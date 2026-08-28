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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
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[Grand Theft Auto VI] Le jeu ne comportera ni microtransactions ni intelligence artificielle générative


Grand Theft Auto VI. C’est le jeu vidéo le plus attendu de l’année, et peut-être même de tous les temps. Netflix vient de diffuser une bande-annonce étendue de 27 minutes, et vous avez probablement lu de nombreux articles à ce sujet sur ce site depuis. Plusieurs médias évoquent désormais des visites récentes au studio Rockstar North, en Écosse ; selon une source, GTA VI ne comportera aucune microtransaction au lancement et aucune IA générative n’a été utilisée pour son développement.

Lors de l’émission Kinda Funny Gamecast, Andy Cortez et Greg Miller ont révélé avoir interrogé Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, sur l’éventuelle présence de microtransactions dans GTA ainsi que sur l’utilisation de l’IA générative lors de la création du jeu. Tous deux ont rapporté que la réponse à ces deux questions était tout simplement « non ».

« Peut-on utiliser de l’argent réel pour acheter des éléments dans le jeu ? Aucune monétisation », a déclaré Cortez. « J’ai posé la question directement : "Y a-t-il de l’IA dans le jeu ?" Pas d’IA », a poursuivi Miller.

L’absence d’IA générative a également été mentionnée par le New York Times dans un article consacré à Grand Theft Auto VI publié plus tôt dans la journée. « Grand Theft Auto VI, a précisé Rockstar, compte bien plus de 600 000 animations, contre 55 000 pour Grand Theft Auto V et 300 000 pour Red Dead Redemption 2 », indique l’article, confirmant par ailleurs que Rockstar a « mis l’accent sur le travail artisanal humain derrière ce nouveau jeu ».

Source : https://www.gamespot.com/articles/grand-theft-auto-6-will-have-no-microtransactions-or-generative-ai/
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    posted the 08/28/2026 at 01:21 PM by link49
    comments (15)
    altendorf posted the 08/28/2026 at 01:37 PM
    Pas nouveau, comme dans chaque GTA. Les microtransactions seront pour GTA Online.
    malroth posted the 08/28/2026 at 01:41 PM
    altendorf faux, dans GTA 6 t'as pas acces à certaines boutiques en jeu "coiffeurs...ect" si tu ne payes pas l'extra

    premiere fois ils font ça, ya un début à tout
    gat posted the 08/28/2026 at 01:45 PM
    malroth Faux. Ils ont utilisé le même procédé avec RDR II.
    aerithlazyqueen posted the 08/28/2026 at 01:55 PM
    La Robe sur l'image je veux ♥
    altendorf posted the 08/28/2026 at 01:59 PM
    malroth gat Et contre faux car ce n'est pas des microtransactions mais des bonus pour les éditions deluxe. Même GTA 5 avait un mini-jeu exclusif pour l'édition spéciale.
    gat posted the 08/28/2026 at 02:01 PM
    altendorf Je parlais de la même sorte de bonus aussi et pas de micro-transactions
    altendorf posted the 08/28/2026 at 02:01 PM
    gat Oui oui je sais, je rebondissait juste sur ton commentaire
    echizen posted the 08/28/2026 at 02:04 PM
    Le jeu le plus attendu de tous les temps? en même temps ça a été la suite la plus longue de tous les temps à sortir, pas du. Si Mario ou Pokemon faisait la meme, tkt pas que ce serait aussi le cas, x100.

    Pas de micro transaction mais deux versions du jeu, une incomplète.

    Merci au revoir, vous en faites beaucoup trop avec ce jeu.
    gat posted the 08/28/2026 at 02:18 PM
    altendorf Ça roule

    echizen Le dernier Mario 3D a quasiment 9 ans. Au mieux, il sortira l’an prochain et la hype n’aura absolument aucun rapport avec celle de GTA VI (même si ça reste le patron pour le genre)

    Le titre de Rockstar n’est pas le jeu le plus attendu de l’histoire. Tu as raison.
    C’est le produit culturel le plus attendu de l’histoire.
    bladagun posted the 08/28/2026 at 02:19 PM
    Vivement le short de 3mintues de julien dessus
    masharu posted the 08/28/2026 at 02:30 PM
    Bah ils sont une macrotransation de 20 balles .
    sephi88 posted the 08/28/2026 at 02:39 PM
    gat C’est le produit culturel le plus attendu de l’histoire

    Pas d’accord.
    À mon sens les livres Harry Potter généraient beaucoup plus d’attente/hype, et cela chez un public bien plus large et varié que la communauté gamer qui attend GTAVI
    gat posted the 08/28/2026 at 02:45 PM
    sephi88 Arf je pense pas. Même si j’entends tes arguments. Concernant HP, y’a la série qui sort un mois après donc on aura un premier élément de réponse
    zekk posted the 08/28/2026 at 03:12 PM
    Certains ne digèrent toujours pas la présentation
    brook1 posted the 08/28/2026 at 03:30 PM
    Comme quoi le leaker a été un gros mytho, lui disait le contraire.
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