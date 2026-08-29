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GTA VI : Les limites de la PS5
Frandroid explore les limites de la PS5 sur GTA 6 et ce qu'une version PS5 Pro / PC pourra apporter ^^ !
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lock2
posted the 08/29/2026 at 12:10 AM by
suzukube
comments (
1
)
lock2
posted
the 08/29/2026 at 01:02 AM
Suzukube
Bien propre d’avoir proposé cette vidéo de Frandroid où en général ils sont toujours sérieux quelques soient les sujets d’ailleurs. En toute franchise je me suis arrêté à un quart de lors vidéo pour cause de nuit blanche en mode compliqué. Donc mon avis va forcément être TRÈS PARTIAL:
Mais bref, de là où je me suis arrêté j’en conclus que ce n’est pas une nécessité absolue d’avoir une PS5 Pro pour apprécier GTA6 vue que le long trailer de gameplay qu’a proposé Rockstar ça été capturé sur PS5 classique et que c’est déjà magnifique en tout point. Du coup qu’est-ce qu’il manque de plus ?
Quant à toi qui a dû forcément visionner l’ensemble avant de la poster, qu’elle est ton avis stp l’ami ?
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Mais bref, de là où je me suis arrêté j’en conclus que ce n’est pas une nécessité absolue d’avoir une PS5 Pro pour apprécier GTA6 vue que le long trailer de gameplay qu’a proposé Rockstar ça été capturé sur PS5 classique et que c’est déjà magnifique en tout point. Du coup qu’est-ce qu’il manque de plus ?
Quant à toi qui a dû forcément visionner l’ensemble avant de la poster, qu’elle est ton avis stp l’ami ?