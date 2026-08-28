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Marvel's Wolverine
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Insomniac Games
genre :
action
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Wolverine : Nouveau gros trailer
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beppop
posted the 08/28/2026 at 12:53 PM by
guiguif
comments (
24
)
beppop
posted
the 08/28/2026 at 01:00 PM
meilleure trailer du jeu
tokito
posted
the 08/28/2026 at 01:01 PM
Le pire design de Wolverine, même le perso Lego est plus viril
https://x.com/ursRockrider/status/2091915141722079515
https://x.com/RaionSensi/status/2092321138051612890?s=20
negan
posted
the 08/28/2026 at 01:02 PM
WolVurine pour les enfants.
Merci IG
neptonic
posted
the 08/28/2026 at 01:06 PM
ça change des combats de fable...
Donc il y a plusieurs hubs et des challenges !!
Vivement
tlj
posted
the 08/28/2026 at 01:08 PM
Ça a l’air très bon, n’en déplaise aux haters
rufus
posted
the 08/28/2026 at 01:08 PM
Super ! Vivement ! Merci Insomniac
oreillesal
posted
the 08/28/2026 at 01:10 PM
negan
Faux, il y a des litres d'hémoglobines, c'est un jeu de grand garçon t'entends !
Hâte de jouer à la version sup (100 balles avec le skin) et de voir ce bellâtre se dandiner dans son costume moulant
gasmok2
posted
the 08/28/2026 at 01:15 PM
Avec le masque ça va plutôt bien mais quand il enlève son masque j'ai l'impression qu'il va me vendre une Citroën en concession.
Le non charisme total tu gars
Je le prendrai un peu plus tard quand même car j'aime bien les jeux de super-héros en géréral
jenicris
posted
the 08/28/2026 at 01:17 PM
Ca l'air chouette
supasaiyajin
posted
the 08/28/2026 at 01:18 PM
Par moment, j'me dis que ça peut être sympa, mais je sens que je vais finir par me faire chier comme SpiderMan 2.
snave
posted
the 08/28/2026 at 01:22 PM
Je m'amuserais comme je me suis amusé avec les Spider-Man, je ne demande pas plus que ça sur ce type de jeu. Pour des jeux plus complexes dans les mécaniques, etc., je joue à d'autres jeux.
akinen
posted
the 08/28/2026 at 01:24 PM
Le trailer est déjà plus convaincant. Malheureusement j'ai d'autre hits en visu
kinectical
posted
the 08/28/2026 at 01:28 PM
Ça l’air sympa mais ça pas l’air d’un jeu qui vaudras le prix day one
marchand2sable
posted
the 08/28/2026 at 01:38 PM
Sony l'a affiché en géant à La Défense. Ils sont à fond derrière malgré le bashing.
yanssou
posted
the 08/28/2026 at 01:40 PM
Non merci
gat
posted
the 08/28/2026 at 01:41 PM
gasmok2
Non charisme du gars ? J’te conseille la série Spartacus
(il apparaît à partir de la saison 3)
zboubi480
posted
the 08/28/2026 at 01:42 PM
Ahhhhhh les démembrements
Mais.......non, toujours pas.
bladagun
posted
the 08/28/2026 at 02:03 PM
Il a plus une gueule de dent de sabre que wolverine
ratchet
posted
the 08/28/2026 at 02:24 PM
Je ne regarde pas
surprise totale!
gasmok2
posted
the 08/28/2026 at 02:25 PM
gat
Le soucis c'est qu'il fait tache en Wolverine je trouve.
L'acteur en lui même est très bon
C'est comme avoir Henry Cavill en costume de Teletubbies
gat
posted
the 08/28/2026 at 02:30 PM
gasmok2
On est tellement habitué avec Hugh Jackman depuis le tout premier X-Men en même temps. Compliqué de passer après.
aerithlazyqueen
posted
the 08/28/2026 at 02:32 PM
Ah ouais y a quand méme beaucoup de contenu c'est pas un simple jeu couloirs je le prendrais en Physique du coup
brook1
posted
the 08/28/2026 at 03:28 PM
marchand2sable
Ça a toujours été les rois en marketing, que ce soit pour leur console et leurs jeux, ils le doivent beaucoup à leur division Music et cinéma qui leur a apporté leur expertise dans ce domaine
mrpopulus
posted
the 08/28/2026 at 03:32 PM
Putain il a l'air ouf !
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Merci IG
Donc il y a plusieurs hubs et des challenges !!
Vivement
Hâte de jouer à la version sup (100 balles avec le skin) et de voir ce bellâtre se dandiner dans son costume moulant
Le non charisme total tu gars
Je le prendrai un peu plus tard quand même car j'aime bien les jeux de super-héros en géréral
Mais.......non, toujours pas.
Le soucis c'est qu'il fait tache en Wolverine je trouve.
L'acteur en lui même est très bon
C'est comme avoir Henry Cavill en costume de Teletubbies