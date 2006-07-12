Blue Dragon est désormais jouable sur PC sans émulateur grâce au projet re:Blue.Je vous épargne le jargon technique, mais pour faire simple : il reconvertit le code d’origine du jeu en un programme que votre ordinateur lance directement, sans simuler la console d’origine.On peut alors aller plus loin qu’avec un émulateur : un framerate plus élevé, des résolutions modernes et un véritable support des mods.Il faut quand même, bien entendu, vous procurer les ISO des 3 disques du jeu.- Fonctionne sur Windows, Linux et Steam Deck.- Support du 120 FPS, de la 4K, des écrans larges, de l’antialiasing, et bien plus encore...- Le choix des voix et des sous-titres en français (ou dans d’autres langues) sont disponible.Un conseil, évitez les voix françaises, elles font partie des pires doublages qui existent.Le lien pour en profiter, la configuration nécessaire, les options graphiques disponibles, les options de qualité de vie ajoutées au jeu, ainsi que toutes les infos nécessaires, se trouvent ci-dessous :Et une vidéo présentant les différentes améliorations, les options graphiques et la comparaison avant/après au niveau des graphismes et des FPS :Quelques images du jeu :