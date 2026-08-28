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L' année de la chute de XBOX...
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Salut la famille GK !

L'année 2013 a marqué le reveal la XBOX ONE ! Une console qui aura énormément souffert à cause de polémique lié notamment à la connexion obligatoire toutes 24h pour jouer à sa console et le désir de mettre un terme au marché de l'occasion.

C'est durant la conférence De l'E3 2013 que Microsoft dévoile la console ainsi que les futurs jeux de la firme. Je vous invite à voyager dans le temps pour re-découvrir ce moment historique en ma compagnie ????

Cette conférence polémique à part était tout de même assez riche en annonce.

Bon visionnage !


E3 2013 de XBOX





BONUS


LET'S PLAY DÉTENTE MGS GROUND ZEROES







Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh
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    posted the 08/28/2026 at 04:00 PM by ozyxp
    comments (4)
    ravyxxs posted the 08/28/2026 at 04:59 PM
    Attention aux allergiques des thumbnails avec IA sur ce site...soit fort.
    xylander posted the 08/28/2026 at 05:34 PM
    2026, l'année du downfall de Sony. En plus pourri.
    piratees posted the 08/28/2026 at 05:43 PM
    xylander oui c'est claire que 2028-2029 c'est chaud pour sony 50% de vente en moins
    zboubi480 posted the 08/28/2026 at 06:27 PM
    Non je ne vais sûrement pas te retrouver sur youtube.....
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