Franchement je suis content de voir que hormis la map, les graphismes, Rockstar à vraiment bosser à fond sur tout , que ce soit l'intelligence artificielle des pnj très réaliste, le sens du détail a tout bout de champs, le réalisme de la police, du système de recherche et un tas d'autre chose. C'est littéralement une dinguerie monstrueuse . Il n'y a plus rien de scripté comme les anciens GTA ( évidemment la techno actuelle a avancer) mais ça ne change rien au fait que le travail de Rockstar est complètement insane.
Ceux qui disent que c'est du GTA 5 ++, je vous invite littéralement à changer de lunette. Déjà rien que la scène du parachute avec Lucia met un bon énorme avec le 5. Saut en parachute, avec une vue sur tout l'ensemble a des km, sans pop up, les anciens GTA fallait limite que tu tecrase au sol pour voir les autres bâtiments. C'est factuel. Les pnj où chacun ont leur façon d'agir, les interactions au fil de l'histoire, et tellement d'autres choses. Le jeu est bien plus beau déjà mais en plus il regorge d'un tas de détails que seuls les connaisseurs peuvent réellement relever. Très franchement ça va être dur pour moi d'attendre la version PC haha.
Cet article est vraiment intéressant : https://www.xboxygen.com/News/365573-gta-6-est-encore-plus-fou-quon-limaginait-50-details-qui-changent-completement-le-jeu
Et encore il n'y a pas tout loin de la. On comprend aisément pourquoi le jeu à du coûter deux milliards en développement a Rockstar.
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posted the 08/28/2026 at 09:33 PM by stanis
La il t'en faut pas beaucoup
Après, j'vous avoue que l'avis des autres, en vrai, j'm'en fous un peu, les gens peuvent dire que c'est la bouse du siècle qu'il faut boycotter à cause du disque BluRay, ça ne va pas m'empêcher de kiffer (comme des millions d'autres joueurs d'ailleurs).
C'est complètement fou.
Ah oui moi aussi j'aime bien. Mais ce que je voulais dire dans l'article, c'est que factuellement bien que GTA6 soit très beau graphiquement, R* à poussé au maximum le réalisme, aussi bien au niveau des détails que de l'IA des pnj. Le but n'est pas de se bran*** que sur le rendu comme un kikoo, mais admettre qu'ils ont fait très fort en terme de réalisme, d'interactivité et de continuer dans "ce monde".
ya le jeu open world et le jeu avec les missions, et la c'est le jour et la nuit.
et de ce qu'on a vu en presentation, je pense que ça sera pareil. le gamesign des missions ça ne le fais pas.
la par exemple ils auraient pû révolutionner la chose en ayant des missions direct en open world, un truc simless, je sais pas comment l'expliquer.
mais la tu sens encore le truc de si tu sors 3 metres à coté alors que l'objectif est devant, tu vas avoir droit au "echec mission dans 10 secondes"
je pense que de ce coté la ya encore des choses à faire, mais peut-être c'est le plus difficile à réaliser aussi.
Aussi. Ils ont en plus mit une version à 100 euros qui est en fait ma simple version de base non amputée. C'est du marketing. Totalement d'accord là dessus, sauf que mon article n'est pas question de ça .
Apparemment yaura plus de liberté et moins de scripté, avec des choix qui influenceront le jeu, R* a même dit que le jeu était conçu pour le refaire plusieurs fois vis a vis des choix . On verra bien
Justement ils ont l'air de s'être grave amélioré la dessus aussi. Le système de combat daté depuis X GTA passe apparemment à la trappe, le fait de désarmer une personne en tirant sur son flingue a la main, le fait de choisir de tuer ou pas le pnj en fonction des choix du joueurs, le fait que tu peux tirer dans la jambe ou le bras,.le mec na pas " une barre de vie", c'est réaliste. La fonction de recherche de la police etc. Mais pour ça faut regarder l'article xboxygen et pas être là à dire " c'est marrant parceque euh"
Dans Uncharted 4, Nathan Drake prend vraiment la bière dans le frigo
Qu'est ce que j'ai remarqué aussi, quand Lucia crame la bagnole avec le cocktail molotov, c'est pas terrible les effets de flamme, on a vu mieux.
Le ray-tracing, mouais, c'est un peu la bouillie visuelle aussi j'ai trouvé.
Les gun fight j'en parle pas, c'est vieillot.
Je cherche pas à imposer quoique ce soit a qui que ce soit , chacun son opinion et tout le reste, mais toi tu fais partie d'une exception, c'est à dire, que t'es un gros timbré inutile qui ramène tout à Sony et qui fait piapiapia, en gros blablate pour de la merde, parceque GTA 6 est full demat. Suffit de voir ton profil en un clique, en clair rentre chez toi tu sers à rien
La trad FR ça n'arrivera jamais ^^
Et juste pour t'éclairer un peu le teuteuh, oui toi, t'es vraiment en train de comparer un jeu couloir d'une dizaine d'heure avec un open world gigantesque et tout un tas d'interaction ? C'est vraiment toi qui vend des télés Sony ? Tu peux me dire où tu exerces? Que j'évite d'y aller
Ah ça c'est possible je voulais dire " officiellement venant de Rockstar"