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Salut la famille GK !L'année 2013 a marqué le reveal la XBOX ONE ! Une console qui aura énormément souffert à cause de polémique lié notamment à la connexion obligatoire toutes 24h pour jouer à sa console et le désir de mettre un terme au marché de l'occasion.C'est durant la conférence De l'E3 2013 que Microsoft dévoile la console ainsi que les futurs jeux de la firme. Je vous invite à voyager dans le temps pour re-découvrir ce moment historique en ma compagnie ????Cette conférence polémique à part était tout de même assez riche en annonce.Bon visionnage !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh