Grand Theft Auto VI. C’est le jeu vidéo le plus attendu de l’année, et peut-être même de tous les temps. Netflix vient de diffuser une bande-annonce étendue de 27 minutes, et vous avez probablement lu de nombreux articles à ce sujet sur ce site depuis. Plusieurs médias évoquent désormais des visites récentes au studio Rockstar North, en Écosse ; selon une source, GTA VI ne comportera aucune microtransaction au lancement et aucune IA générative n’a été utilisée pour son développement.
Lors de l’émission Kinda Funny Gamecast, Andy Cortez et Greg Miller ont révélé avoir interrogé Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, sur l’éventuelle présence de microtransactions dans GTA ainsi que sur l’utilisation de l’IA générative lors de la création du jeu. Tous deux ont rapporté que la réponse à ces deux questions était tout simplement « non ».
« Peut-on utiliser de l’argent réel pour acheter des éléments dans le jeu ? Aucune monétisation », a déclaré Cortez. « J’ai posé la question directement : "Y a-t-il de l’IA dans le jeu ?" Pas d’IA », a poursuivi Miller.
L’absence d’IA générative a également été mentionnée par le New York Times dans un article consacré à Grand Theft Auto VI publié plus tôt dans la journée. « Grand Theft Auto VI, a précisé Rockstar, compte bien plus de 600 000 animations, contre 55 000 pour Grand Theft Auto V et 300 000 pour Red Dead Redemption 2 », indique l’article, confirmant par ailleurs que Rockstar a « mis l’accent sur le travail artisanal humain derrière ce nouveau jeu ».
Source : https://www.gamespot.com/articles/grand-theft-auto-6-will-have-no-microtransactions-or-generative-ai/
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posted the 08/28/2026 at 01:21 PM by link49
premiere fois ils font ça, ya un début à tout
Pas de micro transaction mais deux versions du jeu, une incomplète.
Merci au revoir, vous en faites beaucoup trop avec ce jeu.
echizen Le dernier Mario 3D a quasiment 9 ans. Au mieux, il sortira l’an prochain et la hype n’aura absolument aucun rapport avec celle de GTA VI (même si ça reste le patron pour le genre)
Le titre de Rockstar n’est pas le jeu le plus attendu de l’histoire. Tu as raison.
C’est le produit culturel le plus attendu de l’histoire.
Pas d’accord.
À mon sens les livres Harry Potter généraient beaucoup plus d’attente/hype, et cela chez un public bien plus large et varié que la communauté gamer qui attend GTAVI