 PM
    8 ans de dev pour 20h c'est quand même bien maigre...
    vyse posted the 08/29/2026 at 02:09 PM
    serve bah compare Mario Bros 1 a Mario 64 alors ; compare breath of the wild a Zelda ocarina of Time aussi allez compare Baldur's Gate 3 a Baldur Gate 2 pendant qu'on y est..
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo