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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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guiguif
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Wolverine : Nouveau gros trailer
Insomniac

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    beppop
    posted the 08/28/2026 at 12:53 PM by guiguif
    comments (24)
    beppop posted the 08/28/2026 at 01:00 PM
    meilleure trailer du jeu
    tokito posted the 08/28/2026 at 01:01 PM
    Le pire design de Wolverine, même le perso Lego est plus viril

    https://x.com/ursRockrider/status/2091915141722079515
    https://x.com/RaionSensi/status/2092321138051612890?s=20
    negan posted the 08/28/2026 at 01:02 PM
    WolVurine pour les enfants.

    Merci IG
    neptonic posted the 08/28/2026 at 01:06 PM
    ça change des combats de fable...

    Donc il y a plusieurs hubs et des challenges !!
    Vivement
    tlj posted the 08/28/2026 at 01:08 PM
    Ça a l’air très bon, n’en déplaise aux haters
    rufus posted the 08/28/2026 at 01:08 PM
    Super ! Vivement ! Merci Insomniac
    oreillesal posted the 08/28/2026 at 01:10 PM
    negan Faux, il y a des litres d'hémoglobines, c'est un jeu de grand garçon t'entends !

    Hâte de jouer à la version sup (100 balles avec le skin) et de voir ce bellâtre se dandiner dans son costume moulant
    gasmok2 posted the 08/28/2026 at 01:15 PM
    Avec le masque ça va plutôt bien mais quand il enlève son masque j'ai l'impression qu'il va me vendre une Citroën en concession.
    Le non charisme total tu gars

    Je le prendrai un peu plus tard quand même car j'aime bien les jeux de super-héros en géréral
    jenicris posted the 08/28/2026 at 01:17 PM
    Ca l'air chouette
    supasaiyajin posted the 08/28/2026 at 01:18 PM
    Par moment, j'me dis que ça peut être sympa, mais je sens que je vais finir par me faire chier comme SpiderMan 2.
    snave posted the 08/28/2026 at 01:22 PM
    Je m'amuserais comme je me suis amusé avec les Spider-Man, je ne demande pas plus que ça sur ce type de jeu. Pour des jeux plus complexes dans les mécaniques, etc., je joue à d'autres jeux.
    akinen posted the 08/28/2026 at 01:24 PM
    Le trailer est déjà plus convaincant. Malheureusement j'ai d'autre hits en visu
    kinectical posted the 08/28/2026 at 01:28 PM
    Ça l’air sympa mais ça pas l’air d’un jeu qui vaudras le prix day one
    marchand2sable posted the 08/28/2026 at 01:38 PM
    Sony l'a affiché en géant à La Défense. Ils sont à fond derrière malgré le bashing.
    yanssou posted the 08/28/2026 at 01:40 PM
    Non merci
    gat posted the 08/28/2026 at 01:41 PM
    gasmok2 Non charisme du gars ? J’te conseille la série Spartacus (il apparaît à partir de la saison 3)
    zboubi480 posted the 08/28/2026 at 01:42 PM
    Ahhhhhh les démembrements

    Mais.......non, toujours pas.
    bladagun posted the 08/28/2026 at 02:03 PM
    Il a plus une gueule de dent de sabre que wolverine
    ratchet posted the 08/28/2026 at 02:24 PM
    Je ne regarde pas surprise totale!
    gasmok2 posted the 08/28/2026 at 02:25 PM
    gat
    Le soucis c'est qu'il fait tache en Wolverine je trouve.
    L'acteur en lui même est très bon
    C'est comme avoir Henry Cavill en costume de Teletubbies
    gat posted the 08/28/2026 at 02:30 PM
    gasmok2 On est tellement habitué avec Hugh Jackman depuis le tout premier X-Men en même temps. Compliqué de passer après.
    aerithlazyqueen posted the 08/28/2026 at 02:32 PM
    Ah ouais y a quand méme beaucoup de contenu c'est pas un simple jeu couloirs je le prendrais en Physique du coup
    brook1 posted the 08/28/2026 at 03:28 PM
    marchand2sable Ça a toujours été les rois en marketing, que ce soit pour leur console et leurs jeux, ils le doivent beaucoup à leur division Music et cinéma qui leur a apporté leur expertise dans ce domaine
    mrpopulus posted the 08/28/2026 at 03:32 PM
    Putain il a l'air ouf !
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