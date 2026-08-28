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skuldleif
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Asha Sharma : plusieurs hardware Xbox Helix + volonté d'avoir une proposition abordable
Parfait
https://x.com/i/status/2064050235651854571
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posted the 08/28/2026 at 09:24 PM by
skuldleif
comments (
33
)
ravyxxs
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the 08/28/2026 at 09:31 PM
Y aura pas de disque
, c'est pour ça, qu'elle a fait une annonce sur le fait de posséder ces jeux XBOX physique pour les faire passer en digital, du coup tu perds pas tes droits. Ca règle une partie du problème, mais c'est déjà plus flexible que ce que propose (qui est rien), Playstation.
Faut pas oublier que XBOX a enclencher ce TOUT digital avec la One et le online obligatoire. Elle règle les finances et dégât de Spencer, mais elle doit aussi regagner le coeur des fans de la marque partie chez Playstation.
Il me semble que ça sera possible à partir de Septembre cet possibilité du physique au digital.
asmo889
posted
the 08/28/2026 at 09:33 PM
Il peuvent même mettre une console à 200€ personne achètera le grand public en a rien à carrer de Xbox la nouvelle génération de joueur ne connaît même pas Xbox
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 09:34 PM
ravyxxs
c'est quoi le lien avec mon article ?
altendorf
posted
the 08/28/2026 at 09:35 PM
Et encore la même erreur de vouloir proposer plusieurs hardwares alors que tu as l'exemple parfait de la Series S qui a tout niqué
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 09:35 PM
asmo889
tant pis pour eux qu'ils écartent bien le fion pour accueillir le chibre de Sony
ravyxxs
posted
the 08/28/2026 at 09:37 PM
skuldleif
Tu fais des articles mais tu les lis pas ou ne comprends pas l'anglais ? Regarde la première phrase de ton image. Je réponds à ça.
Par version abordable, ça sera juste de la puissance comme les Steam Deck, Rog Ally etc, du choix quoi, mais clairement pas de disque.
asmo889
posted
the 08/28/2026 at 09:37 PM
Si tu compare à Sony c’est bien ça montre que Sony est la référence l’élément de comparaison obligatoire on parle de Xbox ah oui mais Sony … enfaite sans Sony Xbox ne vie pas leur fans sont obliger de parler de Sony a longueur de temps c’est dingue en tout cas je sais une chose un petit tlou 3 et un petit Spiderman 3 fera vendre plus de console que Xbox sur toute la prochaine gen entière
ravyxxs
posted
the 08/28/2026 at 09:39 PM
altendorf
N'empêche j'ai vu FH6 tourné dessus j'étais impressionné. Mais je pense qu'ils doivent regretter d'avoir emprunter ce chemin. Ca a été un succès cette console comparer à la X ?
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 09:39 PM
ravyxxs
je comprends parfaitement l'anglais merci seul ce qui provient de Asha Sharma m'intéresse ici
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 09:44 PM
altendorf
une erreur ? La seule erreur de la séries s c'est ses 8go de ram , mais ça c'est pour ceux qui savent avoir une proposition moins cher n'est jamais une erreur , au contraire ou en seraient ils sans cette séries s constituant une part non négligeables voire indispensable de leur parc actuel bref ...
ravyxxs
posted
the 08/28/2026 at 09:44 PM
skuldleif
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 09:47 PM
Pour moi ça fait juste low qi de dire séries s = problème
Vous avez quand même capté que les jeux sont hyper scalable. Maintenant, Sony eux le savent aussi d'où les low power mode des jeux PS5 destiné à une sortie sur "ps6" portable bref
shambala93
posted
the 08/28/2026 at 09:48 PM
skuldleif
Pourtant un paquet de développeurs le disent.
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 09:50 PM
shambala93
oui du fait de ses 8go de ram , point de vu dev ça s'appelle une difficulté, point de vu joueurs ça s'appelle low qi + élitisme mais c bien continuez de faire les élitistes alors même que le model économique des AAA repose sur une consommation de masse
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 09:52 PM
Gageons que MS aura justement appris de l'expérience séries s auprès des dev pour limiter les frictions
shambala93
posted
the 08/28/2026 at 09:52 PM
skuldleif
Ce n’est pas cela l’élitisme.
nicoliafox
posted
the 08/28/2026 at 09:52 PM
Tellement l'impression de vivre dans un autre monde quand on va sur gamekyo. Les consoles ont des prix de malade mental et y a toujours des gens ici qui sont en mode course a la puissance, prêt a payer 1500 balles leur prochaine ps6 sans lecteur. On a un enorme probléme avec le prix des machines et des composants RAM, et ca va empirer dans les années a venir. Il faut trouver des solutions abordables, le JV est déjà un media de luxe, mais allons y.
skuldleif
Elle proposait un excellent rapport qualité prix et une config taillé pour la sub 4K. Plus maintenant malheureusement.
ravyxxs
posted
the 08/28/2026 at 09:54 PM
skuldleif
C'était le début des problèmes pour les devs,tu peux pas le nier, ensuite ils se sont habitués et maîtrise la console c'est tout. Tout comme la Switch 2 en fait. Comme j'ai dit, j'ai vu FH6 chez mon meilleure pote, et je pensais que c'était sur Serie X. Mais au final, je mettrais ma main à couper, que Asha n'aime pas voir cet combinaison. Une console trop cher pour ce que c'est que personne ne veut,une console abordable avec un rendu plus que respectable à prix attractif qui se retrouve plus ou moins cher pour ce que c'est...à présent cette console c'est vite fait, bon, y a encore d'excellent titre (EDAY FABLE) qui arrive, et peut être ça donnera un boost qui sait ???
On a dépassé le cap du "la Serie S est un problème".
shambala93
posted
the 08/28/2026 at 09:54 PM
nicoliafox
C’est aussi dû au fait que nous n’avons plus 15 ans, que nous avons un pouvoir d’achat et que nous avons grandi avec le JV. Par conséquent, dépenser plus pour de la qualité dérange un peu moins.
malroth
posted
the 08/28/2026 at 09:55 PM
moi s'il ya le store steam sur leur console, je prendrai :
leur console de salon
leur console portable
je vous jure je prends les deux, ça complétement mon pc de bureau.
ravyxxs
posted
the 08/28/2026 at 09:57 PM
nicoliafox
Comment tu veux trouver des solutions abordables ou même sur PC on se fait en**ler ? Que tu as le CEO de Nvidia qui te dis s'en fouttre des joueurs ? Le choix va être cher, faut surtout pas se méprendre hein, la RAM à présent c'est 500% !!!!!!
Donc même minimum, les gens vont vomir du pu...
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 10:14 PM
nicoliafox
ouep c'est vrai quils lont foutu a 500
nicoliafox
posted
the 08/28/2026 at 10:17 PM
ravyxxs
On sera pas d'accord mais perso je voudrais des machines pas forcément beaucoup plus puissantes, mais bien mieux optimisés niveau software. Des upscales plus performants, des astuces d'archi pour utiliser moins de ram. Peut être une offre de familles de machines justement.
Du temps des 128 bits quand un jeu ramait on disait "les devs ont fait n'importe quoi". Depuis cet gen c'est "Olala vite il nous faut la PS6 pro".
Plus besoin d'optimiser quand on a toujours blinde de puissance a disposition. On peux dire que la Series S a tiré la gen' par le bas, on aussi lut bcp de développeurs dont Larian Studios (pas des clowns) dire que cela leur avait permis d'optimiser les performances de toutes les autres versions ensuite. Il faut revenir a une culture console de l'optimisation, d'autant que la prochaine gen risque de viser a nouveau le 4K et 60fps.
Donc perso j'aimais bien la promesse de la S / X.
Aprés le marketing aux fraises de Microsoft a pas aidé. Personne n'a rien compris et a raison. Et les influenceurs (les types qui disent MA ps5 PRO pour parler de leur console) ne jurent que par la puissance. (enfin la puissance mid, seul le pc est le roi de la performance)
Aprés a mon avis aucun doute que le lecteur BR va être sacrifié sur l'hotel du "oula faut que ce soit abordable"
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 10:23 PM
skuldleif
en vrai GTA 6 tourne sur Series S
shambala93
posted
the 08/28/2026 at 10:23 PM
nicoliafox
Personne ne dit cela, c’est même le contraire, beaucoup disent que la ps5 n’a pas encore était totalement exploitée.
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 10:25 PM
nicoliafox
J'ai toujours la Series S et j'adorais cette proposition. Même si aujourd'hui à 600 balles la Series S, ça a pris l'eau. J'imaginais cette console à 150 balles en fin de gen, là t'imagine le carnage avec GTA VI en bundle à 199 € quand t'as pas de tune ou que tu l'attends sur PC ? Ca aurait été le feu !
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 10:26 PM
Apparemment y'a encore des Series S à 499 € en 512 Go (C'est plus cher que le prix que j'ai payé pour ma Series X (429€) en 2021 lol)
nicoliafox
posted
the 08/28/2026 at 10:32 PM
suzukube
Mon cerveau bug toujours sur le prix des consoles et est dans le déni. La Series a quasi 800 balles aujourd'hui, j'ai payé la mienne 379e il y a 3 ans (BF). J'ai un frère qui pas de gros moyen, qui veut juste jouer a quelques jeux du moment, impossible pour lui d'acheter une PS5. Les autres générations, ca aurait été possible. Je trouve ça hyper frustrant
Je me souviens quand ma PS3 avait un peu de mal j'espérais limite qu'elle passe l'arme a gauche "allez ce sera l'occasion de prendre une petite slim". Maintenant je prie pour que mes machines tiennent le plus longtemps possible.
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 10:36 PM
nicoliafox
Ouais... la PS5 Digital je l'ai payée 349 € day one (bon... détaxée en vrai) et j'imaginais la console tomber à 299 € TTC à notre époque. Ca aurait été perfect pour GTA 6.
Mais bon là encore... En vrai c'est plus ça qui m'embête que la montée en puissance des consoles. Et à part de ne pas utiliser de RAM, je ne vois même pas de solution...
En plus les SSD sont en train de prendre dans la gueule en ce moment, et les IA agentique commencent à faire augmenter le prix des CPU (+ 15%).
Donc on est pas au bout de nos surprise, la Series X à 999 € d'ici 2 ans, c'est pas de la science fiction T_T
nicoliafox
posted
the 08/28/2026 at 10:39 PM
suzukube
Je voyais aussi la grosse baisse de prix venir pour GTA6 avec un max de bundles, d'éditions physique collector et Sony qui se frotte les mains.
Euh...
T'a raison... c'est ultra déprimant.
skuldleif
posted
the 08/28/2026 at 10:40 PM
suzukube
j'ai hâte de voir a quoi il va ressembler dessus peut être sur une de tes vidéo d'ailleurs
suzukube
posted
the 08/28/2026 at 10:46 PM
skuldleif
J'vais le prendre sur PS5 PRO j'ai abandonné ma commu
Bon après si je le trouve à pas cher sur Xbox Series... J'investi plus trop sur ma chaine (c'est 80 € quand meme xD)
ravyxxs
posted
the 08/28/2026 at 11:01 PM
nicoliafox
Non mais tu as raison, le but c'est l'optimsiation et non la course aux derniers produit en date mais bon, lorsque tu vois des articles comme la 5090 est déjà plus ou moins obsolète, tu te dis merde, et ils ferront rien pour la faire durée facile 8 ans !!! Faut faire du profit et vite.
Perso, j'ai vu personne sur ce site vouloir d'une PS6, et encore moins Pro. La PS5 PRO arrive, enfin à produire une qualité identique voir proche du très haut de gamme sur PC, c'est top. Bon, on est loin du Path Tracing et du DLSS 5 mais c'est un grand pas pour les consoles de salon.
Et oui, Asha continue sa course sur les économies, à moins d'un énorme 180°, le lecteur de disque chez XBOX c'est pas du tout dans les plans, mais faut faire planner le doute pour s'approprier des clients, sinon, une chose si simple, serait dite, clairement et purement.
Un disque c'est pas ce qui coute le plus cher à produire...mais c'est de l'argent jeter par la fenêtre pour un publique de niche, et Asha, n'aime pas ça....elle ne veut pas ça !
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Vous avez quand même capté que les jeux sont hyper scalable. Maintenant, Sony eux le savent aussi d'où les low power mode des jeux PS5 destiné à une sortie sur "ps6" portable bref
Pourtant un paquet de développeurs le disent.
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On a dépassé le cap du "la Serie S est un problème".
C’est aussi dû au fait que nous n’avons plus 15 ans, que nous avons un pouvoir d’achat et que nous avons grandi avec le JV. Par conséquent, dépenser plus pour de la qualité dérange un peu moins.
leur console de salon
leur console portable
je vous jure je prends les deux, ça complétement mon pc de bureau.
Donc même minimum, les gens vont vomir du pu...
Du temps des 128 bits quand un jeu ramait on disait "les devs ont fait n'importe quoi". Depuis cet gen c'est "Olala vite il nous faut la PS6 pro".
Plus besoin d'optimiser quand on a toujours blinde de puissance a disposition. On peux dire que la Series S a tiré la gen' par le bas, on aussi lut bcp de développeurs dont Larian Studios (pas des clowns) dire que cela leur avait permis d'optimiser les performances de toutes les autres versions ensuite. Il faut revenir a une culture console de l'optimisation, d'autant que la prochaine gen risque de viser a nouveau le 4K et 60fps.
Donc perso j'aimais bien la promesse de la S / X.
Aprés le marketing aux fraises de Microsoft a pas aidé. Personne n'a rien compris et a raison. Et les influenceurs (les types qui disent MA ps5 PRO pour parler de leur console) ne jurent que par la puissance. (enfin la puissance mid, seul le pc est le roi de la performance)
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Je me souviens quand ma PS3 avait un peu de mal j'espérais limite qu'elle passe l'arme a gauche "allez ce sera l'occasion de prendre une petite slim". Maintenant je prie pour que mes machines tiennent le plus longtemps possible.
Mais bon là encore... En vrai c'est plus ça qui m'embête que la montée en puissance des consoles. Et à part de ne pas utiliser de RAM, je ne vois même pas de solution...
En plus les SSD sont en train de prendre dans la gueule en ce moment, et les IA agentique commencent à faire augmenter le prix des CPU (+ 15%).
Donc on est pas au bout de nos surprise, la Series X à 999 € d'ici 2 ans, c'est pas de la science fiction T_T
Euh...
T'a raison... c'est ultra déprimant.
Perso, j'ai vu personne sur ce site vouloir d'une PS6, et encore moins Pro. La PS5 PRO arrive, enfin à produire une qualité identique voir proche du très haut de gamme sur PC, c'est top. Bon, on est loin du Path Tracing et du DLSS 5 mais c'est un grand pas pour les consoles de salon.
Et oui, Asha continue sa course sur les économies, à moins d'un énorme 180°, le lecteur de disque chez XBOX c'est pas du tout dans les plans, mais faut faire planner le doute pour s'approprier des clients, sinon, une chose si simple, serait dite, clairement et purement.
Un disque c'est pas ce qui coute le plus cher à produire...mais c'est de l'argent jeter par la fenêtre pour un publique de niche, et Asha, n'aime pas ça....elle ne veut pas ça !