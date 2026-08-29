Cyberpunk 2077 a servi de leçon à CD Projekt Red. Après un lancement désastreux et le retrait consécutif du jeu du PlayStation Store, le studio veille désormais à ce que ses titres fonctionnent sur toutes les plateformes tout au long du développement, a expliqué Michal Nowakowski, co-PDG de l'entreprise, à Game Developer.
« Vous pourrez le lancer sur PC. Vous pourrez le lancer sur PS5. Vous pourrez le lancer sur Xbox Series X, et il tournera. », a déclaré Nowakowski.
C'est une approche bien différente de celle adoptée pour le développement de Cyberpunk 2077, qui était entièrement axé sur le PC, a précisé Nowakowski. « La mentalité du studio était de viser la meilleure qualité visuelle possible », a-t-il expliqué. « Nous voulions repousser les limites du réalisable en termes d'immersion cinématographique et autres, et le PC était la plateforme la plus adaptée pour cela. Il y avait cette croyance — qui s'est avérée erronée — selon laquelle adapter le jeu à la génération de consoles de l'époque ne poserait pas de problème majeur. »
Nowakowski a indiqué que CD Projekt Red avait rencontré ce genre de défi avec The Witcher 3, mais avait eu « un peu de chance ici et là », ce qui avait donné au studio l'impression que Cyberpunk 2077 finirait également par bien se passer. « Depuis, nous ne prenons plus de risques », a-t-il affirmé. « Nous voulons avoir la certitude que tout fonctionne réellement. »
Si un problème survient sur une seule plateforme pour The Witcher 4, le studio interrompt le processus pour tout corriger avant de poursuivre. Cela signifie que la gestion des étapes clés (ou « milestones ») du jeu diffère quelque peu. « Prenons un exemple : techniquement, nous devons valider, disons, dix critères », a-t-il illustré. « Auparavant, si nous en manquions un ou deux, nous nous disions : "On rattrapera ça plus tard." Parfois, nous y parvenions, mais parfois non ; résultat : deux ou trois étapes plus tard, on se retrouvait avec quatre ou cinq critères non validés, et la situation devenait bien plus complexe. » Évoquant l'extension et la version remastérisée de The Witcher 3 récemment annoncées, Nowakowski a indiqué que CD Projekt Red collabore avec une société hongroise nommée Geeksoft, en raison de sa connaissance approfondie du moteur de jeu de The Witcher 3, le REDengine. Il a précisé que le REDengine utilisé pour Cyberpunk 2077 diffère de celui employé pour The Witcher 3, ce qui rend le retour sur cette ancienne version complexe. Issue de la communauté du modding, l'équipe de Geeksoft a été « très active dans l'univers de *The Witcher* », a-t-il souligné. Le studio avait déjà fait appel à eux pour le lancement des outils de modding de The Witcher 3; il était donc logique de renouveler cette collaboration pour le retour de CD Projekt Red dans cet univers.
Bien qu'il n'ait pas souhaité entrer dans les détails concernant l'avenir de CD Projekt Red, Nowakowski a affirmé que l'entreprise communiquerait davantage sur le mystérieux « Projet Hadar » à un moment donné — peut-être au cours des cinq prochaines années. Pour l'heure, l'accent est mis sur les projets en cours : The Witcher 3 et The Witcher 4.
Source : https://www.gamedeveloper.com/production/cd-projekt-red-has-the-witcher-4-running-on-all-target-platforms-after-cyberpunk-2077-lesson/
Ian Malcolm : Non. Tu en fais de nouvelles.