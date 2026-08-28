Franchement je suis content de voir que hormis la map, les graphismes, Rockstar à vraiment bosser à fond sur tout , que ce soit l'intelligence artificielle des pnj très réaliste, le sens du détail a tout bout de champs, le réalisme de la police, du système de recherche et un tas d'autre chose. C'est littéralement une dinguerie monstrueuse . Il n'y a plus rien de scripté comme les anciens GTA ( évidemment la techno actuelle a avancer) mais ça ne change rien au fait que le travail de Rockstar est complètement insane.



Ceux qui disent que c'est du GTA 5 ++, je vous invite littéralement à changer de lunette. Déjà rien que la scène du parachute avec Lucia met un bon énorme avec le 5. Saut en parachute, avec une vue sur tout l'ensemble a des km, sans pop up, les anciens GTA fallait limite que tu tecrase au sol pour voir les autres bâtiments. C'est factuel. Les pnj où chacun ont leur façon d'agir, les interactions au fil de l'histoire, et tellement d'autres choses. Le jeu est bien plus beau déjà mais en plus il regorge d'un tas de détails que seuls les connaisseurs peuvent réellement relever. Très franchement ça va être dur pour moi d'attendre la version PC haha.



Cet article est vraiment intéressant : https://www.xboxygen.com/News/365573-gta-6-est-encore-plus-fou-quon-limaginait-50-details-qui-changent-completement-le-jeu



Et encore il n'y a pas tout loin de la. On comprend aisément pourquoi le jeu à du coûter deux milliards en développement a Rockstar.