Je sais pas ce qu'ils ont chez Ubisoft en ce moment mais ils ratent tout même les trucs les + simples.



Heroes® of Might & Magic® III va avoir un remake et donc ils ont décidé de sortir la vielle version sur Steam.



Version qui ne contient qu'un fichier texte.



Bien sur les fans sont furax et le jeu se prend des critiques négatifs, heureusement pour eux Ubisoft a remis le jeu mais quel bande de guignols.



https://www.journaldugeek.com/2026/08/28/ubisoft-vend-heroes-of-might-and-magic-iii-sur-steam-mais-oublie-le-jeu/