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The Witcher 3 : Wild Hunt
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name : The Witcher 3 : Wild Hunt
platform : Switch
editor : Bandai Namco Games
developer : Saber Interactive
genre : RPG
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aeris201
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aeris201 > blog
[Switch 2] Une édition physique de Witcher III Remastered est prévue


https://www.rpgsite.net/news/21227-the-witcher-3-remastered-switch-2-gameplay-control-options-resolution-frame-rate-targets
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    archesstat
    posted the 08/28/2026 at 01:39 PM by aeris201
    comments (8)
    cail2 posted the 08/28/2026 at 01:45 PM
    Jusqu'à ce qu'on voit le logo "game key card" sur la boite mais comme certains ne comprennent pas la différence avec un jeu réellement physique ce sera encore une news pour faire 200 commentaires stigmatisés.
    aeris201 posted the 08/28/2026 at 01:53 PM
    cail2 Cyberpunk n'est pas une game key card donc ce Witcher III Remastered ne le sera pas non plus.
    elicetheworld posted the 08/28/2026 at 02:21 PM
    La version switch standard, est-ce que je sais que le remaster sera gratuit mais ça sera une mise à niveau si je le prends ou bien ce sera un jeu que je devrais prendre à côté à part mais gratuitement
    aros posted the 08/28/2026 at 02:30 PM
    aeris201
    Mais on sait si dans cette version Switch 2 de The Witcher III, il y a le jeu et les extensions, ou c'est juste le jeu de base et on téléchargera les extensions comme sur les autres supports, malgré les Game of the Year Edition ?
    cail2 posted the 08/28/2026 at 02:40 PM
    aeris201
    Puisse tu avoir raison...
    Après j'ai cru comprendre que les extensions étaient offertes sur tous les supports sauf Switch en ce moment, si ça se trouve faudra les dl à côté (et payant). Espoir mais méfiance donc.
    elicetheworld posted the 08/28/2026 at 02:44 PM
    cail2 sur switch aussi c'est gratuit les extensions
    cail2 posted the 08/28/2026 at 02:47 PM
    elicetheworld
    Et bien tant mieux pour les joueurs Switch alors !
    drybowser posted the 08/28/2026 at 03:53 PM
    Si édition physique switch 2 il y a , je prends direct pluto que de racheter la version switch 1 que j avais vendu d occase et fzire la mise à jour ^^
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