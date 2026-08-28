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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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stanis
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[ Spoil possible]GTA 6 est encore plus fou qu'on l'imaginait
Franchement je suis content de voir que hormis la map, les graphismes, Rockstar à vraiment bosser à fond sur tout , que ce soit l'intelligence artificielle des pnj très réaliste, le sens du détail a tout bout de champs, le réalisme de la police, du système de recherche et un tas d'autre chose. C'est littéralement une dinguerie monstrueuse . Il n'y a plus rien de scripté comme les anciens GTA ( évidemment la techno actuelle a avancer) mais ça ne change rien au fait que le travail de Rockstar est complètement insane.

Ceux qui disent que c'est du GTA 5 ++, je vous invite littéralement à changer de lunette. Déjà rien que la scène du parachute avec Lucia met un bon énorme avec le 5. Saut en parachute, avec une vue sur tout l'ensemble a des km, sans pop up, les anciens GTA fallait limite que tu tecrase au sol pour voir les autres bâtiments. C'est factuel. Les pnj où chacun ont leur façon d'agir, les interactions au fil de l'histoire, et tellement d'autres choses. Le jeu est bien plus beau déjà mais en plus il regorge d'un tas de détails que seuls les connaisseurs peuvent réellement relever. Très franchement ça va être dur pour moi d'attendre la version PC haha.

Cet article est vraiment intéressant : https://www.xboxygen.com/News/365573-gta-6-est-encore-plus-fou-quon-limaginait-50-details-qui-changent-completement-le-jeu

Et encore il n'y a pas tout loin de la. On comprend aisément pourquoi le jeu à du coûter deux milliards en développement a Rockstar.
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    posted the 08/28/2026 at 09:33 PM by stanis
    comments (21)
    suzukube posted the 08/28/2026 at 09:37 PM
    Jason et Lucia peuvent même se tenir la main. Rien que pour ça c'est un banger ce jeu.
    suzukube posted the 08/28/2026 at 09:39 PM
    ( faut presser la gâchette droite pour ça )
    ravyxxs posted the 08/28/2026 at 09:40 PM
    suzukube
    stanis posted the 08/28/2026 at 09:44 PM
    suzukube

    La il t'en faut pas beaucoup
    suzukube posted the 08/28/2026 at 09:47 PM
    stanis En vrai j'aime les petits détails à la con dans les jeux. Je vais surement passer plus de temps à lire les messages que s'envoient Jason et Lucia, où à scruter les affiches et les pubs dans le jeu qu'à "massacrer" des gens dans le jeu. C'est pas pour rien que Vice City c'est mon GTA préféré (et puis ces musiques, ça va être le feu !).

    Après, j'vous avoue que l'avis des autres, en vrai, j'm'en fous un peu, les gens peuvent dire que c'est la bouse du siècle qu'il faut boycotter à cause du disque BluRay, ça ne va pas m'empêcher de kiffer (comme des millions d'autres joueurs d'ailleurs).
    gamerdome posted the 08/28/2026 at 09:51 PM
    C'est clair que fabriquer des boites, les stocker, les transporter, les distribuer, pour y mettre un bout de papier, y imprimer un code, qui permet de télécharger le jeu, exactement comme si on l'avait fait directement sur le store, sauf que là c'est plus cher....

    C'est complètement fou.
    stanis posted the 08/28/2026 at 09:51 PM
    suzukube

    Ah oui moi aussi j'aime bien. Mais ce que je voulais dire dans l'article, c'est que factuellement bien que GTA6 soit très beau graphiquement, R* à poussé au maximum le réalisme, aussi bien au niveau des détails que de l'IA des pnj. Le but n'est pas de se bran*** que sur le rendu comme un kikoo, mais admettre qu'ils ont fait très fort en terme de réalisme, d'interactivité et de continuer dans "ce monde".
    malroth posted the 08/28/2026 at 09:54 PM
    c'est les missions qui font tache chez Rockstar, ça l'a toujours été sur tous leurs jeux.

    ya le jeu open world et le jeu avec les missions, et la c'est le jour et la nuit.

    et de ce qu'on a vu en presentation, je pense que ça sera pareil. le gamesign des missions ça ne le fais pas.

    la par exemple ils auraient pû révolutionner la chose en ayant des missions direct en open world, un truc simless, je sais pas comment l'expliquer.

    mais la tu sens encore le truc de si tu sors 3 metres à coté alors que l'objectif est devant, tu vas avoir droit au "echec mission dans 10 secondes"

    je pense que de ce coté la ya encore des choses à faire, mais peut-être c'est le plus difficile à réaliser aussi.
    stanis posted the 08/28/2026 at 09:54 PM
    gamerdome

    Aussi. Ils ont en plus mit une version à 100 euros qui est en fait ma simple version de base non amputée. C'est du marketing. Totalement d'accord là dessus, sauf que mon article n'est pas question de ça .
    stanis posted the 08/28/2026 at 09:56 PM
    malroth

    Apparemment yaura plus de liberté et moins de scripté, avec des choix qui influenceront le jeu, R* a même dit que le jeu était conçu pour le refaire plusieurs fois vis a vis des choix . On verra bien
    pcverso posted the 08/28/2026 at 10:13 PM
    J'ai jamais etait autant hypé par un gta et tout ce que tu dit je l'approuve a 100% pour moi ce gta corrige tout ce qui manquait a gta , reste plus que la trad fr et ce serais parfait.
    suzukube posted the 08/28/2026 at 10:20 PM
    gamerdome Pour le coup, c'est ce qui permet d'avoir une concurrence et donc d'avoir des GTA VI à 50 balles à Leclerc. Après si vous avez envie de vous battre pour faire disparaitre les Code in a box, vous gênez pas (ttes façons sur mon île je pense que ça sera encore plus cher que sur le store lol). Mais j'suis pas convaincu que ça vous sera bénéfique...
    nigel posted the 08/28/2026 at 10:23 PM
    C'est drôle parce que dès que les gens parlent de à quel point GTA VI est incroyable ou révolutionnaire, on tourne autour des graphismes ou de la réalisation, plus que de fonctionnalité de gameplay
    stanis posted the 08/28/2026 at 10:32 PM
    nigel

    Justement ils ont l'air de s'être grave amélioré la dessus aussi. Le système de combat daté depuis X GTA passe apparemment à la trappe, le fait de désarmer une personne en tirant sur son flingue a la main, le fait de choisir de tuer ou pas le pnj en fonction des choix du joueurs, le fait que tu peux tirer dans la jambe ou le bras,.le mec na pas " une barre de vie", c'est réaliste. La fonction de recherche de la police etc. Mais pour ça faut regarder l'article xboxygen et pas être là à dire " c'est marrant parceque euh"
    niflheim posted the 08/28/2026 at 10:39 PM
    C'est pas parfait non plus, par exemple quand Jason prend une bière dans le frigo, elle pope dans sa main

    Dans Uncharted 4, Nathan Drake prend vraiment la bière dans le frigo

    Qu'est ce que j'ai remarqué aussi, quand Lucia crame la bagnole avec le cocktail molotov, c'est pas terrible les effets de flamme, on a vu mieux.

    Le ray-tracing, mouais, c'est un peu la bouillie visuelle aussi j'ai trouvé.

    Les gun fight j'en parle pas, c'est vieillot.
    stanis posted the 08/28/2026 at 10:45 PM
    niflheim

    Je cherche pas à imposer quoique ce soit a qui que ce soit , chacun son opinion et tout le reste, mais toi tu fais partie d'une exception, c'est à dire, que t'es un gros timbré inutile qui ramène tout à Sony et qui fait piapiapia, en gros blablate pour de la merde, parceque GTA 6 est full demat. Suffit de voir ton profil en un clique, en clair rentre chez toi tu sers à rien
    stanis posted the 08/28/2026 at 10:55 PM
    pcverso

    La trad FR ça n'arrivera jamais ^^
    stanis posted the 08/28/2026 at 11:01 PM
    niflheim

    Et juste pour t'éclairer un peu le teuteuh, oui toi, t'es vraiment en train de comparer un jeu couloir d'une dizaine d'heure avec un open world gigantesque et tout un tas d'interaction ? C'est vraiment toi qui vend des télés Sony ? Tu peux me dire où tu exerces? Que j'évite d'y aller
    pcverso posted the 08/28/2026 at 11:11 PM
    stanis ne jamais dire jamais
    loganwolverine posted the 08/28/2026 at 11:16 PM
    stanis pcverso GTA 6 sur PC + MOD VOIX VF PAR UNE IA pour toutes les voix enregistrés et c'est bon. On a vue des moddeurs le faire sur des jeux comme Dragon Ball avec les voix de l'animé, c'est pas Internet qui va s'empecher de mettre une VF au jeu
    stanis posted the 08/28/2026 at 11:32 PM
    loganwolverine

    Ah ça c'est possible je voulais dire " officiellement venant de Rockstar"
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