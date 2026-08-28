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The Witcher 3 : Wild Hunt
platform :
Switch
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Saber Interactive
genre :
RPG
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aeris201
> blog
[Switch 2] Une édition physique de Witcher III Remastered est prévue
https://www.rpgsite.net/news/21227-the-witcher-3-remastered-switch-2-gameplay-control-options-resolution-frame-rate-targets
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archesstat
posted the 08/28/2026 at 01:39 PM by
aeris201
comments (
8
)
cail2
posted
the 08/28/2026 at 01:45 PM
Jusqu'à ce qu'on voit le logo "
game key card
" sur la boite mais comme certains ne comprennent pas la différence avec un jeu réellement physique ce sera encore une news pour faire 200 commentaires stigmatisés.
aeris201
posted
the 08/28/2026 at 01:53 PM
cail2
Cyberpunk n'est pas une game key card donc ce Witcher III Remastered ne le sera pas non plus.
elicetheworld
posted
the 08/28/2026 at 02:21 PM
La version switch standard, est-ce que je sais que le remaster sera gratuit mais ça sera une mise à niveau si je le prends ou bien ce sera un jeu que je devrais prendre à côté à part mais gratuitement
aros
posted
the 08/28/2026 at 02:30 PM
aeris201
Mais on sait si dans cette version Switch 2 de The Witcher III, il y a le jeu et les extensions, ou c'est juste le jeu de base et on téléchargera les extensions comme sur les autres supports, malgré les Game of the Year Edition ?
cail2
posted
the 08/28/2026 at 02:40 PM
aeris201
Puisse tu avoir raison...
Après j'ai cru comprendre que les extensions étaient offertes sur tous les supports sauf Switch en ce moment, si ça se trouve faudra les dl à côté (et payant). Espoir mais méfiance donc.
elicetheworld
posted
the 08/28/2026 at 02:44 PM
cail2
sur switch aussi c'est gratuit les extensions
cail2
posted
the 08/28/2026 at 02:47 PM
elicetheworld
Et bien tant mieux pour les joueurs Switch alors !
drybowser
posted
the 08/28/2026 at 03:53 PM
Si édition physique switch 2 il y a , je prends direct pluto que de racheter la version switch 1 que j avais vendu d occase et fzire la mise à jour ^^
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Mais on sait si dans cette version Switch 2 de The Witcher III, il y a le jeu et les extensions, ou c'est juste le jeu de base et on téléchargera les extensions comme sur les autres supports, malgré les Game of the Year Edition ?
Puisse tu avoir raison...
Après j'ai cru comprendre que les extensions étaient offertes sur tous les supports sauf Switch en ce moment, si ça se trouve faudra les dl à côté (et payant). Espoir mais méfiance donc.
Et bien tant mieux pour les joueurs Switch alors !