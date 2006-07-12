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Blue Dragon
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name : Blue Dragon
platform : Xbox 360
editor : Microsoft
developer : Mistwalker
genre : RPG
european release date : 08/24/2007
us release date : 08/28/2007
japanese release date : 12/07/2006
official website : http://www.bluedragon.tv/
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adamjensen
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adamjensen
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Blue Dragon : Project Re Blue


Blue Dragon est désormais jouable sur PC sans émulateur grâce au projet re:Blue.
Je vous épargne le jargon technique, mais pour faire simple : il reconvertit le code d’origine du jeu en un programme que votre ordinateur lance directement, sans simuler la console d’origine.
On peut alors aller plus loin qu’avec un émulateur : un framerate plus élevé, des résolutions modernes et un véritable support des mods.
Il faut quand même, bien entendu, vous procurer les ISO des 3 disques du jeu.

- Fonctionne sur Windows, Linux et Steam Deck.
- Support du 120 FPS, de la 4K, des écrans larges, de l’antialiasing, et bien plus encore...
- Le choix des voix et des sous-titres en français (ou dans d’autres langues) sont disponible.
Un conseil, évitez les voix françaises, elles font partie des pires doublages qui existent.

Le lien pour en profiter, la configuration nécessaire, les options graphiques disponibles, les options de qualité de vie ajoutées au jeu, ainsi que toutes les infos nécessaires, se trouvent ci-dessous :



Et une vidéo présentant les différentes améliorations, les options graphiques et la comparaison avant/après au niveau des graphismes et des FPS :





Quelques images du jeu :



















https://github.com/zolaware/reblue
    tags : rpg dragon blue mistwalker blue dragon
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    posted the 08/28/2026 at 08:51 PM by adamjensen
    comments (6)
    micheljackson posted the 08/28/2026 at 08:58 PM
    Ce jeu était beau, mais mou et chiant, à l'époque je m'étais fait duper par sa DA qui laissait espérer une espèce de nouveau Chrono Trigger, grosse déception, même les musiques de Uematsu sont nases (à part une ou deux dont celle d'une grotte sous marine dans mes souvenirs), le mec commençait déjà être plus qu'essoré faut dire.
    nanakixiii posted the 08/28/2026 at 09:04 PM
    Trop bien, j’ai hâte de le tester celui-là !
    darksector posted the 08/28/2026 at 09:09 PM
    micheljackson La même, jamais terminé...
    suzukube posted the 08/28/2026 at 09:12 PM
    Comment ils ont fait pour réécrire le code, c'est une IA qui a fait ça ?!
    nanakixiii posted the 08/28/2026 at 09:16 PM
    suzukube je sais pas si c’est 100% IA mais il me semble que ça aide pas mal. Y’a de plus en plus de décompilation.
    vyse posted the 08/28/2026 at 09:17 PM
    micheljackson darksector j'ai forcé pour le finir..mais Lost odyssey aussi d'ailleurs a part les intros ces jeux sont naz.. brillent surtout par le nom ronflant de l'auteur de Final fantasy..
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