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Heroes of Might & Magic V
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name : Heroes of Might & Magic V
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Nival Interactive
genre : STR
european release date : 05/18/2006
official website : http://www.mightandmagic.com/
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darkxehanort94
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Ubisoft vend un jeu qui n'existe pas.
Je sais pas ce qu'ils ont chez Ubisoft en ce moment mais ils ratent tout même les trucs les + simples.

Heroes® of Might & Magic® III va avoir un remake et donc ils ont décidé de sortir la vielle version sur Steam.

Version qui ne contient qu'un fichier texte.

Bien sur les fans sont furax et le jeu se prend des critiques négatifs, heureusement pour eux Ubisoft a remis le jeu mais quel bande de guignols.

https://www.journaldugeek.com/2026/08/28/ubisoft-vend-heroes-of-might-and-magic-iii-sur-steam-mais-oublie-le-jeu/
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    posted the 08/29/2026 at 06:21 AM by darkxehanort94
    comments (4)
    heracles posted the 08/29/2026 at 06:31 AM
    Bah quoi ils innovent c'est ce que vous voulez non ?
    nyseko posted the 08/29/2026 at 06:31 AM
    Ubisoft vend un jeu qui n'existe pas.

    Ce n'est pas vraiment ça du coup, c'est plutôt que l'équipe d'administration s'est planté dans le packaging du jeu.
    dormir13hparjour posted the 08/29/2026 at 06:39 AM
    kikoo31 posted the 08/29/2026 at 06:44 AM
    heracles
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